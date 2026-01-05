Nouveautés + tendances 1 2

Le retour de XPS : un an après, la marque d'ordinateurs portables est de retour.

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 6/1/2026

Un an après avoir dit adieu à XPS, Dell récupère la marque de son ordinateur portable et l'inscrit désormais sur le couvercle de ses ordinateurs portables.

Au CES 2025 Dell a dit adieu à ses nombreuses marques au profit de catégories de noms prétendument plus claires. Mais Dell, Dell Pro et Dell Pro Max, avec trois sous-segments chacun, ne semblent pas avoir été bien accueillis. Lors du CES 2026, le constructeur vient d'annoncer le retour de XPS comme marque pour ses ordinateurs portables haut de gamme.

XPS au lieu de Dell sur le couvercle

Avec le retour du nom, Dell présente également deux nouveaux ordinateurs portables : le XPS 14 et le XPS 16. Sur ces derniers, l'inscription XPS est bien visible sur le couvercle - et non plus le logo Dell comme par le passé.

XPS au lieu de Dell sur le couvercle.

Source : Dell

Le boîtier unibody des ordinateurs portables XPS est en aluminium et mesure 14,6 millimètres d'épaisseur chacun. Dell mise sur les puces Intel de la nouvelle troisième génération Core-Ultra, y compris les puces graphiques Intel intégrées avec douze cœurs Xe. Cela devrait permettre d'augmenter les performances graphiques de 50 pour cent par rapport aux modèles précédents et d'accélérer l'IA jusqu'à 78 pour cent. La mémoire vive va de 16 à 64 gigaoctets et les disques SSD ont une capacité de 512 gigaoctets à 4 téraoctets.

Dell est particulièrement fier des nouvelles cellules de la batterie qui ont une densité énergétique plus élevée (900 ED). Cela signifie que les 70 wattheures nécessitent moins de volume que les anciennes batteries. Le constructeur annonce une autonomie de 27 heures en streaming vidéo et de plus de 40 heures en lecture vidéo locale.

En dehors de la taille de l'écran, les XPS 14 et XPS 16 sont très similaires.

Les deux ordinateurs portables sont disponibles soit avec un écran LCD et une résolution de 2K, soit avec un écran OLED de 3,2K, y compris l'option tactile. Le XPS 14 pèse 1,38 kg sur la balance. Le XPS 16 pèse 1,7 kg. Les versions OLED sont légèrement plus légères.

L'équipement comprend une webcam de 8 mégapixels capable de fournir une résolution 4K. Côté connectique, on trouve trois ports Thunderbolt 4 (USB Type-C), tous compatibles DisplayPort 2.1 et Power Delivery. Le port audio de 3,5 millimètres reste la seule connexion non USB-C.

Pour la connectique, Dell mise sur Thunderbolt 4 en USB-C.

Source : Dell

Dell propose les XPS 14 et 16 avec Windows 11 Home ou Pro. Dans le courant de l'année, le XPS 14 devrait également être disponible avec Ubuntu 24.04 LTS préinstallé.

XPS 13 et autres appareils

Les XPS 14 et 16 ne devraient pas rester seuls. Dell a l'intention de lancer d'autres appareils XPS et de ne pas utiliser le nom de la marque uniquement pour des ordinateurs portables. Le constructeur a déjà évoqué publiquement la réédition du XPS 13, le plus fin et le plus léger des ordinateurs portables XPS. Il devrait également être l'appareil le moins cher de la gamme. Plus de détails à son sujet suivront dans le courant de l'année 2026.

Prix et disponibilité

Au États-Unis, Dell propose déjà les premières configurations des XPS 14 et XPS 16. Chez nous, vous pouvez vous attendre à recevoir les premiers appareils en février.

Les configurations précises pour l'Europe devraient apparaître en février.

Source : Dell

Ce n'est pas le seul changement de nom chez Dell

Le retour de Dell n'est pas le seul changement de nom dans le portefeuille de Dell. Sur un graphique récent, il se présente de manière plus claire qu'il y a un an et «Pro Max» a également été remplacé par une ancienne marque.

L'univers de marque de Dell en 2026 en un coup d'œil.

Source : Dell

Pour les particuliers, il y aura donc des appareils Dell et des appareils XPS plus haut de gamme. Alienware reste la marque de Dell pour le jeu. Pour les entreprises, il y a toujours Dell Pro et, si plus de puissance est nécessaire, Dell Pro Precision, la marque suivante, qui avait été abandonnée il y a douze mois, fait son retour.

Photo d’en-tête : Dell

Cet article me plaît ! 1 personne aime cet article.







