Aperçu des principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Nouveautés + tendances
Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass d'octobre et novembre 2025
par Kim Muntinga
La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus passionnantes de la semaine dernière (du 10 au 17 octobre) dans le monde du jeu.
Sur la Photo d'en-tête, de gauche à droite : «Assetto Corsa Rally», «No Man's Sky», «Battlefield 6».
Huiuiui, il s'est encore passé beaucoup de choses dans le monde du jeu cette semaine. La rédaction a presque été noyée sous un flot de nouvelles bandes-annonces et d'annonces.
Au menu des bandes-annonces, vous trouverez cette fois-ci des annonces surprenantes («Halo» sur PS5 !!!), des ports Switch 2 passionnants, des jeux effrayants et de nombreuses mises à jour de jeux déjà sortis. Pour finir, voici sans doute l'une des bandes-annonces les plus dérangeantes que j'ai vues ces derniers temps.
Ces jeux ont été annoncés la semaine dernière :
La rumeur courait depuis longtemps, c'est désormais officiel. Un remake de «Halo : Combat Evolved» est en cours de réalisation et sortira - outre sur Xbox Series X/S et PC - sur PS5.
Toutes les infos sur le portage historique sont dans cette news :
Voici une bande-annonce du remake :
Date: 2026
Paraît sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
«Fallout 4» fête son dixième anniversaire (bon sang, je me fais vieux). Bethesda offre au jeu d'action-RPG une «Anniversary Edition» contenant tous les ad-ons officiels ainsi que plus de 150 mods de fans issus du «Creation Club». Particulièrement cool : Le jeu sera également disponible pour la première fois sur une console Nintendo. La Switch 2 ne sera toutefois pas servie avant l'année prochaine.
Date : 10 novembre
Lancement sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2 (2026), PC
Surprise, Supernova Game Studios annonce un nouveau sim de rallye en collaboration avec Kunos Simulazioni. Le studio est connu pour ses simulations de course ultra-réalistes de la série de jeux Assetto Corsa» « . «Assetto Corsa Rally» vise à établir de nouveaux standards dans le domaine du rallye, avec un moteur physique révisé et une version spécialement adaptée de l'Unreal Engine 5.
Date : 13 octobre (accès anticipé)
Lancement sur : PC
Date : 2 décembre
Lancement sur : Switch 2 (déjà disponible sur PS5, Xbox Series X/S, PC)
Pour accompagner la saison des spooky, Nintendo propose un classique de la Gamecube dans son abonnement en ligne Nintendo Switch. «Luigi's Mansion» est le premier volet de la série acclamée «Horror» mettant en scène le plombier en vert.
Vous voulez encore plus de jeux d'horreur mignons ? Notre collègue Kim a rédigé un article sur les meilleurs jeux d'horreur mignons.
Date : 30 octobre
Paraît sur: Switch 2
«Dumb Ways to Die» comme jeu de fête avec plus de 40 mini-jeux pour jusqu'à quatre joueurs. Saviez-vous que la franchise a été conçue à l'origine comme une campagne de publicité pour la sécurité ferroviaire à Melbourne ? Vous le savez maintenant.
Date : 2026
Lancement sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC
Dans le rôle d'un détective privé, vous recherchez un musicien disparu dans la ville abandonnée de Silver Pines. Le jeu combine des éléments de survival horror avec des éléments de metroidvania, le tout emballé dans une atmosphère qui rappelle «Twin Peaks». Génial.
Date: ???
Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC
Le studio portugais Ellipsis présente son premier projet. «Nightholme» est un jeu d'extraction PvPvE dans lequel des équipes de trois joueurs partent à la chasse aux monstres surnaturels. Les joueurs peuvent également se transformer eux-mêmes en monstres grâce à des potions. Vous pouvez vous inscrire à une bêta fermée sur nightholme.com.
Date: ???
Paraît sur : consoles et PC
Vous incarnez un scientifique qui doit se transformer en monstre pour sauver sa propre fille. De magnifiques graphismes en pixels. A ce propos, notre collègue Cassie vient tout juste de présenter un autre secret d'horreur en pixels : «Look Outside».
