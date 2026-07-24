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Les bandes-annonces et annonces de jeux les plus importantes de la semaine

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 25/7/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les annonces les plus excitantes de la semaine dernière (du 18 au 25 juillet).

Sur l'image de couverture, de gauche à droite : «Hack 95», «Cognition Method», «Marvel’s Wolverine», «Dinolords».

Amusez-vous bien à naviguer et à ajouter à votre liste de souhaits !

Nouveaux jeux annoncés

Ces titres ont été nouvellement annoncés.

«Cognition Method»

Un jeu de puzzle de science-fiction inspiré du classique de Stanley Kubrick «2001 : L'Odyssée de l'espace». Avec son architecture surréaliste, la bande-annonce me rappelle aussi «Control» de Remedy. Un mélange passionnant.

Date : 1er septembre

Sortie sur : PC

«Dear Passengers»

Il existe désormais un terme péjoratif pour le sous-genre de jeux indépendants auquel appartient également «Dear Passengers» : «Friendslop». Un gameplay coopératif chaotique avec des mécaniques physiques ? Check. Des graphismes simples ? Check. Un chat de proximité ? Check.

Ce qui rend la bande-annonce de «Dear Passengers» spéciale : elle provoque avec des sosies de Trump (qui est immédiatement jeté de l'avion) et des noms d'utilisateur comme «Epst. Jr.» et «PDaddy». Le plan marketing viral fonctionne. Le résultat : plus d'un million d'entrées dans la liste de souhaits sur Steam.

Date : ???

Sortie sur : PC

«Netflix Minigolf»

Ce jeu mobile se contrôle avec le smartphone, mais l'action se déroule sur l'écran de télévision. La bande-annonce est horrible, mais le concept pourrait être amusant. Différents parcours de minigolf, inspirés de séries Netflix connues comme «Squid Game» ou «Stranger Things» ? Pourquoi pas...

Date : 28 juillet

Sortie sur : Mobile

«Poinpy»

À propos de Netflix. «Poinpy» était un jeu accessible exclusivement via l'abonnement Netflix en 2022. En 2025, le titre a été retiré du catalogue Netflix et ne pouvait donc plus être joué. Maintenant, le jeu de plateforme du créateur de «Downwell», Ojiro Fumoto, revient en tant que version autonome. Et ce, gratuitement. C'est cool.

Date : dès maintenant

Sortie sur : Mobile

«SOKO 1977 : Anti-Terror Task Force»

Le studio allemand Paintbucket Games revient avec un nouveau jeu d'aventure avec des éléments roguelike. En tant que chef d'une unité spéciale, vous identifiez les cellules terroristes et traquez leurs membres, tandis que la pression publique des médias et de la politique augmente. Le studio a déjà publié l'année dernière un excellent jeu sur une heure sombre de l'histoire allemande – mon collègue Kim l'a testé :

Critique "The Darkest Files" est déjà l'un des jeux narratifs les plus impressionnants de l'année Kim Muntinga 27 likes 27 6 commentaires 6

Date : début 2027

Sortie sur : PC

«NHL 27»

Et chaque année, la marmotte de «NHL» revient.

Date : 11 septembre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S

«DCKO»

Alors que les fans de Marvel peuvent se réjouir du prochain jeu de combat haut de gamme «Marvel Tōkon: Fighting Souls» (voir ci-dessous), les fans de DC se voient servir un jeu de combat bon marché pour mobile. Ou, comme le disent les commentaires YouTube : «We have ›Injustice 3‹ at home.»

Date : ???

Sortie sur : Mobile

Mises à jour de bandes-annonces pour des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et reçoivent de nouvelles bandes-annonces qui offrent des aperçus plus approfondis du gameplay et de l'histoire.

«Marvel’s Wolverine»

Le blockbuster PS5 fait honneur à une nouvelle bande-annonce cinématique.

De plus, il y a une jolie bande-annonce d'histoire. Ça a l'air génial, mais je n'ai pas besoin de voir plus du jeu. Insomniac est tout simplement au top.

Date : 15 septembre

Sortie sur : PS5

«Marvel Tōkon: Fighting Souls»

Encore plus de Marvel dans ce jeu de combat. La nouvelle bande-annonce annonce la bêta ouverte du 24 au 26 juillet. Parfait pour se faire une idée avant la sortie du jeu le 6 août.

