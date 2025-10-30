Shutterstock
Les abonnements Spotify deviennent plus chers - à partir du 1er novembre

Florian Bodoky
30/10/2025
Traduction : traduction automatique

Spotify augmente le prix de tous ses abonnements en Suisse. De nouveaux prix seront appliqués à partir du 1er novembre - voici ce que vous pouvez faire.

Spotify justifie cette décision par le développement de ses produits et de ses fonctionnalités, comme dernièrement la fonction Lossless. Le service augmente également ses prix dans d'autres pays. Toujours est-il que, contrairement à d'autres services de streaming, ce n'est que la deuxième fois en dix ans que Spotify a recours à ce moyen.

Payer, changer - ou réduire

Vous pouvez également souscrire un abonnement à «Basic». Vous pouvez ainsi continuer à écouter de la musique, mais les livres audio sont rares. Vous devrez également renoncer à l'une ou l'autre fonctionnalité. En revanche, vous continuerez à payer les prix actuels. Pour savoir exactement comment faire, cliquez ici.

Décision d'ici demain

Vous avez jusqu'à demain pour décider si vous allez payer le prix, changer d'abonnement ou même le résilier. Après-demain, c'est-à-dire le samedi 1er novembre, les nouveaux tarifs seront appliqués. Vous pouvez modifier ou résilier votre abonnement ici (vous devez être connecté).

Florian Bodoky
