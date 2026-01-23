Nouveautés + tendances 4 3

Les principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 24/1/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus excitantes de la semaine dernière (du 16/01 au 23/01).

Sur la Photo d'en-tête, de gauche à droite : «Knight's Path», «Foxhole Airborne», «Greedfall : The Dying World».

Cette semaine, lors d'une «Developer Direct»-PrésentationEn ce début d'année, le PDG de la Xbox a présenté de nouvelles informations sur des titres Xbox très attendus («Forza Horizon 6», «Fable», «Beast of Reincarnation»). Mais la semaine dernière, il y avait aussi des choses passionnantes à découvrir en dehors de l'univers Xbox.

Nous avons parcouru toutes les vidéos et tous les communiqués de presse pour en extraire les meilleurs moments pour vous.

Nouveaux jeux ou DLC annoncés

Ces titres ont été annoncés récemment.

«Life is Strange : Reunion» - Chloé est de retour

J'adore «Life is Strange». Le premier épisode de la série, en particulier, s'est fait une place à jamais dans mon cœur de gamer. Un drame pour adolescents, un roman policier, un thriller et un voyage dans le temps surnaturel en un seul et même épisode - quel paquet ! Dans le dernier jeu, le studio de développement Deck Nine a fait revenir le protagoniste du jeu original, Max Caulfield. Et avec le prochain titre, c'est au tour de sa meilleure amie, Chloe Price, de faire son retour.

Etait-ce vraiment nécessaire ? Non, la première partie est parfaite telle qu'elle est. Il n'a pas besoin d'une suite. Est-ce que je vais quand même donner une chance au jeu ? Bien sûr que oui. Et s'il n'est pas bon, je reviendrai en arrière et j'annulerai tout

Date : 26 mars

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Mechborn» - Deckbuilder avec des mechs grecs... ou autre

Un deckbuilder dans lequel vous composez des mechs avec des cartes pour combattre des monstres géants. Visuellement, le jeu coloré est, selon le studio, un mélange de «mythologie grecque et d'anime mech des années 90». Cette combinaison ne figurait pas sur ma carte de bingo 2026.

Date : fin 2026

La sortie est prévue pour : PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Kiln» - nouveau jeu multijoueur de Double Fine

Microsoft a apporté une autre surprise lors du Xbox Developer Direct. Les studios Double Fine de Tim Schafer annoncent un titre multijoueur bizarre. Vous fabriquez des objets sur un tour de potier, puis vous les envoyez au combat dans des matchs en 4v4. Mignon, drôle, inattendu.

Date: Printemps

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Forza Horizon 6» - en route pour le Japon

Le nouvel opus de «Horizon» s'installe au Japon. C'est à peu près tout ce que j'ai besoin de savoir. Les courses devraient vous faire traverser aussi bien des zones rurales que des métropoles comme Tokyo. C'est génial. A noter également : le jeu a déjà été confirmé pour la PS5, mais les fans de Playstation ne pourront pas profiter du jeu de course japonais avant la fin de l'année.

Date : 29 mai

Publication sur : PS5 (plus tard), Xbox Series X/S, PC

«Fable» - RPG avec humour

Enfin des impressions fraîches sur «Fable». Ce nouvel opus est également signé Playground Games qui, avec «Forza Horizon 6», a déjà un projet de jeu en cours pour cette année, bien que dans un genre complètement différent.

Le jeu devrait offrir un monde ouvert et vivant, dans lequel vous jouirez d'une grande liberté. Grâce à un système moral complexe, vos actions devraient avoir un impact tangible sur votre expérience. Les premières impressions de gameplay sont truffées d'humour noir britannique et semblent très prometteuses.

Le jeu Xbox sortira également en même temps sur PS5.

__Date:__automne 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Beast of Reincarnation» - Game Freak montre de quoi ils sont capables

Le studio de développement derrière les titres «Pokémon», Game Freak, montre lors du Xbox Developer Direct qu'il peut faire plus que des jeux médiocres avec des monstres de poche mignons. Les développeurs décrivent «Beast of Reincarnation» comme «One person, one dog»-Game. Vous contrôlez une héroïne qui se déplace avec son chien dans un Japon post-apocalyptique dans un futur lointain. Beau. Pourquoi «Les jeux Pokémon» ne peuvent-ils pas être aussi ambitieux ?

Date : été 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«1348 Ex Voto» - Snack médiéval

Ok, comment se fait-il que je n'ai pas encore entendu parler de ce titre ? Le jeu médiéval du studio indépendant italien Sedleo a l'air très prometteur. Il dégage des vibrations «A Plague Tale». Et son prix relativement modeste, environ 25 francs ou euros, laisse penser qu'il s'agit plutôt d'une petite aventure courte et narrative. Une collation médiévale à prendre entre deux. A mettre sur la liste de souhaits.

Date : 12 mars

Lancement sur : PS5, PC

«Knight's Path» - Chevaliers et dragons

Vous voulez encore plus de médiéval ? Vos désirs sont des ordres. «Knight's Path» est un Action-RPG centré sur le combat réaliste au corps à corps avec des épées. Il est donc d'autant plus surprenant de voir apparaître un dragon à la fin de la bande-annonce. Et pour une raison inconnue, un escargot géant.

