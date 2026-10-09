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Les bandes-annonces et annonces de jeux les plus importantes de la semaine (du 3 au 10 octobre)

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique Rainer Etzweiler Collaboration: 10/10/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les annonces les plus passionnantes de la semaine passée (du 3 au 10 octobre).

Sur l'image de couverture, de gauche à droite : «Call of Duty: Modern Warfare 4 (DMZ)», «March of Giants», «Runescape 4», «Kopernicus: Incremental Suffering».

Bonne navigation et bon ajout à vos listes de souhaits !

Jeux nouvellement annoncés

«March of Giants»

«League of Legends» avec une pincée de «Attack on Titan» et une bonne dose de chaos RTS. C'est ainsi que je résumerais mes premières impressions du trailer d'annonce de «March of Giants». Même en tant que détracteur des MOBA et novice en RTS, je dois dire : ça a l'air sacrément épique.

Envie de tester par vous-même ? Un playtest est en cours sur Steam jusqu'au 18 octobre.

De plus, il y a un magnifique trailer cinématique en prime :

Date : ???

Sortie sur : PC

«Runescape 4»

Dans un joli teaser, la Runescape Company annonce qu'un «quatrième MMO» est en développement. Sur la page d'annonce officielle, les développeurs révèlent plus de détails. Le projet est réalisé avec une version non précisée de l'Unreal Engine. Il est censé fonctionner comme une quatrième «expérience de jeu indépendante» aux côtés de «Runescape», «Old School Runescape» et «Dragonwilds». Il faudra faire preuve de patience avant la sortie – le studio écrit : «Cela prendra encore quelques années, mais nous vous en parlons dès maintenant car nous voulons développer le jeu avec vous.»

Date : ???

Sortie sur : PC

«Aftergods»

Les créateurs de «Tribes of Midgard» reviennent avec un joli trailer d'annonce pour leur nouveau projet. Vous êtes un dieu ayant survécu au Ragnarök. Après l'apocalypse, vous construisez votre temple, recrutez des adeptes et combattez des monstres mythiques dans un monde ouvert coloré. Seul ou avec des amis.

Date : ???

Sortie sur : PC

«Ultropolis»

Un jeu de diorama inspiré par des classiques de l'anime comme «Ghost in the Shell» et «Akira». Pas de gestion de ville stressante, juste des vibes relaxantes. J'aime particulièrement la musique du trailer.

Date : ???

Sortie sur : PC

«Life in the Crater Lake»

Ça ressemble à «Endless Ocean», mais en mieux. Bon, compte tenu du misérable opus sur Switch, ce n'est pas difficile.

Date : ???

Sortie sur : PC

«Dead of Darkness 2»

Vous voulez un «Resident Evil» façon anime en 2D ? C'est possible. Si «Dead of Darkness 2» tient ses promesses. Ce survival-horror en pixel art vous met dans la peau de Jun Takehara, qui rencontre toutes sortes de créatures effrayantes dans une petite ville américaine. Il faudra résoudre des énigmes, gérer l'espace dans votre inventaire et traiter chaque chargeur comme si c'était le dernier. Parce que, le plus souvent, c'est le cas – dans la pure tradition du modèle de Capcom.

Date : 23 octobre

Sortie sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

«The Escapists 3»

Vous avez toujours voulu vous évader de prison, mais sans commettre de crime ? Que diriez-vous du troisième volet de «The Escapists» ? Le trailer mignon promet encore plus de liberté pour planifier votre grande évasion.

Date : 23 octobre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

Mises à jour de trailers pour des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et reçoivent de nouveaux trailers offrant un aperçu plus approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Forza Horizon 6»

Enfin ! Le jeu de course japonais de Microsoft fait le saut sur PS5. Pour fêter ça, voici un trailer. Vous pouvez lire la critique de Simon sur la version PC ici :

Critique « Forza Horizon 6 » à l'essai : c'est ça, la conduite à la japonaise ! Simon Balissat 45 likes 45 34 commentaires 34

Date : 26 janvier 2027

Sortie sur : PS5, déjà disponible sur Xbox Series X/S, PC

«Nintendo Switch Sports Resort»

Nintendo montre ce qui vous attend sur l'île de vacances Wuhu Island. Je me réjouis de cette escapade nostalgique.

Date : 22 octobre

Sortie sur : Switch 2

«Call of Duty: Modern Warfare 4»

La sortie de l'opus «Call of Duty» de cette année approche à grands pas. Activision donne un aperçu du mode extraction DMZ dans une vidéo en coulisses. Vous vous aventurez seul ou avec trois coéquipiers dans une zone de conflit où il y a toutes sortes d'équipements militaires précieux à voler.

