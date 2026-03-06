Nouveautés + tendances 1 0

Les principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 7/3/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus excitantes de la semaine dernière (du 28 février au 7 mars).

Sur la Photo d'en-tête, de gauche à droite : «Echoes of Aincrad : Sword Art Online», «Transport Fever 3», «All Will Fall».

Alors, qui a envie de découvrir de nouvelles bandes-annonces ? Cette semaine encore, la rédaction vous a concocté de nombreuses annonces et mises à jour sur des jeux déjà présentés.

Malgré cet aperçu détaillé, vous avez envie d'en savoir plus ? Dans ce cas, je vous recommande cet article séparé sur «Indie World Showcase». Lors de cette présentation, Nintendo a présenté quelques perles indie très cool :

Et maintenant, amusez-vous bien à fouiller et à faire vos listes de souhaits.

Nouveaux jeux annoncés

Ces titres ont été annoncés récemment.

«Echoes of Aincrad : Sword Art Online» - nouvelle nourriture pour JRPG

La semaine dernière, Bandai Namco a fait parler de lui avec une annonce mystérieuse. Un nouveau RPG devait être annoncé. Mystérieux ! Le secret est désormais dévoilé : il s'agit d'un nouveau volet de la célèbre série «Sword Art Online». Celle-ci est basée sur le light novel et l'anime japonais du même nom. Vous incarnez un joueur ou une joueuse jouant à un MMORPG extrêmement réel... avec un twist mortel : si vous vous déconnectez ou si vous mourez dans le jeu, vous mourez aussi dans la vraie vie.

En toute honnêteté, je n'ai que très peu entendu parler de l'histoire de «Sword Art Online». Mais les prémisses m'intriguent plus que tout.

Date : 10 juillet

Publié sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Flesh & Wire» - vengeance sanglante

Connaissez-vous encore «Postal»? Vous incarnez un tueur de masse (Postal Dude) et, avec vos armes, vous provoquez un chaos brutal dans des petites villes remplies d'habitants déjantés. «Flesh & Wire», du même studio de développement, renverse la vapeur. Vous incarnez une victime touchée par les actes du Postal Dude. Vous voulez vous venger. L'approche horrifique a l'air passionnante - mais compte tenu de la qualité des jeux passés, il faut rester sceptique.

Date: 2027

Lancement sur : PS5, PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Pragmata» - Surprise

Capcom a surpris tout le monde en repoussant la date de sortie de son jeu de tir de science-fiction et de puzzle dans une nouvelle bande-annonce, mais pas vers l'arrière, vers l'avant ! Le jeu sort désormais une semaine plus tôt que prévu. Oui, cool ! Pourquoi pas!

Date : 17 avril

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Directive 8020» - dans les coulisses

«Directive 8020» est le dernier épisode de la série «Dark Pictures» de Supermassive Games. Dans la nouvelle bande-annonce, l'actrice Lashana Lynch nous livre des impressions passionnantes sur les coulisses du jeu. J'ai hâte de découvrir cette aventure de science-fiction et d'horreur et j'espère ne pas faire de choix trop stupides.

Date : 12 mai

Publié sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Transport Fever 3» - Mécanismes de Tycoon

La nouvelle bande-annonce de «Transport Fever 3» du studio suisse Urban Games présente les mécaniques de Tycoon ainsi que le système de croissance des villes. Chacune de vos décisions devrait influencer sensiblement le développement économique et physique du monde du jeu.

Notre collègue de la rédaction Debora a déjà joué à la simulation le mois dernier :

Date: 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«All Will Fall» - Château de cartes

Un jeu de construction post-apocalyptique dans lequel vous devez construire des colonies en haute mer. Ce n'est pas si simple - plus vous construisez verticalement, plus les bâtiments ont de chances de s'effondrer. Dans la nouvelle bande-annonce, le studio révèle pour la première fois une date de sortie.

Date: 3 avril

Publié sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Everwind» - un mélange excitant

Ressemble à un mélange de «Skyrim» et «Minecraft», mais en plus beau. Génial ! La phase d'accès anticipé va bientôt commencer.

