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Ikea et Xbox transforment la manette en meuble

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 27/8/2026

Avec Yxstaby, Ikea et Xbox lancent conjointement des meubles et des accessoires de décoration pour les joueurs. Certains produits reprennent les formes de la manette Xbox, tandis que d'autres visent à intégrer le matériel de jeu plus discrètement dans les espaces de vie.

La collection limitée comprend neuf produits et sera lancée en octobre 2026. En Suisse, Ikea vendra la collection «Yxstaby» aussi bien dans ses magasins d'ameublement qu'en ligne.

Du stick analogique au tabouret

L'influence de la Xbox est la plus visible sur le tabouret « Thumbstick ». Pour sa forme, les designers ont utilisé les données 3D originales de la manette. Le tabouret ressemble ainsi à un stick analogique fortement agrandi et peut être légèrement incliné lorsque l'on s'assoit. La surface texturée du stick se retrouve également sur l'assise.

Avec ce tabouret, un petit élément de commande de la manette devient un meuble à part entière.

Source : Ikea

D'autres produits reprennent des éléments connus de la manette. La croix directionnelle, appelée D-Pad, sert par exemple de modèle pour un coussin vert et un plateau en acier inoxydable. Une vitrine miroir complète la gamme et offre de la place pour des manettes, des figurines de jeu et d'autres objets de collection.

La référence au gaming est moins marquée sur les meubles plus grands. Un support TV sur roulettes dispose d'un espace de rangement pour les accessoires et les câbles à l'arrière. Vous pouvez le déplacer dans la pièce avec le téléviseur. Selon Ikea, il s'agit du premier support TV mobile de ce type dans son assortiment.

La console, la multiprise et les câbles peuvent être rangés directement derrière le téléviseur.

Source : Ikea

S'y ajoutent une table d'appoint avec espace de rangement pour stocker les manettes pendant la charge, un fauteuil de jeu léger ainsi qu'un support de moniteur pour un ou deux écrans. Ce dernier offre des tablettes supplémentaires pour smartphone, casque et manette.

Plus d'espace de rangement pour les accessoires de jeu

Pour les petits espaces, il existe également un support pour ordinateur portable avec espace de rangement intégré. Il permet d'accueillir des manettes, des câbles et d'autres matériels. Le couvercle peut servir de support pour un ordinateur portable.

Visuellement, Ikea mise principalement sur le blanc, le noir et le beige, complétés par des accents verts. L'idée derrière cela est d'intégrer davantage les meubles de jeu dans les espaces de vie partagés. Ils doivent paraître moins comme des équipements de jeu classiques et être plus faciles à combiner avec l'aménagement existant.

Le fauteuil de jeu blanc avec son coussin D-Pad vert illustre la combinaison de couleurs récurrente de la collection.

Source : Ikea

En Allemagne, la vente débutera le 1er octobre dans les magasins Ikea et le 15 octobre en ligne. Le tabouret Thumbstick coûte 39,99 euros, le coussin D-Pad 14,99 euros et le support TV mobile 99,99 euros. Avec 129 euros, la table d'appoint est le produit le plus cher de la gamme.

Pour la Suisse, Ikea n'indique pour l'instant que le mois d'octobre comme date de lancement. L'entreprise n'a pas encore publié les prix.

Photo d’en-tête : Ikea

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