De plus, le studio annonce fièrement comment il compte lutter contre les wallhacks agaçants dans cette nouvelle version. Pour que les tricheurs ne puissent plus voir à travers les murs, Activision introduit le «Server Culling». Vous pouvez voir comment cela fonctionne exactement dans le trailer anti-triche :

Date : 23 octobre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«The Talos Principle 3»

Avis aux amateurs d'énigmes ! Le studio croate Croteam montre les premières scènes de gameplay du troisième et dernier chapitre de la saga philosophique «The Talos Principle».

Date : 2027

Sortie sur : PS5, PC

«Among Us Story: On Guard»

Le spin-off narratif de «Among Us» révèle pour la première fois une date de sortie dans son nouveau trailer. Je dois encore m'habituer au style visuel.

Date : 17 février 2027

Sortie sur : Switch 2, PC, Mobile

«Lenin Street Geek Shop»

Un simulateur de boutique un peu différent. Vous ouvrez la première boutique geek dans une ville enneigée des années 2000. J'aime le style visuel qui combine de magnifiques graphismes en pixels avec une esthétique 3D rétro. Une démo est disponible dès maintenant sur Steam.

Date : ???

Sortie sur : PC

«VCR83»

Vous ne voulez pas dormir ce soir ? Alors regardez le trailer de «VCR83». Dans ce jeu, vous observez des phénomènes paranormaux via des caméras de sécurité.

Date : 2026

Sortie sur : PC

«Grave Seasons»

Cela fait longtemps que ce jeu est sur ma liste de souhaits. Une simulation de ferme cosy avec un twist : un tueur en série sévit dans le village idyllique. Le titre a été reporté indéfiniment. Le trailer donne enfin une nouvelle date de sortie.

Date : 9 mars 2027

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Gundam Rogue Orbit»

Le jeu de mechas de Bandai Namco revient avec un nouveau trailer de gameplay. Ça a l'air génial. C'est aussi l'avis de Kevin, qui a pu tester le jeu à la Gamescom :

En coulisse « Gundam Rogue Orbit » s’adresse aux novices de la série sans leur proposer de vrai défi Kevin Hofer 4 likes 4 1 commentaire 1

Date : 5 mars 2027

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Militsioner»

Cela fait longtemps que l'étrange «Militsioner» a été présenté pour la première fois sur Twitter en 2020 et est devenu viral. Un policier géant vous observe pendant que vous fuyez une ville surréaliste. On dirait un rêve fiévreux. Vous voulez en faire l'expérience vous-même ? Une démo est disponible sur Steam.

Date : ???

Sortie sur : Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Kopernicus: Incremental Suffering»

WTF ?!

Date : 2027

Sortie sur : PC

Trailers de jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais reçoivent des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«The Finals»

Avec la nouvelle saison, Embark Studios révolutionne le système de destruction déjà excellent de «The Finals». Les tirs, les roquettes et les explosions détruisent désormais les maisons, les murs et les ponts de manière encore plus réaliste. Les parties des bâtiments ne sont pas seulement pulvérisées – elles se plient, se brisent lentement et volent dans les airs. C'est impressionnant !

Date : 20 octobre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Battlefield 6 Season 5 Las Vegas»

En parlant de destruction : «Battlefield 6». La cinquième saison vous emmène à Las Vegas. Le trailer de la nouvelle carte est, comme toujours, «Absolute Cinema».

Date : 13 octobre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Dave the Diver x Subnautica»

Le plongeur David ne recule devant aucun crossover. Jusqu'à présent, le plongeur potelé a collaboré avec «Dredge», «Godzilla», «Balatro» et «Like a Dragon», entre autres. Maintenant, c'est au tour de «Subnautica 2». Ce DLC gratuit devrait être le dernier.

Date : 2027

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Zero Parades: Director's Cut»

Malgré d'excellentes critiques, le successeur de «Disco Elysium» semble avoir échoué commercialement. Pour contrer cela, le Studio Zaum publie une mise à jour gratuite «Director's Cut» avec de nouveaux contenus et des améliorations. Vous pouvez lire la critique de Kevin sur le jeu ici :

Critique « Zero Parades : For Dead Spies » : univers captivant, héroïne fade Kevin Hofer 14 likes 14 3 commentaires 3

Sortie sur : PS5 (3 novembre), PC (dès maintenant)

«Riders Republic: Season 20»

Pardon ? «Riders Republic» existe encore ? Et le jeu entame sa vingtième (!) saison ? C'est fou le nombre de niches qui existent dans le paysage vidéoludique moderne dont je n'entends jamais parler. Y a-t-il des joueurs de «Riders Republic» dans notre communauté ? Faites-vous connaître dans les commentaires !

Date : ???

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

Sur l'image de couverture, de gauche à droite : «Call of Duty: Modern Warfare 4 (DMZ)», «March of Giants», «Runescape 4», «Kopernicus: Incremental Suffering».

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