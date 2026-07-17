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Les principales bandes-annonces et annonces de jeux vidéo de la semaine

Philipp Rüegg Traduction : traduction automatique 18/7/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les annonces les plus intéressantes de la semaine dernière (du 18 au 25 juillet).

Sur la photo d’en-tête, de gauche à droite : «Agent 64», «Battlefield 6», «Final Fantasy Resonance», «Blast Vein»

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à parcourir notre sélection et à créer vos listes de souhaits !

Jeux récemment annoncés

Ces titres viennent d’être annoncés.

«Grain Rot»

Derrière ce titre se cache un jeu de type « Friendslop ». Dans ce jeu d’horreur chaotique de type « extraction », jusqu’à quatre personnes explorent un avant-poste abandonné. Vous devrez non seulement vous méfier des monstres, mais aussi de vos soi-disant amis.

Date : 7 août

Sortie sur : PC

«Coloratura»

La bande-annonce ne dévoile pratiquement rien, mais c’est en quelque sorte le but recherché. Vous incarnez Alex, une jeune musicienne qui a perdu la vue. Le jeu est entièrement en noir et blanc. Le jeu met l’accent sur l’ouïe. C’est grâce à elle que vous résoudrez des énigmes et vivrez une histoire hors du commun.

Date : octobre

Sortie prévue sur : PS5, PC

«Unfrost»

Un jeu de tir coopératif d’horreur dans lequel vous traquez une créature ancestrale en Antarctique. Vous aimez les monstres à tentacules à la Cthulhu ? Alors vous êtes au bon endroit.

Date : bientôt

Sortie sur : PC

«Ratchet & Clank : Ranger Rumble»

À défaut d’une nouvelle aventure prévue sur PS5, vous pourrez peut-être vous consoler avec ce spin-off gratuit. Il s’agit d’un jeu multijoueur dans lequel vous affrontez d’autres joueurs. Vous aurez le choix entre différents héros issus de l’univers de «Ratchet & Clank».

Date : prochainement

Disponible sur : Android et iOS

«Salvation: Echoes of War»

Mais qu’est-ce qui a bien pu passer par la tête de la personne qui a choisi la chanson de cette bande-annonce ? Elle ne colle absolument pas au jeu, à tel point que je ne parviens presque pas à suivre ce jeu d’infiltration étrange se déroulant dans un monde infernal, tant je ris. De temps en temps, vous pilotez également un avion de combat. Ça a l’air déjanté.

Date : bientôt

Sortira sur : PC

«Blast Vein»

Dans ce FPS rétro monochrome aux mécanismes de type roguelike, vous vous frayez un chemin à coups de fusil à travers un monde fait de chair et de machines. H.R. Giger se serait senti comme chez lui ici.

Date : bientôt

Sortie sur : PC

«Black Tides: The Curse of Blackbeard»

Si, après avoir découvert «Assassin’s Creed Black Flag Resynced», vous avez toujours soif d’aventures en pirate, vous pourrez vous glisser dans la peau du fils de Barbe Noire. La bande-annonce n’en dévoile pas beaucoup, mais le scénario s’annonce passionnant.

Date : inconnue

Sortie prévue sur : PS5

Mises à jour des bandes-annonces concernant des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu plus approfondi du gameplay et de l’histoire.

«Farming Camp»

Ce jeu de ferme au charme tranquille a désormais une date de sortie et s’accompagne d’une nouvelle bande-annonce. Si vous cherchez une alternative à «Stardew Valley», vous êtes au bon endroit.

Date : 24 septembre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Beast of Reincarnation»

Avec « «: Beast of Reincarnation »», un jeu de type « Souls », le studio Pokémon Game Freak prouve qu’il est également capable de créer des jeux esthétiquement soignés. Ironie du sort, contrairement à tous les autres titres du studio, ce jeu ne sortira pas sur Switch.

Date : 4 août

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Final Fantasy Resonance»

Je ne suis pas particulièrement fan d’ «Final Fantasy», mais j’apprécie ce rendu pixelisé en tilt-shift que «Octopath Traveler» a rendu célèbre. Et j’aurais bien envie de retrouver des combats tactiques au tour par tour. Cela fait en effet longtemps qu’on n’en a plus vu dans la série «Final Fantasy».

Date : 22 octobre

Sortie prévue sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Emberville»

Ce jeu figure en tête de ma liste de souhaits. Il s’agit d’un jeu de rôle d’action-aventure aux graphismes en pixels, présenté comme un mélange d’ «, de Diablo» et de «Stardew Valley». Des promesses ambitieuses. Espérons que le jeu sera à la hauteur.

Date : 27 octobre

Sortie sur : PC

«Agent 64»

Enfin un jeu qui ne se cache pas derrière «GTA 6». Le successeur spirituel de «Goldeneye 64» sort deux semaines avant le chef-d’œuvre de Rockstar et promet un FPS rétro de très grande qualité. Tout comme son illustre prédécesseur sur Nintendo 64, «Agent 64» propose, outre une campagne, un mode multijoueur.

Date : 8 novembre

Disponible sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

Bandes-annonces de jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais font l’objet de mises à jour ou d’autres informations récentes.

«A Game About Chopping Trees»

Le titre en dit long. Dans ce jeu, il s’agit d’abattre des arbres. Vous améliorez votre équipement, explorez le monde ou sirotez une tasse de thé au bord d’un lac paisible. La bande-annonce de lancement donne en tout cas envie de faire voler les copeaux.

Date : disponible

Sortie sur : PC

«Mario Tennis Fever»

Ce jeu de tennis très divertissant bénéficie d’une mise à jour gratuite. Elle comprend un nouveau court de tennis et une nouvelle raquette qui crée un trou noir.

Date : disponible

Sortie sur : Switch 2

«Battlefield 6»

La bande-annonce de la quatrième saison marque le retour des batailles navales et, avec elles, de la carte culte par excellence : Wake Island.

Date : 21 juillet

Disponible sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Grim Dawn : Fangs of Asterkarn»

«Fangs of Asterkarn» est une extension du jeu de rôle d’action. Elle propose une nouvelle région, de nouveaux adversaires et de nombreuses nouvelles armes.

Date : 23 juillet

Disponible sur : PC

«The King Is Watching»

Un jeu absolument fantastique auquel j’ai consacré d’innombrables heures sur PC. Il s’apprête désormais à sortir sur console. Il s’agit d’un mélange entre un jeu de tower defense et un jeu de construction de ville rudimentaire. Défendez votre château contre les envahisseurs à l’aide d’une armée de plus en plus farfelue, comme des dragons de votre propre fabrication.

Date : 29 juillet

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

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