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Les bandes-annonces et annonces de jeux les plus importantes de la semaine (du 17 au 24 octobre)

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 24/10/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus passionnantes de la semaine passée (du 17 au 24 octobre).

Sur l'image de couverture, de gauche à droite : «Brushland», «Crimson Desert: Charting the Unknown», «Stuntman: Hollywood», «Cyberpunk 2077 | Edgerunners 2».

Bonne navigation et bon ajout à vos listes de souhaits !

Jeux nouvellement annoncés

«Serious Sam: The Third Encounter»

Le studio croate Croteam envoie le sérieux Sam dans sa troisième aventure. «The Third Encounter» est la suite directe de «The Second Encounter» (2002). Entre-temps, il y a eu «Serious Sam 2» (2005), «Serious Sam 3: BFE» (2011), «Serious Sam 4» (2020), «Serious Sam: Siberian Mayhem» (2022) et «Serious Sam: Shatterverse» (2026). Mais par rapport à «The Third Encounter», ce ne seraient que des histoires secondaires. Tout est clair ? Pour moi non plus.

Date : ???

Sortie sur : Consoles, PC

«Quatiica Motorsports»

On dirait une publicité pour Gilette, mais c'est une bande-annonce pour un jeu de course futuriste.

Date : ???

Sortie sur : PC

«Ordinary Oddness»

Chaque semaine, j'essaie d'inclure au moins un «jeu WTF» dans la liste. Un jeu que je ne peux pas décrire avec des mots. Cette semaine, c'est «Ordinary Oddness». Profitez bien de la bande-annonce et de la surcharge sensorielle.

Date : ???

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Brushland»

Un jeu de construction de ville relaxant où vous créez facilement un royaume fantastique avec un pinceau. La bande-annonce a l'air, eh bien, très relaxante.

Date : ???

Sortie sur : PC

«Shrek 2 Remastered»

Shrek joue les «GTA». Quel petit coquin.

Date : 10 novembre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Squad»

Le célèbre jeu de tir militaire «Squad» sortira également sur consoles l'année prochaine. Quelque part entre l'arcade et la simulation, le jeu propose, selon la bande-annonce, des batailles épiques en 50 contre 50 avec des véhicules, des avions et de la construction de bases.

Date : 2027

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, déjà disponible sur PC

«Mouthwashing»

Le chouchou des critiques «Mouthwashing» fait également le saut du PC vers les consoles. Graphismes rétro, histoire troublante et courte durée de vie font de ce titre le snack parfait pour Halloween.

Date : 29 octobre

Sortie sur : PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch, déjà disponible sur PC

«Riders Republic»

Et encore une annonce de portage. Le jeu de course de sports extrêmes d'Ubisoft sera également disponible sur la console portable de Nintendo à partir de décembre.

Date : Décembre

Sortie sur : Switch 2, déjà disponible sur PS5, Xbox Series X/S, PC

«My Penguin Friend»

Noot, Noot !

Date : ???

Sortie sur : PC

Mises à jour de bandes-annonces pour des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et reçoivent de nouvelles bandes-annonces offrant un aperçu plus approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Crop»

Les jeux de ferme sont trop relaxants pour vous ? Alors regardez la bande-annonce sombre de «Crop». Vous vous réveillez sans souvenirs dans une ville brumeuse et essayez de construire une ferme.

Date : ???

Sortie sur : PC

«Satellite Odyssey: Jupiter»

Et encore un jeu où vous vous réveillez sans souvenirs. Ici, sur une somptueuse station spatiale où les robots de service sont devenus fous et ont assassiné tous les riches invités. Ah, et il y a aussi d'horribles mutants insectes. Cela ressemble à un mélange de «Bioshock» et de «Resident Evil».

Date : 2027

Sortie sur : PC

«Stuntman: Hollywood»

Dans «Stuntman: Hollywood», vous devenez un cascadeur ou une cascadeuse professionnel(le). La particularité de ce nouvel opus : les parcours ne sont plus basés sur des films inventés, mais sur des modèles de films réels, incluant des voitures emblématiques. Dans la dernière bande-annonce, vous pouvez voir quelles cascades vous réaliserez avec K.I.T.T. de «Knight Rider».

Date : 2027

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Tom the Postgirl»

Un jeu du studio suisse Oopsie Daisies. La bande-annonce est magnifiquement troublante. Je suis immédiatement tombé amoureux des personnages et des environnements dessinés à la main.

Date : 29 octobre

Sortie sur : Switch, PC

«Arisen Force: Vonimir»

Avec son mélange d'environnements 3D et de pixel art 2D, il rappelle les jeux HD-2D de Square Enix. Cela plairait à Kevin.

Date : ???

Sortie sur : PC

Bandes-annonces de jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais reçoivent des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«The Elder Scrolls Online Season 2 (Skyrim)»

Dans «The Elder Scrolls Online», on retourne à Skyrim. Peu importe, je veux enfin des nouvelles de «The Elder Scrolls VI».

Date : dès maintenant

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Cyberpunk 2077 | Edgerunners 2»

Pour le lancement de la deuxième saison de «Edgerunners» sur Netflix, CD Projekt Red offre à «Cyberpunk 2077» une nouvelle mise à jour. Elle contient entre autres une nouvelle quête secondaire, une station de radio, un style de jeu avec deux armes et de nombreux objets cosmétiques.

Date : 22 octobre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Crimson Desert: Charting the Unknown»

La bande-annonce de présentation de l'extension payante «Charting the Unknown» montre les nouvelles aventures et mécaniques de jeu auxquelles vous pouvez vous attendre.

Date : 29 octobre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Assetto Corsa»

La célèbre simulation de course reçoit un mode free-roam. Vous y explorerez une version à l'échelle de la région de l'Eifel autour de la Nordschleife, scannée par LIDAR.

Date : 9 décembre

Sortie sur : PC

«Saros - Zenith»

Le jeu de tir impitoyable de Sony reçoit une mise à jour qui rend le jeu moins impitoyable. Ou, si vous le souhaitez, encore beaucoup plus difficile. Dans la bande-annonce, vous verrez toutes les nouveautés en détail.

Date : dès maintenant

Sortie sur : PS5

«Grounded 2: Rot and Ruin»

Pour la saison effrayante, il y a une mise à jour dégoûtante pour «Grounded 2». Les mille-pattes sont des créatures d'horreur même dans la vraie vie – dans «Rot and Ruin», vous les combattez en tant que boss. Beurk.

Date : dès maintenant

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Battlefield 6 x Dead Space - Convergence Event»

Comment ça ? «Battlefield 6» est censé être un jeu de tir militaire réaliste par rapport à «Call of Duty» ? mdr.

Date : dès maintenant

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

Sur l'image de couverture, de gauche à droite : «Brushland», «Crimson Desert: Charting the Unknown», «Stuntman: Hollywood», «Cyberpunk 2077 | Edgerunners 2».

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