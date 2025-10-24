Nouveautés + tendances 3 0

Aperçu des principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 25/10/2025

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus passionnantes de la semaine dernière (du 10 au 17 octobre) dans le monde du jeu.

Sur la Photo d'en-tête, de gauche à droite : «Assetto Corsa Rally», «No Man's Sky», «Battlefield 6».

Huiuiui, il s'est encore passé beaucoup de choses dans le monde du jeu cette semaine. La rédaction a presque été noyée sous un flot de nouvelles bandes-annonces et d'annonces.

Au menu des bandes-annonces, vous trouverez cette fois-ci des annonces surprenantes («Halo» sur PS5 !!!), des ports Switch 2 passionnants, des jeux effrayants et de nombreuses mises à jour de jeux déjà sortis. Pour finir, voici sans doute l'une des bandes-annonces les plus dérangeantes que j'ai vues ces derniers temps.

Nouvelles annonces

Ces jeux ont été annoncés la semaine dernière :

«Halo : Campaign Evolved» - l'enfer se gèle

La rumeur courait depuis longtemps, c'est désormais officiel. Un remake de «Halo : Combat Evolved» est en cours de réalisation et sortira - outre sur Xbox Series X/S et PC - sur PS5.

Toutes les infos sur le portage historique sont dans cette news :

Voici une bande-annonce du remake :

Date: 2026

Paraît sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Fallout 4 : Anniversary Edition» - Joyeux anniversaire

«Fallout 4» fête son dixième anniversaire (bon sang, je me fais vieux). Bethesda offre au jeu d'action-RPG une «Anniversary Edition» contenant tous les ad-ons officiels ainsi que plus de 150 mods de fans issus du «Creation Club». Particulièrement cool : Le jeu sera également disponible pour la première fois sur une console Nintendo. La Switch 2 ne sera toutefois pas servie avant l'année prochaine.

Date : 10 novembre

Lancement sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2 (2026), PC

«Assetto Corsa Rally» - Vroom, Vroom en early access

Surprise, Supernova Game Studios annonce un nouveau sim de rallye en collaboration avec Kunos Simulazioni. Le studio est connu pour ses simulations de course ultra-réalistes de la série de jeux Assetto Corsa» « . «Assetto Corsa Rally» vise à établir de nouveaux standards dans le domaine du rallye, avec un moteur physique révisé et une version spécialement adaptée de l'Unreal Engine 5.

Date : 13 octobre (accès anticipé)

Lancement sur : PC

«Assassin's Creed Shadows» - Avis aux fans de Nintendo

Date : 2 décembre

Lancement sur : Switch 2 (déjà disponible sur PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Luigi's Mansion» - Un classique pour Halloween

Pour accompagner la saison des spooky, Nintendo propose un classique de la Gamecube dans son abonnement en ligne Nintendo Switch. «Luigi's Mansion» est le premier volet de la série acclamée «Horror» mettant en scène le plombier en vert.

Vous voulez encore plus de jeux d'horreur mignons ? Notre collègue Kim a rédigé un article sur les meilleurs jeux d'horreur mignons.

Date : 30 octobre

Paraît sur: Switch 2

«Dumb Ways to Party» - On ne peut pas faire plus bêtement la fête

«Dumb Ways to Die» comme jeu de fête avec plus de 40 mini-jeux pour jusqu'à quatre joueurs. Saviez-vous que la franchise a été conçue à l'origine comme une campagne de publicité pour la sécurité ferroviaire à Melbourne ? Vous le savez maintenant.

Date : 2026

Lancement sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Silver Pines» - «Twin Peaks» vous salue

Dans le rôle d'un détective privé, vous recherchez un musicien disparu dans la ville abandonnée de Silver Pines. Le jeu combine des éléments de survival horror avec des éléments de metroidvania, le tout emballé dans une atmosphère qui rappelle «Twin Peaks». Génial.

Date: ???

