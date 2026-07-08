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Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass de juillet 2026

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 8/7/2026

"Gears of War: Reloaded", "Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2" et "The Planet Crafter" arrivent dans le Game Pass en juillet. Au total, onze jeux sont ajoutés, dix disparaissent.

La première vague de jeux de juillet pour le Xbox Game Pass est confirmée. Microsoft ajoute onze jeux, nouveaux ou supplémentaires, à l'abonnement. Parmi eux, on retrouve «Gears of War: Reloaded», «Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2» et «The Planet Crafter».

Quels sont les niveaux du Xbox Game Pass ? Le Xbox Game Pass est divisé en trois niveaux : Essential, Premium et Ultimate. Il existe également le PC Game Pass. Le niveau Essential offre un accès au multijoueur en ligne, un catalogue sélectionné de plus de 50 jeux et des réductions pour les membres. Premium étend cet accès à la vaste bibliothèque de jeux avec des centaines de titres jouables sur la console Xbox. Le niveau le plus élevé et le plus cher est Ultimate. Il comprend tous les jeux Game Pass, l'accès aux sorties Day One des jeux des studios Microsoft, ainsi qu'à EA Play et au Cloud Gaming.

«Winds of Arcana: Ruination»

Quand : 6 juillet

Où : Cloud, Xbox Series X|S, Handheld et PC

Comment : Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass

Genre : Metroidvania 2,5D, Action-Aventure, Jeu de rôle

Type de jeu : Solo



«Winds of Arcana: Ruination» est un Metroidvania se déroulant dans un monde fantastique brisé. Vous incarnez Aryn, à la recherche de ses compagnons disparus, et découvrez d'anciens conflits du pays.

Vous explorez des zones interconnectées, trouvez de nouvelles compétences et accédez ainsi à des chemins auparavant bloqués. Au combat, vous utilisez des attaques de mêlée, de la magie et divers équipements. L'histoire est entièrement doublée. S'y ajoutent des passages de plateforme, des combats de boss et une exploration optionnelle.

«Gears of War: Reloaded»

Quand : 9 juillet

Où : Cloud, Xbox Series X|S, Handheld et PC

Comment : Nouveau dans Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Genre : Jeu de tir à la troisième personne

Type de jeu : Solo et Multijoueur



Avec «Gears of War: Reloaded», le premier opus de la série de tir revient en version remasterisée. Vous incarnez Marcus Fenix et vous frayez un chemin avec la Delta Squad à travers un monde envahi par la Horde Locuste.

Le système de couverture reste au centre du jeu. Vous vous déplacez de mur en mur, flanquez les ennemis et utilisez de courtes fenêtres de temps pour des contre-attaques. La nouvelle édition contient également du contenu supplémentaire datant d'après la sortie originale. Cela inclut une section de campagne supplémentaire, des cartes multijoueurs, des personnages et des éléments cosmétiques.

«Tamashika»

Quand : 9 juillet

Où : Cloud, Xbox Series X|S, Handheld et PC

Comment : Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass

Genre : Jeu de tir d'arcade

Type de jeu : Solo



«Tamashika» est un jeu de tir d'arcade rapide axé sur la réaction, la précision et le rythme. L'accent n'est pas mis sur une grande narration ou des systèmes de progression étendus, mais sur une sensation de jeu immédiate. Vous devez lire les ennemis, esquiver les projectiles et bien synchroniser vos mouvements. Chaque tour exige de la concentration, car de petites erreurs peuvent rapidement signifier la fin.

«Ascend to Zero»

Quand : 13 juillet

Où : Cloud, Xbox Series X|S, Handheld et PC

Comment : Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Genre : Roguelike d'action

Type de jeu : Solo



«Ascend to Zero» base ses combats sur la manipulation du temps. Vous vous déplacez dans un monde détruit, ralentissez les processus, contrôlez les situations et lancez des attaques plus précisément. La progression, typique des roguelikes, se fait par des runs répétés, de nouvelles combinaisons et une meilleure compréhension du système. La mécanique temporelle vous aide à contrôler les combats, mais ne leur enlève pas la pression.

«PBA Pro Bowling 2026»

Quand : 14 juillet

Où : Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment : Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass

Genre : Simulation sportive

Type de jeu : Solo et Multijoueur



«PBA Pro Bowling 2026» mise sur une reproduction réaliste du bowling. Vous commencez en tant qu'amateur et progressez vers le statut de professionnel de la PBA. L'accent est mis sur la technique de lancer, le comportement de la boule, les motifs d'huile sur la piste et l'adaptation aux conditions changeantes. Vous devez comprendre les angles, les effets, la vitesse et le matériel si vous voulez lancer des strikes de manière constante. Une carrière représente la progression. S'y ajoutent des professionnels de la PBA sous licence et plusieurs modes de jeu compétitifs.

«Quarantine Zone: The Last Check»

Quand : 15 juillet

Où : Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment : Nouveau dans Game Pass Premium ; déjà inclus dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Genre : Gestion, Survie, Jeu de décision

Type de jeu : Solo



Dans «Quarantine Zone: The Last Check», vous prenez le contrôle d'un point de contrôle dans une ville au bord de l'effondrement. Les gens veulent passer, les ressources sont rares et le danger d'une épidémie plane sur chaque décision.

Vous examinez les survivants, évaluez les risques et devez empêcher les infectés de quitter la zone. Le jeu rappelle les jeux de décision bureaucratiques, mais transpose cette approche dans un scénario de zombies et de crise.

«Mavrix by Matt Jones»

Quand : 16 juillet

Où : Cloud, Xbox Series X|S, Handheld et PC

Comment : Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass

Genre : Jeu de sport, Open-World-Riding

Type de jeu : Multijoueur



«Mavrix by Matt Jones» porte le nom de l'athlète britannique Red Bull non sans raison. Matt Jones est impliqué dans le développement, et le jeu de sport tourne donc autour des VTT, des figures et d'un monde ouvert. Vous explorez des pistes, cherchez des lignes, essayez des sauts et affrontez d'autres joueurs. S'y ajoutent des vélos et des tenues personnalisables, des systèmes de progression et des éléments de carrière.

«Mavrix» ressemble moins à une simulation classique qu'à un bac à sable de jeu de sport ouvert, qui met l'accent sur la vitesse, le style et la conduite en groupe.

«FixForce»

Quand : 17 juillet

Où : Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment : Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass

Genre : Plateforme d'extraction coopératif

Type de jeu : Solo et Multijoueur coopératif



«FixForce» combine le platforming, la construction et les structures d'extraction. Vous incarnez un robot avec une mission : les humains n'existent plus, mais il faut quand même réparer.

Seul ou avec jusqu'à cinq autres joueurs, vous vous rendez sur les lieux d'intervention, collectez des pièces de ferraille et construisez des chemins, des tours et des constructions. Vous accédez ainsi à de nouvelles zones et obtenez des pièces de rechange pour des machines étranges et des balises.

«Fogpiercer»

Quand : 17 juillet

Où : PC

Comment : Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Genre : Roguelike-Deckbuilder, Stratégie

Type de jeu : Solo



«Fogpiercer» vous envoie avec un train à travers un monde de science-fiction enveloppé de brouillard. Le roguelike-deckbuilder vous permet de construire de nouvelles stratégies à travers des cartes, des décisions et des tentatives répétées.

Dans les combats, les valeurs des cartes ne sont pas les seules à compter. Le positionnement, les réactions en chaîne et l'environnement décident également si vous survivez. Le train sert de point fixe à votre voyage à travers un territoire dangereux.

«The Planet Crafter»

Quand : 21 juillet

Où : Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment : Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass

Genre : Survie-Crafting, Construction, Terraformation

Type de jeu : Solo et Coopération en ligne



«The Planet Crafter» vous donne une tâche claire : rendre une planète hostile habitable pour les humains. Pour cela, vous collectez des ressources, construisez une base et érigez des machines qui modifient l'atmosphère, la température et le niveau d'oxygène.

La progression ne se manifeste pas seulement par des chiffres, mais aussi par l'environnement. D'un paysage inhospitalier, l'eau, les plantes et des systèmes plus complexes émergent progressivement.

Critique Créer un monde vivant dans « The Planet Crafter » Debora Pape 12 0

«Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2»

Quand : 21 juillet

Où : Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment : Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass

Genre : Skateboard, Sport, Arcade

Type de jeu : Solo et Multijoueur



«Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2» regroupe les deux premiers opus de la série de skateboard dans une version remaniée. Les niveaux, les figures et les professionnels reviennent, mais ont été modernisés graphiquement et techniquement.

Le cœur du jeu reste inchangé : vous parcourez des zones compactes, collectez des points, remplissez des objectifs et combinez des figures pour réaliser les combos les plus longs possibles. Le jeu vit du rythme, de la connaissance des pistes et des redémarrages rapides.

Une partie ne dure que quelques minutes. Pourtant, vous voulez souvent rejouer immédiatement, car un objectif a été manqué de peu ou un combo a été interrompu. S'y ajoutent des options multijoueurs.

vidéo Test de produit "Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2" : Le champion est de retour Philipp Rüegg 19 21

Ces jeux quittent le Game Pass

Comme toujours, plusieurs titres disparaissent également de la bibliothèque Game Pass. Cette fois, ce sera le 15 juillet 2026. Sont concernés «Dungeons of Hinterberg», «EA Sports FC 24», «Stellaris», «Golf With Your Friends», «Minami Lane», «Powerwash Simulator», «Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition», «Splitgate: Arena Reloaded», «Super Fantasy Kingdom» et «Techtonica». D'ici là, vous pouvez encore lancer les jeux via le Game Pass. Ensuite, vous devrez les acheter si vous voulez continuer à jouer.

Photo d’en-tête : Xbox Game Studios

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