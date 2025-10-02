Nouveautés + tendances 15 8

Microsoft augmente le prix de son Game Pass jusqu'à 50 pour cent

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 2/10/2025

Les prix des abonnements de jeux augmentent dans le monde entier. Le Xbox Game Pass Ultimate est le plus durement touché. En revanche, il comprend désormais plus de jeux et devrait bénéficier de plus de sorties "day one".

Microsoft remet à plat le Xbox Game Pass tout en augmentant ses tarifs : Le tarif Ultimate coûte désormais 29,99 dollars par mois aux États-Unis au lieu de 19,99 dollars, soit une augmentation de 50 pour cent. Parallèlement, les autres niveaux sont rebaptisés. Core devient Essential (toujours 9,99 dollars US), Standard devient Premium (toujours 14,99 dollars US). Les abonnements Core et Standard existants seront automatiquement convertis. Le prix du PC Game Pass passe de 11,99 à 16,49 dollars (+38 pour cent).

Les nouveaux prix s'appliquent immédiatement pour les nouveaux clients, et au prochain cycle de facturation pour les clients existants. En Allemagne, la flambée des prix est aussi brutale qu'aux États-Unis, la Suisse s'en tire mieux. La raison en est probablement le taux de change. Le PC Game Pass augmente toutefois de manière similaire. Aperçu des prix mensuels en Suisse :

Xbox Game Pass Ultimate

Nouveau: 24.99 CHF (+25 %) / 26.99 EUR (+50 %)

24.99 CHF (+25 %) / 26.99 EUR (+50 %) Ancien: 19.99 CHF / 17.99 EUR

Xbox Game Pass Premium (anciennement Standard)

Nouveau: 14.99 CHF (=) / 12.99 EUR (=)

14.99 CHF (=) / 12.99 EUR (=) Ancien: 14.99 CHF / 12.99 EUR

Xbox Game Pass Essential (anciennement Core)

Nouveau: 9.99 CHF (+11 %) / 8.99 EUR (+29 %)

9.99 CHF (+11 %) / 8.99 EUR (+29 %) Ancien: 9 CHF / 6.99 EUR

PC Game Pass

Nouveau: 15.99 CHF (+23 %) / 14.99 EUR (+25 %)

15.99 CHF (+23 %) / 14.99 EUR (+25 %) Ancien: 12.99 CHF / 11.99 EUR

Une bibliothèque plus grande, davantage de versions Day One

Microsoft justifie l'augmentation de prix par des prestations supplémentaires. L'abonnement Ultimate propose désormais 45 nouveaux jeux, dont «Hogwarts Legacy» et plusieurs «Assassin's Creed». Au total, l'abonnement le plus cher comprend désormais plus de 400 titres. Il bénéficie également, selon Microsoft, d'un minimum de 75 sorties Day One par an, soit 50 pour cent de plus qu'auparavant. Sont également nouvellement disponibles Ubisoft+ Classics et, à partir du 18 novembre, Fortnite Crew. Xbox Cloud Gaming quitte la bêta, Ultimate obtient la meilleure qualité de streaming avec un support jusqu'à 1440p et des débits binaires augmentés.

Premium et Essential sont également améliorés. Premium propose désormais plus de 200 jeux, y compris pour la première fois des titres PC, ainsi qu'un streaming cloud illimité. Les nouveaux titres Xbox ne sont toujours pas disponibles dès le premier jour, mais ils devraient être disponibles dans Premium d'ici un an (Call of Duty exclu). La bibliothèque Essential passe à 50 jeux et inclut l'accès au cloud et le multijoueur en ligne. Le PC Game Pass devient plus cher, conserve les accès Day One et reçoit des titres Ubisoft supplémentaires, mais pas Ubisoft+ Classics.

L'aperçu des performances des différents abonnements Xbox Game Pass.

Source : Microsoft

Ce n'est pas la première augmentation du prix du Game Pass. Il y a un an déjà, Microsoft avait augmenté le prix de ses abonnements gaming. La demande a néanmoins augmenté. Les revenus américains des abonnements aux jeux ont augmenté en 2025. Microsoft annonce des records de participation des développeurs et d'activité des joueurs dans Game Pass, mais ne donne pas de chiffres actualisés sur le nombre d'abonnés.

Comment puis-je modifier ou annuler mon abonnement ?

Si vous souhaitez gérer vos abonnements Xbox, vous pouvez le faire dans votre compte Microsoft sur «Services et abonnements». Sur la console Xbox, vous gérez vos abonnements dans : Paramètres > Compte > Abonnements.

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 15 personne(s)