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Nightholme» - un jeu de tir d'extraction stylé avec des éléments d'horreur

Le studio portugais Ellipsis présente son premier projet. «Nightholme» est un jeu d'extraction PvPvE dans lequel des équipes de trois joueurs partent à la chasse aux monstres surnaturels. Les joueurs peuvent également se transformer eux-mêmes en monstres grâce à des potions. Vous pouvez vous inscrire à une bêta fermée sur nightholme.com.

Date: ???

Paraît sur : consoles et PC

«Skinwalker» - Pixel-Horror

Vous incarnez un scientifique qui doit se transformer en monstre pour sauver sa propre fille. De magnifiques graphismes en pixels. A ce propos, notre collègue Cassie vient tout juste de présenter un autre secret d'horreur en pixels : «Look Outside».

Date: 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Kaiju Cleaner Simulator» - Est-ce que je vois double ?

Il y a quelques semaines, je vous présentais dans le récapitulatif hebdomadaire des trailers «Kaiju Cleanup». Voici maintenant le prochain jeu avec un concept similaire. Dans «Kaiju Cleaner Simulator», vous ne nettoyez pas les cadavres d'énormes monstres seul, mais en mode coopératif.

Date: ???

Paraît sur: PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Kirby Air Riders» - 60 minutes de nouvelles informations sur le jeu de course Kirby

Si vous souhaitez tester le jeu avant son lancement, vous pouvez le faire avec une démo multijoueur en ligne à ces dates :

Deux modes, déjà présentés lors du premier Direct, seront jouables à chaque fois. Le mode de course classique «Air Ride» et le mode de combat chaotique «City Trial», qui rappelle les jeux Battle Royale.

Date : 20 novembre

Paraît sur: Switch 2

«Kingdom Come Deliverance 2 : Mysteria Ecclesiae» - le dernier DLC

Le jeu de rôle médiéval «Kingdom Come Deliverance 2» reçoit sa troisième et dernière extension. Dans celle-ci, vous devenez l'assistant d'un guérisseur renommé. Vous serez chargé d'une mission secrète dans un ancien monastère et vous vous retrouverez au milieu d'un réseau d'intrigues et d'une mystérieuse épidémie.

Date : 11 novembre

Publié sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Battlefield 6» - Season One

Après le lancement réussi de «Battlefield 6», la première saison sera lancée fin octobre. Celle-ci apportera en trois vagues de nouvelles armes, cartes et contenus pour «Battlefield Portal».

Date : 28 octobre

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«No Man's Sky» - et c'est reparti

Date : dès maintenant

Publié sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC, Mac

«Mouse P.I. For Hire» - désormais daté

Le jeu de tir à l'aspect incroyablement cool dans le style rétro de Disney montre des impressions de gameplay approfondies dans la nouvelle bande-annonce. De plus, pour la première fois, une date de sortie concrète est également disponible. Il vous faudra encore patienter un peu.

Date : 19 mars 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Pikmin 4» - Surprise!

Sortant de nulle part, Nintendo annonce une mise à jour gratuite pour «Pikmin 4». Le jeu est sorti en juillet 2023 sur Switch - vous pouvez lire ici mon essai du jeu de stratégie en temps réel. Dans l'extension, vous obtenez un mode photo, des déguisements et de nouveaux niveaux de difficulté.

Date: Novembre

Lancement sur : Switch

«Goat Simulator 3» - Post-apocalypse avec des chèvres

Le site «Goat Simulator 3» bénéficie lui aussi d'une extension, mais pas gratuite. Dans «Baadlands : Fury Road», vous vous retrouvez dans un monde post-apocalyptique et sablonneux qui rappelle «Fallout», «Dune» et «Mad Max».

Date : 19 novembre

Lancement sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Tingus Goose» - WTF

Les mots ne peuvent pas décrire ce que l'on voit dans cette bande-annonce de lancement. C'est pourquoi je n'essaie même pas.

Date : 20 novembre

Publication sur : PC

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 3 personne(s)







