Nouveaux jeux Switch 2 : Nintendo présente ses produits phares indépendants

Nintendo Switch 2 Indies
Nintendo présente de nouveaux jeux pour la Switch 2 et la Switch 1 lors d'un "Indie World Showcase". Les fans de Nintendo peuvent s'attendre à quelques coups d'éclat indépendants de haut niveau.
La première Switch a été une plateforme importante pour les petits jeux indépendants. Nintendo souhaite poursuivre cette tradition en présentant lors d'un «Indie World Showcase» de nouveaux produits phares de développeurs de jeux indépendants du monde entier.
Vous trouverez ici un résumé de toutes les bandes-annonces et annonces.
Le jeu de l'année 2025 de Simon arrive sur la Switch 2. La version pour la console portable de Nintendo marque des points avec un contrôle optionnel de la souris. Et surtout, le chef-d'œuvre de puzzle est disponible dès maintenant.
Date: dès maintenant
Paraît sur : Switch 2, déjà disponible sur PS5, Xbox Series X/S, PC
Un de mes jeux préférés de la dernière Gamescom. Ce jeu de train fou à l'ambiance japonaise survitaminée arrive également sur Switch 2 - une démo est disponible dès aujourd'hui sur l'eShop. Avec la nouvelle bande-annonce, il y a aussi une date de sortie concrète. J'ai hâte d'y être.
Date: 17 juin
Lancement sur : Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
Vous voulez un jeu qui met vos amitiés à l'épreuve ? Alors je vous recommande «Heave Ho 2». Si le jeu est aussi bon que le premier opus, vous aurez droit à un titre coopératif incroyablement amusant pouvant accueillir jusqu'à quatre joueurs. Le Game Share vous permet de jouer avec des amis qui ne possèdent pas le jeu
Date : été
Publication sur : Switch 2, Switch, PC
Le jeu de rôle et d'action de Drinkbox Studios («Guacamelee !», «Nobody Saves the World») a l'air délicieusement sombre. Un sorcier maléfique a jeté un sort sur votre village. Vous êtes le seul survivant et vous vous battez à travers des mondes western surréalistes pour sauver la mémoire collective de votre propre peuple.
Date: Automne
Publié sur : Switch 2, PC
Ce mélange de dungeon crawler et de shop sim est actuellement en early access sur PC. Dès que le jeu atteindra la version 1.0, il sera également disponible sur Switch. On ne sait pas encore quand ce sera le cas.
Date: été
Lancement sur : Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
Un jeu pour se détendre. A travers différents puzzles en 3D, vous reconstituez des petits dioramas en bois. Des petits secrets et des animations sont ainsi progressivement dévoilés. Sur la Switch 2, vous jouez au choix avec le contrôle de la souris.
Date : été
Publication sur : Switch 2, Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC
Comme «The Legend of Zelda» - mais avec des petits vaisseaux spatiaux. Phil a déjà joué à ce jeu mignon sur PC et en a été ravi. Cool : le jeu est disponible dès maintenant sur l'eShop.
Date : été
Publication sur : Switch 2, Switch, déjà disponible sur PC
Ce jeu d'aventure horrifique visuellement impressionnant est déjà sorti l'année dernière sur PS5 et PC. Dès ce mois-ci, vous pourrez vous faire peur dans de magnifiques mondes en stop motion sur la Switch 2.
Date : 26 mars
Paraît sur : Switch 2, PS5, PC
Un jeu auquel je ne jouerai certainement pas. Vous incarnez un chien mort qui cherche son maître au paradis. Qui peut inventer un truc pareil ? Rien que d'y penser, ça me rend dépressif.
Date : été
Paraît sur : Switch 2, déjà disponible sur PS5, PC
C'est le chaos dans ce jeu de combat en coopération du studio Klei Entertainment «Don't Starve». Vous affrontez des adversaires géants en 2D et des bêtes hideuses qui veulent vous faire la peau avec toutes sortes d'attaques sournoises. L'aspect cartoon est convaincant. Avec sa sortie exclusive sur la Switch 2, le titre s'affranchit dès à présent de son statut d'early access.
Date: dès maintenant
Paraît sur : Switch 2, déjà disponible sur PC
Cette magnifique aventure de coming-of-age fait son entrée sur Switch 2. À l'aide de chansons emblématiques, vous explorez l'adolescence d'un groupe d'amis. Les Smashing Pumpkins et Devo, entre autres, sont de la partie. La nouvelle bande-annonce donne pour la première fois une date de sortie.
Date : 7 mai
Lancement sur : Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
Un jeu de tir en roguelite dans un cadre de science-fiction sombre. Vous tirez à travers des mondes générés de manière procédurale et collectez des armes expérimentales. Sur la Switch 2, vous pouvez tirer sur les aliens avec les commandes de la souris des Joy-Con 2.
Date : 17 mars
Paraît sur : Switch 2, déjà disponible sur PS5, Xbox Series X/S, PC
En plus des jeux phares, Nintendo a rassemblé d'autres jeux indépendants dans une courte bande-annonce :
Quels sont les jeux que vous attendez le plus ?
Ma passion pour les jeux vidéo s'est éveillée au jeune âge de cinq ans avec la Gameboy originale et a grandi à pas de géant au fil des ans.