Date : 17 mars (Early Access)

Lancement sur : PC

«Drivers of the Apocalypse» - action brutale en véhicule

Des zones désertiques désolées. Des véhicules armés de mitraillettes et de missiles. De l'action, des explosions, des cascades. C'est ainsi que l'on peut résumer «Drivers of the Apocalypse». Le genre du Vehicular Combat est en grande partie en friche - tant mieux, il y a au moins de temps en temps de nouveaux titres qui servent les fans de «Twisted Metal» et consorts.

Date: ???

Paraît sur: PC

«The Division Resurgence» - Édition mobile

À l'occasion du dixième anniversaire de la série, Ubisoft dévoile de nouvelles impressions sur l'appareil mobile dérivé «The Division Resurgence». Étonnamment, la bande-annonce met l'accent sur l'histoire et révèle une date de sortie. De plus, Ubisoft annonce dans une présentation de nombreux projets de DLC pour «The Division 2».

Date : 31 mars

Lancement sur : appareil mobile

«Dreadmoor» - beurk!

Les jeux de pêche sont connus pour leurs vibrations apaisantes. Ce n'est pas le cas de «Dreadmoor». Dans ce monde post-apocalyptique, vous pêchez des monstres de poissons hideux. Cela rappelle «Dredge», mais en plus spectaculaire et plus grand. Et plus dégoûtant.

Date : fin 2026

Paraît sur : PC

«Valorborn» - Le Moyen Âge vu d'en haut

Dans ce RPG médiéval, c'est vous qui décidez de la manière dont vous jouez. Le jeu promet une liberté sans limite à «» . Vous pouvez entièrement déterminer l'identité de votre personnage. Devenez un voleur, un chasseur ou un mercenaire. Voyagez seul ou en groupe. Faites ce que vous voulez - chacune de vos décisions aura des conséquences.

Date : 15 avril (accès anticipé)

Lancement sur: PC

«Minos» - défendez le monstre

Des héros et des aventuriers du monde entier se rendent dans un dangereux labyrinthe pour abattre un minotaure légendaire. Vous incarnez ce monstre et tentez de survivre. Vous concevez votre labyrinthe, posez des pièges et combattez les chevaliers. La structure roguelike est conçue pour que les morts ne soient jamais frustrantes.

Date : été 2026

Paraît sur: PC

Trailer des jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais vont recevoir des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«Call of Duty : Warzone» - nouveau mode de jeu

«Warzone»- Les fans peuvent s'attendre à un nouveau mode de jeu gratuit : «Black Ops Royale». Celui-ci est inspiré de «Blackout». Jusqu'à 100 joueurs se lancent dans la mêlée sur la map Avalon. Mais contrairement au mode Battle Royale normal, il n'y a pas de loadouts ni de système de goulag.

Date : 12 mars

Publié sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Apex Legends x Gundam Event» - Crossover

La concurrence Battle Royale «Apex Legends» attire avec un événement spécial. Un crossover avec la franchise japonaise de science-fiction «Gundam» sera bientôt lancé. Cela signifie que vous jouez avec des méchas, des armes et des objets cosmétiques de la série. Amusant, surtout si l'on considère que «Apex Legends» se déroule dans l'univers «Titanfall», où il y aurait en fait des méchas. Mais ils ne sont jamais apparus dans la version Battle Royale.

Date : 10 mars

Lancement sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Ninja Gaiden 4 : The Two Masters DLC» - Encore plus d'action

J'adore «Ninja Gaiden 4». Avec le nouveau DLC, trois chapitres supplémentaires proposent encore plus d'action impitoyable, sanglante et ultra-rapide. Vous pouvez lire mon essai du jeu ici:

Date: dès maintenant

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Hotel Barcelona : Under New Management» - un nouveau départ

Les légendes du jeu vidéo Swery65 («Deadly Premonition») et Suda51 («Killer 7», «No More Heroes») ont sorti leur projet de collaboration «Hotel Barcelona» l'année dernière, avec des critiques mitigées (62 sur opencritic.com). Ils ne semblent pas non plus avoir été vraiment satisfaits. Car avec «Hotel Barcelona : Under New Management» sort une mise à jour qui devrait bouleverser l'ensemble du jeu. Des combats plus rapides, un système de blocs revu, des ajustements d'équilibrage et des optimisations de performances vous attendent dans cette extension gratuite.

Date : dès maintenant

Publié sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

