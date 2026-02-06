Nouveautés + tendances 0 0

Les principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 7/2/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus excitantes de la semaine dernière (du 31 janvier au 7 février).

En photo d'en-tête, de gauche à droite : «Civilization 7», «Overwatch 2 » , «Poker Night at the Inventory».

Avec toutes ces bandes-annonces de jeux, je n'arrive presque plus à jouer. Pour éviter que vous ne subissiez le même sort, j'ai rassemblé ci-dessous les principaux trailers et annonces de la semaine dernière.

Beaucoup de plaisir à parcourir et à faire des listes de souhaits.

Pour savoir tout ce que Nintendo a annoncé lors de sa présentation directe, lisez cet article séparé :

Nouveautés + tendances Nintendo vient de présenter ces nouveaux jeux Switch 2 par Domagoj Belancic

Les nouveaux jeux annoncés

Ces titres ont été annoncés récemment.

«Horizon Hunters Gathering» - Multijoueur-«Horizon»

La rumeur courait depuis longtemps, c'est désormais officiel. Le studio Playstation Guerilla Games développe un jeu multijoueur en coopération dans l'univers de «Horizon». En compagnie d'autres chasseurs, vous devrez chasser et vaincre divers dinosaures en tôle. Visuellement, ce spin-off plein d'action se distingue nettement des jeux principaux par une esthétique de bande dessinée colorée. Vous pouvez vous inscrire à un playtest sur Playstation.

Date : quand il sera prêt

La sortie est prévue pour : PS5, PC

«Dino Time Raiders» - Attrapez-les tous !

Dans ce jeu de pixels, vous remontez le temps, capturez des dinosaures et les exposez dans votre propre Jurassic Park. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Spoiler : Tout.

Date : quand il sera terminé

Paraît sur : PC

«WWE 2K26» - Surprise (non)

Chaque année, la marmotte du catch nous salue. Il n'y a rien d'autre à écrire à ce sujet. Je laisse volontiers à mon collègue et afficionado du catch Kim le soin de gloser sur le prix absurde de «Monday Night War Edition» (150 francs ou euros, lol).

Date : 13 mars

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«MLB : The Show 26» - idem

Voir ci-dessus : Marmotte, version deluxe hors de prix et tout ça. Comme toujours, stop.

Date : 17 mars

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Poker Night at the Inventory» - de retour

Ce classique de Telltale Games, sorti sur Steam en 2010, a été retiré en 2019. Aujourd'hui, le jeu de poker que l'on croyait perdu revient avec son étrange casting, dans une version remasterisée et pour la première fois sur consoles.

Date : 5 mars

Lancement sur : PS4, Switch, PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Resident Evil Requiem» - öh oui... wow?

Capcom sort de nulle part un court-métrage en live action sur «Resident Evil Requiem». Et c'est mieux que n'importe quelle adaptation en prises de vue réelles de la série de jeux emblématique. L'un des objectifs de la bande-annonce est de montrer que les zombies décérébrés ne sont peut-être pas si décérébrés que ça et qu'ils conservent une part d'humanité. Une chose que j'ai également remarquée dans ma prise en main :

En coulisse « Resident Evil Requiem » : alerte au chef-d’œuvre par Domagoj Belancic

Date : 27 février

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 et PC

«Road to Vostok» - Unity ? Pas avec moi!

Souvenez-vous du grand scandale Unity ? La société a fait fuir de nombreux développeurs indépendants avec une structure de paiement bizarre pour le moteur Unity. C'est le cas du solo dev finlandais Antti Leinonen, qui a rapidement porté son survival hardcore «Road to Vostok» d'Unity vers le moteur open source Godot. Un travail étonnant, d'autant plus que ce moteur est habituellement connu pour des jeux 2D plus simples.

Vous pourrez bientôt tester le fruit de son travail en early access sur Steam.

Date : 7 avril

Lancement sur : PC

«People of Note» - chante avec moi

Un mashup de genre inhabituel qui combine jeu de rôle et jeu musical. La nouvelle bande-annonce laisse entendre que les utilisateurs de Switch 2 pourront également profiter de cette comédie musicale jouable.

Date: 2026

La sortie est prévue pour : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 et PC

«Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties» - des informations de fond passionnantes

Nintendo organise de temps à autre des vidéos sur «Creator's Voice» pour des jeux tiers importants. Dans ces vidéos, les créateurs des jeux prennent la parole et donnent un aperçu du processus de production. Cette fois-ci, c'est Masayoshi Yokoyama - directeur de «Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties» et directeur du studio Ryu Ga Gotoku.

Date : 11 février

Lancement sur : PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 et PC

«Log Riders» - je suis désolé

À la pauvre victime qui doit jouer à ce jeu avec moi : Je suis déjà désolé. Je vais vous crier dessus, vous insulter et peut-être même vous frapper. Mais nous nous amuserons ensemble. Peut-être.

Date : 12 février

Paraît sur: PC

«Trails in the Sky 2nd Chapter» - la suite

Récemment, notre collègue de la rédaction Rainer a présenté la série de jeux «Legend of Heroes» dans le magazine. Il s'agirait de «la plus longue histoire dans le jeu». Le point d'entrée parfait dans cette saga de plus de 800 heures était le «Trails in the Sky : 1st Chapter» de l'année dernière - un remake du premier «Trails in the Sky» (2004). Vous n'y avez pas encore joué ? Alors hop, hop ! Car cette année, le deuxième chapitre sort déjà.

Date: 2026

Lancement sur : PS5, Switch, Switch 2 et PC

Trailer des jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais recevront des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«Civilization 7» - Happy Birthday 🎉

«Civilization 7» fête son premier anniversaire. Le studio de développement Firaxis Games offre à ses fans de nouvelles optimisations et du contenu gratuit. Merci, vous n'aviez pas besoin de ça.

La sortie est prévue pour : PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 et PC

«Overwatch» - 2

Blizzard supprime le «2» de «Overwatch 2». Pour des raisons. De plus, la société annonce un tas de nouveaux contenus et un nouveau plan de saisons annuelles. Vous pouvez voir toutes les informations sur le nouveau modèle «Overwatch» dans cette vidéo Spotlight détaillée :

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 et PC

Cet article me plaît ! Cet article ne plait encore à personne.







