Les abonnements Spotify deviennent plus chers - à partir du 1er novembre

par Debora Pape
Spotify augmente le prix de tous ses abonnements en Suisse. De nouveaux prix seront appliqués à partir du 1er novembre - voici ce que vous pouvez faire.
Spotify justifie cette décision par le développement de ses produits et de ses fonctionnalités, comme dernièrement la fonction Lossless. Le service augmente également ses prix dans d'autres pays. Toujours est-il que, contrairement à d'autres services de streaming, ce n'est que la deuxième fois en dix ans que Spotify a recours à ce moyen.
Vous pouvez également souscrire un abonnement à «Basic». Vous pouvez ainsi continuer à écouter de la musique, mais les livres audio sont rares. Vous devrez également renoncer à l'une ou l'autre fonctionnalité. En revanche, vous continuerez à payer les prix actuels. Pour savoir exactement comment faire, cliquez ici.
Vous avez jusqu'à demain pour décider si vous allez payer le prix, changer d'abonnement ou même le résilier. Après-demain, c'est-à-dire le samedi 1er novembre, les nouveaux tarifs seront appliqués. Vous pouvez modifier ou résilier votre abonnement ici (vous devez être connecté).
Depuis que j'ai découvert comment activer les deux canaux téléphoniques de la carte RNIS pour obtenir une plus grande bande passante, je bricole des réseaux numériques. Depuis que je sais parler, je travaille sur des réseaux analogiques. Un Winterthourois d'adoption au cœur rouge et bleu.
par Debora Pape
par Samuel Buchmann
par Kim Muntinga
Le service de streaming musical Spotify augmente ses prix en Suisse. Alors que les nouveaux clients ressentent déjà les nouveaux prix depuis septembre, c'est maintenant au tour des utilisateurs actuels de payer :
L'abonnement standard «Premium Individual» coûtera désormais 15,95 francs par mois, soit deux francs de plus qu'auparavant. Le prix des autres modèles augmente également : l'abonnement pour les étudiants augmente d'un franc et passe à 8,95 francs, l'abonnement duo coûte désormais 21,95 francs au lieu de 18,95 francs et le prix de l'abonnement familial passe de 22,95 à 26,95 francs.
Si vous n'avez pas envie de payer les nouveaux prix, vous pouvez bien sûr passer à un autre service de streaming. Les alternatives ne manquent pas. Seulement, vous n'économiserez pas une fortune, les différences de prix sont plutôt faibles. Vous ne ferez donc qu'une déclaration. Vous pouvez également opter pour la version gratuite de Spotify. Mais vous devrez alors vivre avec des publicités et sans fonction hors ligne.
