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Les jeux Xbox sur disque bénéficient de licences numériques

Martin Jud Traduction : traduction automatique 27/8/2026

Microsoft a officiellement annoncé une fonctionnalité « disque vers numérique » pour Xbox. Celle-ci permet d'associer une licence numérique aux jeux sur disque, rendant ainsi possible leur lecture sur PC et via le cloud.

Microsoft a officiellement confirmé la fonctionnalité « disc-to-digital » attendue depuis des semaines, dont nous avions déjà parlé début juillet. Dans un article sur Xbox Wire, l'entreprise annonce que les membres du programme Xbox Insider pourront tester cette fonctionnalité à partir du 31 août. Quiconque insère un disque pris en charge dans une Xbox One ou une Xbox Series X et lance le jeu recevra une licence numérique. Un déploiement plus large pour tous les joueurs Xbox devrait suivre dans les mois à venir.

La licence numérique est liée au disque : elle est transférée si le disque est cédé. Une fois la licence activée, le propriétaire bénéficie de tous les avantages des jeux numériques : Xbox Play Anywhere et Xbox Cloud Gaming, si le jeu les prend en charge. Le disque lui-même continue toutefois de fonctionner comme d'habitude.

Selon Microsoft, la fonctionnalité prend en charge « la plupart » des jeux sur disque pour Xbox One et Xbox Series X. Le lancement se fera avec « des milliers de titres », qui seront progressivement complétés au fil du temps. Tous les jeux ne seront pas disponibles dès le début : les éditeurs doivent donner leur accord actif pour que leurs disques débloquent des licences numériques. Les disques pour la Xbox originale et la Xbox 360 sont exclus de cette fonctionnalité.

Sony abandonne les disques en 2028

L'annonce de Microsoft fait suite à une déclaration de Sony annonçant l'arrêt de la production de jeux physiques Playstation à partir de janvier 2028. Sony n'a pour l'instant annoncé aucune fonctionnalité comparable pour numériser les collections de disques existantes.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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