Date : 6 août

Sortie sur : PS5, PC

«AetherCycle»

Si Bethesda prend autant de temps avec le nouveau «Elder Scrolls», les développeurs indépendants doivent prendre le relais. «AetherCycle» est un RPG d'action à la première personne de type Scrolls. Le monde du jeu, le gameplay et les personnages rappellent tous les classiques de Bethesda. Ça pourrait être quelque chose. Bientôt, vous pourrez vous convaincre du potentiel de ce projet ambitieux en accès anticipé.

Date : novembre 2026 (accès anticipé)

Sortie sur : PC

«Hack 95»

Vous incarnez un hacker dans les années 90. Dans un environnement inspiré de Windows 95, vous luttez contre une startup technologique malveillante et des agences gouvernementales douteuses. Ça a l'air merveilleusement oldschool. J'aime particulièrement le stupide chien de bureau 3D et les pop-ups de virus «Hot Girls In Your Area».

Date : ???

Sortie sur : PC

«Dinolords»

Des dinosaures au Moyen Âge. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus sur «Dinolords». Je veux ce jeu. Maintenant. Je veux dire, regardez la bande-annonce. Quelqu'un chevauche un putain de T-Rex et prend un château avec le monstre. ET LE DINO A UNE ARMURE !

J'ai déjà vu le jeu il y a deux ans à la Gamescom et j'étais déjà enthousiasmé à l'époque :

Point de vue Chut ! Voici nos coups de cœur pour la Gamescom 2024 Domagoj Belancic 39 likes 39 5 commentaires 5

Date : ???

Sortie sur : PC

«Please, Watch the Artwork»

Un jeu de puzzle où l'on observe des œuvres d'art. Je ne comprends pas vraiment la bande-annonce. Mais l'atmosphère inquiétante me plaît.

Date : ???

Sortie sur : Switch, PC, Mobile

«Deadboot»

Vous vous souvenez de «Anger Foot» ? Phil a testé ce shooter déjanté il y a quelques années et a été conquis. À en juger par la bande-annonce, «Deadboot» lui plairait aussi. Bande-son techno, coups de pied aux ennemis, tirs brutaux. Magnifique.

Date : 3 août

Sortie sur : PC

«Kick»

À propos de donner des coups de pied (quelle transition). Dans «Kick», vous vous rendez à l'école, armé d'un ballon de football que vous faites passer à travers des parcours d'obstacles de plus en plus complexes. Excellente idée, musique relaxante, bande-annonce magnifique.

Date : novembre 2026

Sortie sur : PC

«Glasshouse»

Ressemble à un mélange de «Disco Elysium» et de «Clair Obscur: Expedition 33».

Date : ???

Sortie sur : PC

«Cosmo Tales»

Depuis «Star Fox», je suis en pleine fièvre des jeux de tir spatiaux. «Cosmo Tales» a l'air plutôt sympa avec ses environnements de jeu colorés et sa bande-son funky – je vais le garder à l'œil.

Date : septembre 2026 (accès anticipé)

Sortie sur : PC

«Planet Zoo 2»

La nouvelle bande-annonce du simulateur de parc montre les aquariums que vous pouvez construire dans votre zoo. C'est particulièrement mignon de voir la petite tortue de mer manger de la salade et jouer avec ses jouets (Minute 1:01).

Date : 13 octobre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Blackwood»

«Nous avons ›John Wick‹ à la maison (et il ressemble à Leon S. Kennedy).»

Date : 13 octobre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Imagine Sisyphus Happy»

Qu'est-ce que je viens de voir ? Sisyphe est un streamer et je l'aide dans ses tâches en tapant des choses sur le clavier ? Hein, quoi, pourquoi et comment ? Aucune idée, mais j'adore.

Date : ???

Sortie sur : PC

«Pro Jank Footy»

À propos de «aucune idée de ce que je viens de voir ici».

Date : 12 août

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

Bandes-annonces de jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais reçoivent des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«DayZ: Badlands»

Une extension complète pour «DayZ». Dans celle-ci, vous pouvez tuer des zombies dans un paysage désertique.

Date : octobre 2026

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Marathon»

Le shooter d'extraction de Bungie s'aventure dans les contrées PvE. «Vault Breaker» est, selon le studio, un «mode PvE expérimental» qui ne sera disponible que pendant deux semaines. Il est cependant probable que des modes PvE comparables arriveront dans les saisons ultérieures – après tout, de nombreux joueurs ont souhaité un mode solo, ou un mode sans PvP.

Date : jusqu'au 4 août

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

Sur l'image de couverture, de gauche à droite : «Hack 95», «Cognition Method», «Marvel’s Wolverine», «Dinolords».

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