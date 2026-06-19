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Les principales bandes-annonces et annonces de jeux vidéo de la semaine

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 20/6/2026

La rédaction a sélectionné pour vous les bandes-annonces et les annonces les plus passionnantes de la semaine dernière (du 13 au 20 juin).

Sur la photo d’en-tête, de gauche à droite : «Wicked Delights», «Dave the Diver : Into the Jungle DLC», «Clive Barker's Hellraiser : Revival».

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à parcourir le site et à créer vos listes de souhaits !

Jeux récemment annoncés

Ces titres viennent d’être annoncés.

«Stationbreak»

Un jeu de construction de science-fiction dans lequel vous êtes constamment pourchassé par un essaim extraterrestre. À la tête d’une flotte, vous fuyez la menace extraterrestre imparable, traversez des systèmes stellaires hostiles et tentez tant bien que mal de survivre. La musique de la bande-annonce est relaxante. Le gameplay, lui, ne l’est pas.

Date : ???

Sortie sur : PC

«Wicked Delights»

Un jeu de rythme en apparence mignon, derrière lequel vous attendent de sombres scènes d’horreur. Un mélange intéressant qui, avec la bande-annonce, donne envie d’en savoir plus.

Date : ???

Sortie sur : PC

«Aliens Took My Stuff»

À première vue, cela ressemble à «Destroy All Humans», mais le gameplay est tout à fait différent. En tant qu’extraterrestre, votre objectif est de voler le plus d’objets de valeur possible dans les maisons des humains – au choix avec jusqu’à trois autres extraterrestres.

Date : ???

Sortie prévue sur : PC

Mises à jour des bandes-annonces pour les jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu plus approfondi du gameplay et de l’histoire.

«Grand Theft Auto 6»

ALERTE ! UNE NOUVELLE BANDE-ANNONCE «GTA 6»!!!

Oh… ce n’est qu’une bande-annonce destinée à dévoiler la jaquette du jeu ? Fausse alerte. Mais bon, Rockstar pourrait bien nous faire plaisir très bientôt avec une véritable bande-annonce de gameplay. Vous découvrirez pourquoi et comment dans cet article :

Nouveautés + tendances « GTA 6 » : la jaquette officielle dévoilée et la date de précommande numérique annoncée Domagoj Belancic 105 70

Date : 19 novembre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S

«Clive Barker's Hellraiser: Revival»

Le jeu « «» Hellraiser» se voit également attribuer une date de sortie avec cette nouvelle bande-annonce. Attention : la vidéo est si répugnante qu’elle a été censurée par endroits.

Date : 8 octobre

Disponible sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Iron Nest : Heavy Turret Simulator»

Vous avez toujours rêvé de commander une machine de guerre surdimensionnée dans un style dieselpunk ? Alors c’est votre jour de chance. La bande-annonce rappelle «commandant de canon de défense planétaire». Une démo est disponible dès maintenant sur Steam.

Date : troisième trimestre 2026

Sortie prévue sur : PC

«Guardians: Planetfall»

On dirait «Helldivers 2» en réalité virtuelle. En parlant de réalité virtuelle : vous trouverez encore plus de jeux pour votre casque préféré dans le UploadVR Showcase, où ont également été présentés «Guardians: Planetfall».

Date : Accès anticipé 2026

Disponible sur : Meta Quest, PC

Bandes-annonces des jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais font l'objet de mises à jour ou d'autres informations.

«Dave the Diver : Into the Jungle DLC»

«Dave the Diver» s'aventure dans la jungle avec un nouveau DLC. Le studio de développement Mintrocket célèbre cet événement avec une bande-annonce en prises de vues réelles. Euh, oui… c'est plutôt drôle.

Date : dès maintenant

Disponible sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Jurassic World Evolution 3 : Rebirth Expansion»

Le jeu de construction «Jurassic World Evolution 3» bénéficie lui aussi d’une importante mise à jour payante comprenant une campagne digne d’un film «» , inspirée du dernier film «Rebirth». Avant de me lancer là-dedans, je devrais d’abord rattraper mon retard sur le film.

Date : dès maintenant

Disponible sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Assassin's Creed : Shadows – Mise à jour finale»

Le «controversé d'Assassin's Creed Shadows» bénéficie d'une dernière mise à jour environ un an et demi après sa sortie. Dans la bande-annonce, vous découvrirez ce que ces contenus gratuits ont à offrir. Le chapitre japonais est ainsi clos et Ubisoft peut désormais se consacrer pleinement au remake à venir d’ «Black Flag».

Date : 16 juillet

Disponible sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Overwatch Saison 3 : Into the Tiger’s Den»

Y a-t-il encore quelqu’un ici qui joue à «Overwatch»? Si oui, regardez la bande-annonce de la saison 3 et dites-nous dans les commentaires si elle vaut le coup. En tant que «Overwatch» novice, je suis en tout cas séduit par l’esthétique néon japonaise.

Date : dès maintenant

Disponible sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Crime Boss: Rockay City - Mise à jour 21»

Je suis stupéfait que «Crime Boss: Rockay City» ait réussi à survivre aussi longtemps. Dans ma critique du 4 avril 2023, j’avais qualifié ce jeu de tir multijoueur de « «e désastre spectaculaire »». Malgré un casting merveilleusement kitsch (avec notamment Chuck Norris, Vanilla Ice et Danny Trejo), cette déclaration d’amour aux films d’action des années 90 a échoué à cause d’un gameplay ennuyeux.

Critique « Crime Boss : Rockay City » : un jeu de tir ennuyeux avec Chuck Norris, Danny Trejo et Vanilla Ice Domagoj Belancic 17 16

Les studios Ingame ont néanmoins continué à proposer de nombreuses mises à jour pour leur chef-d’œuvre «» . Avec la mise à jour 21 de «» , la plus importante à ce jour fait son apparition – elle inclut un nouveau mode histoire, un nouveau mode de jeu et la prise en charge des mods. Que viennent faire les extraterrestres dans la bande-annonce ? Aucune idée.

Date : dès maintenant

Disponible sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Destiny 2»

Au cas où vous ne l’auriez pas encore remarqué : «Destiny 2» n’est plus. Dans une bande-annonce émouvante, Bungie revient sur le parcours que des millions de fans ont accompli avec ce jeu.

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