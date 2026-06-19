Les principales bandes-annonces et annonces de jeux vidéo de la semaine
La rédaction a sélectionné pour vous les bandes-annonces et les annonces les plus passionnantes de la semaine dernière (du 13 au 20 juin).
Sur la photo d’en-tête, de gauche à droite : «Wicked Delights», «Dave the Diver : Into the Jungle DLC», «Clive Barker's Hellraiser : Revival».
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à parcourir le site et à créer vos listes de souhaits !
Jeux récemment annoncés
Ces titres viennent d’être annoncés.
«Stationbreak»
Un jeu de construction de science-fiction dans lequel vous êtes constamment pourchassé par un essaim extraterrestre. À la tête d’une flotte, vous fuyez la menace extraterrestre imparable, traversez des systèmes stellaires hostiles et tentez tant bien que mal de survivre. La musique de la bande-annonce est relaxante. Le gameplay, lui, ne l’est pas.
Date : ???
Sortie sur : PC
«Wicked Delights»
Un jeu de rythme en apparence mignon, derrière lequel vous attendent de sombres scènes d’horreur. Un mélange intéressant qui, avec la bande-annonce, donne envie d’en savoir plus.
Date : ???
Sortie sur : PC
«Aliens Took My Stuff»
À première vue, cela ressemble à «Destroy All Humans», mais le gameplay est tout à fait différent. En tant qu’extraterrestre, votre objectif est de voler le plus d’objets de valeur possible dans les maisons des humains – au choix avec jusqu’à trois autres extraterrestres.
Date : ???
Sortie prévue sur : PC
Mises à jour des bandes-annonces pour les jeux déjà annoncés
Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu plus approfondi du gameplay et de l’histoire.
«Grand Theft Auto 6»
ALERTE ! UNE NOUVELLE BANDE-ANNONCE «GTA 6»!!!
Oh… ce n’est qu’une bande-annonce destinée à dévoiler la jaquette du jeu ? Fausse alerte. Mais bon, Rockstar pourrait bien nous faire plaisir très bientôt avec une véritable bande-annonce de gameplay. Vous découvrirez pourquoi et comment dans cet article :
Date : 19 novembre
Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S
«Clive Barker's Hellraiser: Revival»
Le jeu « «» Hellraiser» se voit également attribuer une date de sortie avec cette nouvelle bande-annonce. Attention : la vidéo est si répugnante qu’elle a été censurée par endroits.
Date : 8 octobre
Disponible sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
«Iron Nest : Heavy Turret Simulator»
Vous avez toujours rêvé de commander une machine de guerre surdimensionnée dans un style dieselpunk ? Alors c’est votre jour de chance. La bande-annonce rappelle «commandant de canon de défense planétaire». Une démo est disponible dès maintenant sur Steam.
Date : troisième trimestre 2026
Sortie prévue sur : PC
«Guardians: Planetfall»
On dirait «Helldivers 2» en réalité virtuelle. En parlant de réalité virtuelle : vous trouverez encore plus de jeux pour votre casque préféré dans le UploadVR Showcase, où ont également été présentés «Guardians: Planetfall».
Date : Accès anticipé 2026
Disponible sur : Meta Quest, PC
Bandes-annonces des jeux déjà sortis
Ces jeux sont déjà sortis, mais font l'objet de mises à jour ou d'autres informations.
«Dave the Diver : Into the Jungle DLC»
«Dave the Diver» s'aventure dans la jungle avec un nouveau DLC. Le studio de développement Mintrocket célèbre cet événement avec une bande-annonce en prises de vues réelles. Euh, oui… c'est plutôt drôle.
Date : dès maintenant
Disponible sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
«Jurassic World Evolution 3 : Rebirth Expansion»
Le jeu de construction «Jurassic World Evolution 3» bénéficie lui aussi d’une importante mise à jour payante comprenant une campagne digne d’un film «» , inspirée du dernier film «Rebirth». Avant de me lancer là-dedans, je devrais d’abord rattraper mon retard sur le film.
Date : dès maintenant
Disponible sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
«Assassin's Creed : Shadows – Mise à jour finale»
Le «controversé d'Assassin's Creed Shadows» bénéficie d'une dernière mise à jour environ un an et demi après sa sortie. Dans la bande-annonce, vous découvrirez ce que ces contenus gratuits ont à offrir. Le chapitre japonais est ainsi clos et Ubisoft peut désormais se consacrer pleinement au remake à venir d’ «Black Flag».
Date : 16 juillet
Disponible sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
«Overwatch Saison 3 : Into the Tiger’s Den»
Y a-t-il encore quelqu’un ici qui joue à «Overwatch»? Si oui, regardez la bande-annonce de la saison 3 et dites-nous dans les commentaires si elle vaut le coup. En tant que «Overwatch» novice, je suis en tout cas séduit par l’esthétique néon japonaise.
Date : dès maintenant
Disponible sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
«Crime Boss: Rockay City - Mise à jour 21»
Je suis stupéfait que «Crime Boss: Rockay City» ait réussi à survivre aussi longtemps. Dans ma critique du 4 avril 2023, j’avais qualifié ce jeu de tir multijoueur de « «e désastre spectaculaire »». Malgré un casting merveilleusement kitsch (avec notamment Chuck Norris, Vanilla Ice et Danny Trejo), cette déclaration d’amour aux films d’action des années 90 a échoué à cause d’un gameplay ennuyeux.
Les studios Ingame ont néanmoins continué à proposer de nombreuses mises à jour pour leur chef-d’œuvre «» . Avec la mise à jour 21 de «» , la plus importante à ce jour fait son apparition – elle inclut un nouveau mode histoire, un nouveau mode de jeu et la prise en charge des mods. Que viennent faire les extraterrestres dans la bande-annonce ? Aucune idée.
Date : dès maintenant
Disponible sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
«Destiny 2»
Au cas où vous ne l’auriez pas encore remarqué : «Destiny 2» n’est plus. Dans une bande-annonce émouvante, Bungie revient sur le parcours que des millions de fans ont accompli avec ce jeu.
Ma passion pour les jeux vidéo s'est éveillée au jeune âge de cinq ans avec la Gameboy originale et a grandi à pas de géant au fil des ans.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher