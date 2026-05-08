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Les principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 9/5/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus excitantes de la semaine dernière (du 03/05 au 09/05).

Sur la Photo d'en-tête, de gauche à droite : «Stranger than Heaven», «Space Hauler», «Battlefield 6 - Season 3».

Beaucoup de plaisir à fouiller et à faire des listes de souhaits!

Nouveaux jeux annoncés

Ces titres ont été annoncés récemment.

«Star Fox» - que dit le fox?

Nintendo est une entreprise amusante. Sorti de nulle part, le constructeur de la Switch annonce un nouveau jeu «Star Fox» qui devrait sortir très bientôt. Vous trouverez tous les détails de ce titre surprise dans cet article :

Nouveautés + tendances Surprise - Nintendo annonce un nouveau "Star Fox" pour la Switch 2 par Domagoj Belancic

Date : 25 juin

Paraît sur: Switch 2

«Beast Link» - délicieusement trash

La bande-annonce de «Beast Link» pourrait dater de l'époque de la PS2. Vous combattez des kaijus qui détruisent une ville. Le twist : si vous battez un monstre, vous pouvez le contrôler vous-même. Ce qui est particulièrement agréable, c'est que la bande-annonce se traîne par endroits à 10 FPS. Rien d'étonnant à cela, puisque c'est le studio Grove Street Games qui est derrière ce jeu d'action trash. Oui, les experts qui ont foiré la trilogie remake de GTA» sur «. Si vous voulez quand même donner une chance au jeu, vous pouvez le faire dans la bêta fermée qui est actuellement en cours.

Date: ? ??

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Space Hauler» - Sim spatial, avec un accent sur le Sim

Accordons-le, graphiquement, la bande-annonce de «Space Hauler» ne me fait pas bondir. Mais l'idée sous-jacente est passionnante. Le jeu se concentre sur le système de Saturne et sa plus grande lune, Titan, qui a une atmosphère quatre fois plus dense que la Terre et une faible force d'attraction. Vous prenez en charge divers transports de marchandises. Le jeu vise à simuler avec précision l'atmosphère de la Lune et les mécanismes orbitaux de l'espace. Pour encore plus d'immersion, il y a un support HOTAS et VR.

Date: ? ??

Paraît sur: PC

«Dig In» - Guerre de tranchées

Un jeu de stratégie en temps réel qui simule les combats de tranchées de la Première Guerre mondiale. La présentation innocente de la bande dessinée contraste fortement avec la noirceur du contenu. Vous pourrez jouer à une démo lors du Steam Next Fest en juin prochain.

Date: ? ??

Paraît sur: PC

«Wilderdark» - Roaaar

Je suis un homme simple. Si je vois un dino cool dans une bande-annonce, la bande-annonce se retrouve sur cette liste. Et ce dino a l'air particulièrement cool.

Date: ? ??

Paraît sur: PC

«Truck-kun is Supporting Me from Another World ?!» - Écraser des gens

La dernière œuvre de Xalavier Nelson Jr - connu pour des absurdités comme «Space Warlord Baby Trading Simulator» et «An Airport for Aliens Currently Run by Dogs». Le jeu - et son nom farfelu - est une référence au mème «Truck Kun», qui trouve son origine dans le genre manga «Isekai». Dans les histoires Isekai, les gens sont arrachés à leur vie quotidienne et transportés dans des environnements fantastiques - souvent après être morts, ou plus concrètement, écrasés par un camion. Et maintenant, devinez ce que vous faites dans ce jeu.

Date: ? ??

Publication sur : Xbox Series X/S, PC

«EA Sports UFC 6» - Le poing sur la table

Le dernier opus de «UFC» s'offre une bande-annonce intense qui me transporte au cœur de l'Octogone. Je peux littéralement sentir la sueur, le sang et les microtransactions.

Date : 19 juin

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Stranger than Heaven» - un projet énorme

La dernière œuvre du studio culte RGG («Like a Dragon», «Yakuza») montre de nombreuses nouvelles impressions dans un showcase Xbox. Le jeu a l'air très bon - et beaucoup plus ambitieux que tout ce que RGG Studio a produit jusqu'à présent.

Vous incarnez Makoto Daito, un jeune orphelin américano-japonais qui fuit les États-Unis pour le Japon à la recherche d'une vie meilleure. Le légendaire contrebandier Orpheus (joué par Snoop Dogg) l'aide dans sa quête. Au Japon, il est impliqué dans des activités criminelles tout en prenant pied dans la scène musicale et de divertissement émergente du Japon.

L'histoire épique s'étend sur 50 ans et se déroule dans cinq villes, ou plutôt quartiers : Kokura (à Fukuoka, 1915), Kure (à Hiroshima, 1929), Minami (à Osaka, 1943), Atami (à Shizuoka, 1951) et Kamurocho (à Tokyo, 1965). Chaque ville est censée offrir une atmosphère unique et des possibilités de gameplay surprenantes. Par exemple, Makoto travaille comme producteur de musique et gère une boîte de nuit. Pour cela, il recrute des chanteuses, cherche l'inspiration pour de nouvelles compositions dans l'Open World et fait la promotion de ses spectacles dans la ville.

Il va sans dire que «Stranger Than Heaven» fait la part belle à la baston - après tout, c'est un jeu RGG. Le système de combat a été entièrement revu. Vous contrôlez séparément le côté droit et le côté gauche de Makoto. R1 est le poing droit, R2 le pied droit. Même chose du côté gauche. Les armes puissantes comme les marteaux jouent un rôle important. De manière générale, les combats ont l'air plus brutaux et plus réalistes que les bastons survitaminées de «Yakuza».

Malheureusement, le directeur du studio Yokoyama n'a pas encore révélé de date de sortie précise. Néanmoins, il est désormais clair que le jeu sortira cet hiver, y compris sur le Xbox Game Pass.

Date: Hiver 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Control Resonant» - un monde surréaliste

La suite de l'excellent jeu d'action de Remedy «Control» offre un nouvel aperçu de son univers de jeu. Contrairement au premier opus, le dernier né ne se déroule pas dans un immeuble surnaturel, mais dans une version surréaliste de Manhattan. Comme «Inception», mais en plus fou. Il manque malheureusement toujours une date de sortie.

Date: 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Leafborn» - Bruit de feuilles

Je ne sais pas pourquoi, mais la bande-annonce de «Leafborn» m'intrigue. Voler dans les airs en tant que drôle de personnage en forme de feuille, courir au sol comme «Naruto» et tabasser des ennemis, ça a l'air tout simplement satisfaisant.

Date: ???

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«HyperYuki : Snowboard Syndicate»

«SSX» et «Jet Set Radio» ont eu une aventure d'un soir. Le résultat de cette escapade amoureuse : «HyperYuki : Snowboard Syndicate». La bande-annonce colorée rappelle l'époque révolue de la PS2 - et je dis cela positivement, contrairement à «Beast Link».

Date: ???

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

Trailer des jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais recevront des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«eFootball x Naruto Shippuden» - qu'est-ce que...?!

Oh là là, quel rêve fiévreux de bande-annonce. Le jeu de football de Konami «eFootball» célèbre un événement crossover avec «Naruto». Et de nombreuses stars du football doivent cosplayer pour la vidéo en tant que personnages de l'anime légendaire. Modric déguisé en Itachi n'était pas sur ma carte de bingo 2026. La bande-annonce «Yu-Gi-Oh» de l'année dernière est aussi recommandée.

Et puisque nous en sommes à «eFootball»: Est-ce que quelqu'un y joue encore ? Si oui, montrez-vous dans les commentaires.

Date: dès maintenant

Lancement sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, appareil mobile

«Battlefield 6 - Season 3» - Boom, Boom, Päng et ainsi de suite

Prêt pour une nouvelle «Battlefield»-Season ? Dans cette mise à jour complète, vous trouverez la plus grande map jamais créée («Railway to Golmud» est quatre fois plus grande que «Mirak Valley»), une réinterprétation de la map «Battlefield 3» « Grand Bazaar» (nouveau : «Cairo Bazaar»), de nouvelles armes, des modes de jeu et du nouveau contenu pour «Redsec». La bande-annonce est, comme toujours, du très grand cinéma d'action.

Date : 12 mai

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

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