Date: 2026
Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC
Il y a quelques semaines, je vous présentais dans le récapitulatif hebdomadaire des trailers «Kaiju Cleanup». Voici maintenant le prochain jeu avec un concept similaire. Dans «Kaiju Cleaner Simulator», vous ne nettoyez pas les cadavres d'énormes monstres seul, mais en mode coopératif.
Date: ???
Paraît sur: PC
Ces jeux ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.
Si vous souhaitez tester le jeu avant son lancement, vous pouvez le faire avec une démo multijoueur en ligne à ces dates :
Deux modes, déjà présentés lors du premier Direct, seront jouables à chaque fois. Le mode de course classique «Air Ride» et le mode de combat chaotique «City Trial», qui rappelle les jeux Battle Royale.
Date : 20 novembre
Paraît sur: Switch 2
Le jeu de rôle médiéval «Kingdom Come Deliverance 2» reçoit sa troisième et dernière extension. Dans celle-ci, vous devenez l'assistant d'un guérisseur renommé. Vous serez chargé d'une mission secrète dans un ancien monastère et vous vous retrouverez au milieu d'un réseau d'intrigues et d'une mystérieuse épidémie.
Date : 11 novembre
Publié sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
Après le lancement réussi de «Battlefield 6», la première saison sera lancée fin octobre. Celle-ci apportera en trois vagues de nouvelles armes, cartes et contenus pour «Battlefield Portal».
Date : 28 octobre
Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
Date : dès maintenant
Publié sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC, Mac
Le jeu de tir à l'aspect incroyablement cool dans le style rétro de Disney montre des impressions de gameplay approfondies dans la nouvelle bande-annonce. De plus, pour la première fois, une date de sortie concrète est également disponible. Il vous faudra encore patienter un peu.
Date : 19 mars 2026
Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC
Sortant de nulle part, Nintendo annonce une mise à jour gratuite pour «Pikmin 4». Le jeu est sorti en juillet 2023 sur Switch - vous pouvez lire ici mon essai du jeu de stratégie en temps réel. Dans l'extension, vous obtenez un mode photo, des déguisements et de nouveaux niveaux de difficulté.
Date: Novembre
Lancement sur : Switch
Le site «Goat Simulator 3» bénéficie lui aussi d'une extension, mais pas gratuite. Dans «Baadlands : Fury Road», vous vous retrouvez dans un monde post-apocalyptique et sablonneux qui rappelle «Fallout», «Dune» et «Mad Max».
Date : 19 novembre
Lancement sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
Les mots ne peuvent pas décrire ce que l'on voit dans cette bande-annonce de lancement. C'est pourquoi je n'essaie même pas.
Date : 20 novembre
Publication sur : PC
Ma passion pour les jeux vidéo s'est éveillée au jeune âge de cinq ans avec la Gameboy originale et a grandi à pas de géant au fil des ans.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher
La rumeur d'un portage a longtemps circulé, c'est désormais officiel. «Assassin's Creed Shadows» sortira également sur la console portable next-gen de Nintendo en décembre. Ubisoft a déjà fait un excellent travail avec «Star Wars Outlaws» et a prouvé que la petite Switch 2 avait de sacrées capacités graphiques. Pour ce portage, on peut donc être impatient. Vous pouvez lire mon essai sur la version PS5 du jeu ici.
Le légendaire Game Director Masahiro Sakurai nous invite à son deuxième Nintendo Direct, qui présentera en exclusivité son nouveau jeu de course. La présentation de 60 minutes donne un aperçu de deux nouveaux modes de jeu : «Top Ride» et «Road Trip». Le premier est connu de l'original Gamecube. Vous jouez les courses en vue de haut en bas - un peu comme «Micro Machines». «Road Trip» est un mode histoire dans lequel vous relevez de nombreux défis avec votre pilote afin de résoudre un mystère autour des véhicules magiques.
Après la récente «Voyager» mise à jour, voici déjà la prochaine extension gratuite pour l'interminable aventure spatiale de Hello Games. Pour Halloween, vous vous retrouvez dans une galaxie effrayante où vous pouvez trouver de nouvelles pièces pour votre vaisseau. C'est incroyable comme le studio continue à travailler sans relâche sur ce jeu.
Aukey Spark Mega
27600 mAh, 140 W, 99.36 Wh