Date: ???

Paraît sur: PC

«Greedfall : The Dying World» - la sortie complète approche

Le premier «Greedfall» est un véritable coup de cœur pour les fans de jeux de rôle et d'action. Il a beaucoup de défauts, mais on sent qu'une passion incroyable a été investie dans le projet. Le successeur doit maintenant faire mieux et plus grand. Après une période d'accès anticipé sur PC, le jeu sortira bientôt en version complète sur consoles.

Date : 10 mars (PC), 12 mars (consoles)

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Reanimal» - L'horreur en miniature

Tarsier Studios, l'équipe de développement originale de «Little Nightmares», revient avec un nouveau titre. Celui-ci ressemble... eh bien, il ressemble exactement à «Little Nightmares». Dans la nouvelle bande-annonce, vous découvrirez en 60 secondes tout ce que vous devez savoir sur ce jeu d'horreur mignon.

Date: 13 février (oui, c'est un vendredi !)

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Neuron Activation» - mon cerveau de primate veut jouer

Appuyer sur des boutons. Faire de beaux effets. Faire glisser des curseurs. Des sons amusants. Activer des interrupteurs. Obtenir des points. Domagoj aime les effets visuels, les sons amusants et les points. Domagoj veut jouer.

«Neuron Activation» est un jeu qui fait délibérément appel aux instincts simples de mon cerveau de primate et qui enferme des pressions de boutons inutiles dans un corset de hauts scores exigeants. Un Fidgetspinner jouable, pour ainsi dire. Une démo est disponible dès maintenant sur Steam.

Date: 2026

Paraît sur: PC

«Marathon» - maintenant avec date de sortie

Le jeu de tir Extraction de Bunie a enfin une date de sortie précise dans son dernier trailer. Vous n'aurez plus à patienter longtemps.

Pour le lancement, il y aura également une édition spéciale de la manette Dualsense pour la PS5. Celle-ci s'inspire, selon Sony, des «graphismes marquants et des surfaces industrielles» du jeu. Joli.

Date : mars

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Yakuza Kiwami 3» - voici comment Kiryu se bat

Après que Sega ait montré la semaine dernière comment le méchant Mine allait se battre, c'est au tour de notre Yakuza préféré, Kiryu, de se battre cette semaine. Si vous voulez mettre la main à la pâte avant le lancement, vous pouvez le faire avec la version démo du jeu qui vient de sortir, sur toutes les plateformes où le jeu sera disponible.

Sega publie également deux vidéos (assez longues) résumant l'intrigue des deux précédents opus :

Date : 11 février

Lancement sur : PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

Trailer des jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis et reçoivent des bandes-annonces de nouveaux contenus ou de mises à jour.

«The Last Starhsip» - la version 1.0 arrive

Un jeu de Space Sim par les développeurs derrière «Prison Architect». Créez votre vaisseau spatial, faites du commerce avec des planètes étrangères, collectez des ressources et combattez des pirates de l'espace. Après une phase d'accès anticipé, le jeu sortira en février en version complète.

Date : 3 février

Lancement sur : PC

«Foxhole Airborne» - maintenant avec des avions

Je dois avouer que jusqu'à présent, je n'avais jamais entendu parler du MMO de guerre «Foxhole». Je m'en excuse, car ce que j'ai appris dans la nouvelle bande-annonce a l'air très excitant. Des milliers de joueurs influencent une guerre en ligne permanente. Chaque joueur est un soldat qui contribue à l'effort de guerre dans les domaines de la logistique, de la construction de bases, de la reconnaissance et du combat. Les avions font désormais partie du jeu.

Date : 9 février

Lancement sur : PC

«Far Cry Classics» - Mise à jour 60 FPS

Un rare win d'Ubisoft. La société offre à trois jeux classiques «Far Cry» une mise à jour gratuite à 60 FPS. Il s'agit de «Far Cry 3», «Far Cry 3 : Blood Dragon» et «Far Cry Primal».

Date : dès maintenant

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S

«Donkey Kong Country Returns HD» - plus de pixels et de Dixie

Sortant de nulle part, Nintendo offre une mise à jour gratuite au remake HD de «Donkey Kong Country Returns». Parmi les nouveautés, Dixie Kong, un nouveau personnage de soutien. Sur la Switch 2, vous obtiendrez également une résolution plus élevée, des temps de chargement plus courts et le support de «Game Share».

Date: dès maintenant

Paraît sur : Switch, Switch 2

«Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Ensemble au Parc Bellabel»

Salut, Nintendo ! Mais qui donc imagine ces titres ultra longs chez vous ? C'est de plus en plus absurde.

Quoi qu'il en soit, la nouvelle bande-annonce de «Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Ensemble au Parc Bellabel» semble très prometteuse. Le peut-être meilleur Mario 2D de tous les temps bénéficie d'une mise à jour complète sur Switch 2 avec des mini-jeux et des défis en multijoueur. De plus, il y a de nouveaux boss à découvrir, un nouveau personnage de jeu (Rosalina) et un mode d'aide pour les débutants.

Date : 26 mars

Paraît sur: Switch 2

