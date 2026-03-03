Nouveautés + tendances 3 0

Nouveaux jeux Switch 2 : Nintendo présente ses produits phares indépendants

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 3/3/2026

Nintendo présente de nouveaux jeux pour la Switch 2 et la Switch 1 lors d'un "Indie World Showcase". Les fans de Nintendo peuvent s'attendre à quelques coups d'éclat indépendants de haut niveau.

En photo d'en-tête, de gauche à droite : «Denshattack», «inKONBINI : One Store. Many Stories.», «Woodo»

La première Switch a été une plateforme importante pour les petits jeux indépendants. Nintendo souhaite poursuivre cette tradition en présentant lors d'un «Indie World Showcase» de nouveaux produits phares de développeurs de jeux indépendants du monde entier.

Vous trouverez ici un résumé de toutes les bandes-annonces et annonces.

«Blue Prince» - Énigmes sur la Switch 2

Le jeu de l'année 2025 de Simon arrive sur la Switch 2. La version pour la console portable de Nintendo marque des points avec un contrôle optionnel de la souris. Et surtout, le chef-d'œuvre de puzzle est disponible dès maintenant.

Date: dès maintenant

Paraît sur : Switch 2, déjà disponible sur PS5, Xbox Series X/S, PC

«Denshattack» - date de sortie chaude

Un de mes jeux préférés de la dernière Gamescom. Ce jeu de train fou à l'ambiance japonaise survitaminée arrive également sur Switch 2 - une démo est disponible dès aujourd'hui sur l'eShop. Avec la nouvelle bande-annonce, il y a aussi une date de sortie concrète. J'ai hâte d'y être.

Date: 17 juin

Lancement sur : Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Heave Ho 2» - Je vous déteste tous

Vous voulez un jeu qui met vos amitiés à l'épreuve ? Alors je vous recommande «Heave Ho 2». Si le jeu est aussi bon que le premier opus, vous aurez droit à un titre coopératif incroyablement amusant pouvant accueillir jusqu'à quatre joueurs. Le Game Share vous permet de jouer avec des amis qui ne possèdent pas le jeu

Date : été

Publication sur : Switch 2, Switch, PC

«Blighted» - un cauchemar psychédélique de western

Le jeu de rôle et d'action de Drinkbox Studios («Guacamelee !», «Nobody Saves the World») a l'air délicieusement sombre. Un sorcier maléfique a jeté un sort sur votre village. Vous êtes le seul survivant et vous vous battez à travers des mondes western surréalistes pour sauver la mémoire collective de votre propre peuple.

Date: Automne

Publié sur : Switch 2, PC

«Moonlighter 2 : The Endless Vault» - bientôt prêt

Ce mélange de dungeon crawler et de shop sim est actuellement en early access sur PC. Dès que le jeu atteindra la version 1.0, il sera également disponible sur Switch. On ne sait pas encore quand ce sera le cas.

Date: été

Lancement sur : Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Woodo» - chill mal

Un jeu pour se détendre. A travers différents puzzles en 3D, vous reconstituez des petits dioramas en bois. Des petits secrets et des animations sont ainsi progressivement dévoilés. Sur la Switch 2, vous jouez au choix avec le contrôle de la souris.

Date : été

Publication sur : Switch 2, Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Minishoot' Adventures» - pew, pew, pew

Comme «The Legend of Zelda» - mais avec des petits vaisseaux spatiaux. Phil a déjà joué à ce jeu mignon sur PC et en a été ravi. Cool : le jeu est disponible dès maintenant sur l'eShop.

Date : été

Publication sur : Switch 2, Switch, déjà disponible sur PC

«The Midnight Walk» - terrifiant

Ce jeu d'aventure horrifique visuellement impressionnant est déjà sorti l'année dernière sur PS5 et PC. Dès ce mois-ci, vous pourrez vous faire peur dans de magnifiques mondes en stop motion sur la Switch 2.

Date : 26 mars

Paraît sur : Switch 2, PS5, PC

«Mon Petit Chiot» - nope

Un jeu auquel je ne jouerai certainement pas. Vous incarnez un chien mort qui cherche son maître au paradis. Qui peut inventer un truc pareil ? Rien que d'y penser, ça me rend dépressif.

Date : été

Paraît sur : Switch 2, déjà disponible sur PS5, PC

«Rotwood» - Action entre amis

C'est le chaos dans ce jeu de combat en coopération du studio Klei Entertainment «Don't Starve». Vous affrontez des adversaires géants en 2D et des bêtes hideuses qui veulent vous faire la peau avec toutes sortes d'attaques sournoises. L'aspect cartoon est convaincant. Avec sa sortie exclusive sur la Switch 2, le titre s'affranchit dès à présent de son statut d'early access.

Date: dès maintenant

Paraît sur : Switch 2, déjà disponible sur PC

«Mixtape» - beautiful

Cette magnifique aventure de coming-of-age fait son entrée sur Switch 2. À l'aide de chansons emblématiques, vous explorez l'adolescence d'un groupe d'amis. Les Smashing Pumpkins et Devo, entre autres, sont de la partie. La nouvelle bande-annonce donne pour la première fois une date de sortie.

Date : 7 mai

Lancement sur : Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Deadzone Rogue» - jouez avec la souris

Un jeu de tir en roguelite dans un cadre de science-fiction sombre. Vous tirez à travers des mondes générés de manière procédurale et collectez des armes expérimentales. Sur la Switch 2, vous pouvez tirer sur les aliens avec les commandes de la souris des Joy-Con 2.

Date : 17 mars

Paraît sur : Switch 2, déjà disponible sur PS5, Xbox Series X/S, PC

Ces jeux ont également été présentés

En plus des jeux phares, Nintendo a rassemblé d'autres jeux indépendants dans une courte bande-annonce :

«Grave Seasons» (été / Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Unrailed 2 : Back on Track» (mai / Switch 2, Switch, PS5, PC)

«Toem 2» (été / Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC)

«inKONBINI : Un magasin. Many Stories .» (30 avril / Switch 2, Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Outbound» (23 avril / Switch 2, Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Ratatan» (16 juillet / Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC)

Nintendo Switch 2 Indies Quels sont les jeux que vous attendez le plus ? Prince bleu Denshattack Heave Ho 2 Blighted Moonlighter 2 : Le coffre sans fin Woodo Minishoot' Adventures La marche de minuit Mon petit chiot Rotwood Mixtape Deadzone Rogue Grave Seasons Unrailed 2 : Retour sur la piste Toem 2 inKONBINI : Un magasin. De nombreuses histoires. Sortie Ratatan Voter

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 3 personne(s)







