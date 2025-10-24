Nouveautés + tendances 5 3

L'enfer se gèle - "Halo" débarque sur Playstation 5

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 25/10/2025

Halo, le jeu phare de Microsoft sur Xbox, fait pour la première fois le saut sur une console Playstation. Ce portage a une importance historique considérable.

La rumeur court depuis longtemps, c'est désormais officiel. Un remake de «Halo : Combat Evolved» est en cours de réalisation et sortira - en plus de la Xbox Series X/S et du PC - sur PS5.

Voici une bande-annonce du remake :

La réédition répond au nom de «Halo : Campaign Evolved». Elle sera réalisée avec l'Unreal Engine 5 - en 4K, avec de nouvelles animations, des voix, un level design amélioré et des cinématiques retravaillées. L'histoire sera enrichie de trois missions préquelles. De nouveaux contenus vous attendent, dont des armes supplémentaires. Le Master Chief pourra désormais sprinter.

Le remake ne comprend pas la partie multijoueur. En revanche, la campagne pourra être jouée en coopération jusqu'à quatre joueurs. Et oui, le cross-play est possible entre Xbox, Playstation et PC.

Dans cette vidéo, les développeurs dévoilent des informations de fond sur le projet :

Imaginez que vous remontiez dans le temps et que vous annonciez aux fans de Xbox et de Playstation qui s'opposent dans les années zéro que «Halo» sortira un jour sur une console Playstation. Les deux camps vous riront au nez - et peut-être même vous cracheront dessus.

Ce serait un peu comme si quelqu'un affirmait maintenant que Mario va sauter partout sur la PS7. Incroyable ! Un blasphème. Et pourtant, c'est désormais une réalité avec le remake de «Halo : Combat Evolved».

La fin de la guerre des consoles?

Avec l'augmentation du nombre de studios, Microsoft s'est de plus en plus éloigné du modèle d'affaires traditionnel des consoles. Les jeux exclusifs à la console Xbox sont remplacés par un nombre croissant de titres multiplateformes.

Ces derniers mois, Microsoft a déjà sorti des titres de haut niveau et autrefois exclusifs comme «Forza Horizon 5», «Senua's Saga : Hellblade 2» ou «Indiana Jones and the Great Circle» pour la PS5 - et en partie aussi pour la Switch. Oui, même le «Microsoft Flight Simulator 2024» suivra en décembre.

Le fait que «Halo» soit désormais disponible sur PS5 (et, selon les rumeurs, sur Switch 2) n'est donc pas une surprise. Et pourtant, ce portage a un caractère symbolique encore plus fort que les jeux précédents, autrefois exclusifs à la Xbox.

«Halo» sur une console Sony marque la fin d'une époque. C'est un «Point of no Return». Quand même «Halo» sort sur PS5, on ne peut plus s'arrêter. Les vannes sont ouvertes, tout est possible, la guerre des consoles est terminée.

Certes, il reste Nintendo et sa Switch 2, mais de toute façon, la firme japonaise a toujours évolué dans son propre monde, cherchant à éviter les coûteuses batailles technologiques de Sony et Microsoft.

L'argument de vente de la nouvelle Xbox ne sera plus les jeux exclusifs, mais le Game Pass - l'abonnement aux jeux de Microsoft avec des centaines de titres. Reste à savoir si le compte est bon, surtout dans un contexte de hausse vertigineuse des prix des abonnements.

