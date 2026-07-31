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Les bandes-annonces et annonces de jeux les plus importantes de la semaine (25.7. au 1.8.)

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 1/8/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les annonces les plus excitantes de la semaine dernière (du 25 juillet au 1er août).

Sur l'image de couverture, de gauche à droite : «Prospice», «Pokémon Pokopia Expansion Pass», «The Defiant», «Crazy Taxi World Tour».

Amusez-vous bien à naviguer et à ajouter à votre liste de souhaits !

Jeux nouvellement annoncés

Ces titres ont été nouvellement annoncés.

«Prospice»

Un peu de «Death Stranding» et une pincée de «Snowrunner», le tout agrémenté d'horreur psychologique dans le style found-footage. La bande-annonce de «Prospice» est en tout cas intrigante. Un playtest ouvert est actuellement en cours sur Steam.

Date : ???

Sortie sur : PC

«EA Sports FC 27»

Et la marmotte d'«EA Sports FC» revient chaque année.

En plus de la bande-annonce, EA publie également un aperçu approfondi du gameplay qui explique tous les «changements» et «nouveautés» de la version de cette année.

Date : 25 septembre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Carveout 2160»

«Nous avons SSX à la maison.» Mais sérieusement, je trouve ça cool que tant de développeurs indépendants redonnent vie à des franchises et des genres morts avec des successeurs spirituels. La bande-annonce semble encore un peu brute, mais le potentiel est là.

Date : ???

Sortie sur : PC

«Batman: Caped Crusader»

La série animée «Batman: Caped Crusader» aura un jeu d'aventure coopératif pour un à quatre détectives amateurs. Le hic : le titre ne sortira que sur le service de streaming Luna d'Amazon.

Date : dès maintenant

Sortie sur : Luna (lol)

«Dirtnap»

La bande-annonce rappelle «Worms» en temps réel. Les environnements destructibles en pixel art font remonter des sentiments nostalgiques.

Date : août (Early Access)

Sortie sur : PC

«Slain 2: The Beast Within»

Je vais être honnête, je n'ai jamais entendu parler de «Slain». Mais la suite a l'air plutôt sympa dans la bande-annonce. Comme «Castlevania» sous speed. Ou crack. Et avec une bande-son metal bien lourde.

Date : ???

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Croc 2: Kingdom of the Gobbos»

Après le remaster réussi du premier opus, le crocodile le plus mignon du monde (au diable, Schnappi !) est de retour. Quand j'étais petit, Domagoj, je l'ai emprunté à un ami et j'y ai joué jusqu'à l'épuisement. J'ai hâte.

Date : ???

Sortie sur : PS5, PS4, Xbox Series X/S, Switch, PC

Mises à jour des bandes-annonces pour les jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et reçoivent de nouvelles bandes-annonces qui offrent des aperçus approfondis du gameplay et de l'histoire.

«Gears of War: E-Day»

Le blockbuster sanglant du studio Xbox The Coalition montre dans la nouvelle bande-annonce comment fonctionne le mode multijoueur. J'ai déjà tiré en ligne dans le cadre d'une avant-première et je suis ravi :

Date : 6 octobre

Sortie sur : Xbox Series X/S, PC

«Stupid Never Dies»

Le jeu de massacre de zombies bizarre révèle enfin une date de sortie concrète dans la nouvelle bande-annonce. Fait amusant : le studio de développement nouvellement fondé GPTrack50 est composé de cerveaux créatifs qui ont déjà travaillé sur «Resident Evil», «Devil May Cry», «Dragon's Dogma» et «Far Cry». Un mélange intéressant. J'ai hâte de voir ça.

Date : 21 octobre

Sortie sur : PS5, PC

«Crazy Taxi: World Tour»

Le légendaire «Crazy Taxi» est de retour. La nouvelle bande-annonce montre l'environnement de jeu sur la côte ouest des États-Unis. C'est-à-dire : beaucoup de soleil, de plage et d'hommes musclés. Sega annonce également un test réseau fermé pour le jeu. Sur le site officiel, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 1er septembre (PS5, Xbox Series X/S, PC). Le test lui-même se déroulera du 12 au 14 septembre.

