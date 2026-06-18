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« GTA 6 » : la jaquette officielle dévoilée et la date de précommande numérique annoncée

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 18/6/2026

Rockstar Games dévoile la jaquette officielle de « Grand Theft Auto 6 ». La société annonce également la date d'ouverture des précommandes et donne ainsi des indices concernant la troisième bande-annonce.

Nous sommes dans la dernière ligne droite. Dans environ cinq mois, le jeu épique de Rockstar sur le thème des gangsters, « «» GTA 6», devrait sortir sur PS5 et Xbox Series X/S. Le studio reste discret quant aux nouvelles informations concernant ce jeu phare. La dernière bande-annonce remonte déjà à plus d’un an et la dernière annonce officielle concernant le jeu concernait le report du 26 mai au 19 novembre 2026. Face à ce silence radio, de nombreux fans craignaient que le jeu ne soit à nouveau repoussé.

Rockstar revient aujourd’hui avec un communiqué de presse ultra-laconique et révèle que vous pourrez précommander le jeu à partir du 25 juin sur le PlayStation Store et le Microsoft Store. On peut supposer que Rockstar nous fera également le plaisir de dévoiler une nouvelle bande-annonce à cette date – avec, espérons-le, de premières séquences de gameplay.

Cela concorde avec les déclarations précédentes du PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, qui avait laissé entendre en mai que la phase de marketing intensive autour de «GTA 6» débuterait cet été.

Point de vue « GTA 6 » est à blâmer pour l’automne gaming infernal qui nous attend Domagoj Belancic 271 253

Par ailleurs, Rockstar Games publie l’illustration officielle de la jaquette d’ «GTA 6». Oui, nous avons même droit à une bande-annonce de la jaquette :

La jaquette arbore le style « mosaïque » caractéristique de la série. Au centre, en haut, se trouvent les deux protagonistes du jeu, Jason Duval et Lucia Caminos. À droite du logo figure Boobie Ike, ce personnage ressemblant à Rick Ross et chef de gang, déjà vu dans la deuxième bande-annonce.

Sous le logo, le braqueur de banque chevronné Raul Bautista se prépare, arme à la main, pour son prochain coup. Ce personnage louche apparaissait également dans la deuxième bande-annonce. À gauche du logo « «GTA 6» », la nouvelle cover-girl, dont le nom n’a pas encore été dévoilé, pose dans une tenue légère, une canette à la main.

La «Grand Theft Auto 6»-couverture.

Source : Rockstar Games.

Comme à l’ «, GTA», de nombreux véhicules figurent également sur la couverture : un hélicoptère, une moto, une voiture de luxe haut de gamme et un bateau à moteur sillonnent l’illustration.

Alors que l’on pouvait encore voir Chop, le rottweiler de Franklin, sur la jaquette de «GTA 5», c’est désormais un redoutable alligator qui orne celle de «GTA 6». Se pourrait-il que l’on puisse également garder ce tueur écailleux comme animal de compagnie ?

Pour rappel : voici à quoi ressemblait la couverture de «GTA 5».

Source : Rockstar Games

Sur le site officiel, on peut également découvrir une nouvelle image de Vice City. Elle montre la métropole de nuit, vue depuis le quartier portuaire très animé. Combien de drogue est-on en train de faire passer en contrebande ici, à l’heure qu’il est ?

Vice City by Night.

Source : Rockstar Games

Vous trouverez ici la première bande-annonce d'«, GTA 6» (datée du 5 décembre 2023 – que le temps passe vite !) :

Vous pouvez visionner la deuxième bande-annonce (du 6 mai 2025) ici :

Vous pouvez lire une analyse détaillée de la bande-annonce dans cet article :

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