Date : 2027

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«BeastLink»

Un jeu multijoueur Kaiju ultra-trash de Grove Street Games. Oui, c'est le studio de développement qui a gâché les remasters de «GTA». D'une certaine manière, la bande-annonce me fascine malgré les baisses de framerate et les graphismes laids. Bon sang, je veux aussi faire s'effondrer des gratte-ciel en tant que monstre marin géant.

Date : 18 août (Early Access)

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Marvel Tōkon: Fighting Souls»

Et si Marvel était un anime ? «Marvel Tōkon: Fighting Souls» apporte une réponse à cette question philosophique. J'ai déjà joué à ce jeu de combat pendant la bêta ouverte et je suis ravi – et je dis cela en tant que personne qui a quitté le MCU (désolé, Luca) depuis des années. Dans la bande-annonce, vous verrez la séquence d'ouverture du jeu. Tout simplement incroyablement cool.

Date : 6 août

Sortie sur : PS5, PC

«League of Legends Classic»

«League of Legends» revient à ses origines. La version «Classic» n'offre que les champions, objets et systèmes originaux. La bande-annonce de lancement correspondante mise tout sur la nostalgie.

Date : dès maintenant

Sortie sur : PC

«Hello Kitty Party Land»

Comme «Mario Party», mais avec des personnages «Hello Kitty». Hell yeah.

Date : 29 octobre

Sortie sur : Switch, Switch 2

«The Defiant»

La bande-annonce ressemble à «Call of Duty» quand il était encore vraiment bon. Le cadre est particulièrement passionnant : vous incarnez un soldat chinois qui combat les envahisseurs japonais pendant la Seconde Guerre mondiale.

Date : ???

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

Bandes-annonces de jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais reçoivent des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«Docked – Contraband DLC»

La simulation portuaire «Docked» reçoit une extension dans laquelle vous traquez la contrebande. Kim a déjà testé le jeu de base. Sa conclusion : «Docked est une simulation de travail fascinante et inhabituellement relaxante.»

Critique Service de nuit à Port Wake : dans « Docked », je fais des heures sup Kim Muntinga 33 likes 33 6 commentaires 6

Date : dès maintenant

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Cost of Hope»

Le shooter ukrainien offre dans la nouvelle bande-annonce des aperçus de sa première extension. Le studio parle de «dizaines d'heures de jeu». Vous n'aurez plus à attendre longtemps pour replonger dans ce monde sombre.

Date : 20 août

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition»

Après le premier «Xenoblade Chronicles», Nintendo offre maintenant au deuxième opus une cure de jouvence en 4K et 60 FPS. Une révélation pour tous ceux qui ont joué à l'original flou.

Date : dès maintenant

Sortie sur : Switch 2

«Pokémon Pokopia Expansion Pass»

Le jeu «Pokémon» confortable reçoit ses premières grandes extensions. Avec une mise à jour gratuite, vous pouvez également construire des colonies sous l'eau. De plus, le studio de développement Koei Tecmo offre au hit de la Switch 2 un DLC payant. Celui-ci introduit une ville sous-marine que vous remettez en état. De nombreuses nouvelles espèces de Pokémon à découvrir sont également ajoutées. D'accord, je vais devoir jouer 100 heures de plus.

Critique « Pokémon Pokopia » : gare à l’addiction Domagoj Belancic 35 likes 35 20 commentaires 20

Date : 5 août

Sortie sur : Switch 2

«Nioh 3 - Hell Rising DLC Vol. 1»

À propos de Koei Tecmo, le jeu d'action ultra-difficile «Nioh 3» offre également à ses fans une première extension. La bande-annonce de «Hell Rising» ne révèle pas encore grand-chose. Un deuxième pack DLC («Bloody Insurrection») devrait suivre bientôt.

Date : 19 août

Sortie sur : PS5, PC

Sur l'image de couverture, de gauche à droite : «Prospice», «Pokémon Pokopia Expansion Pass», «The Defiant», «Crazy Taxi World Tour».

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