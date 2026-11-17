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Le Xiaomi 18 Pro Max arrive en Europe avec une batterie plus petite

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique Jan Johannsen Photos: 17/11/2026

Un écran au dos, un écran de confidentialité à l'avant et des appareils photo Leica : bien que le Xiaomi 18 Pro et le 18 Pro Max soient de tailles différentes, ils offrent par ailleurs les mêmes nouvelles fonctionnalités passionnantes.

Près de deux mois après sa présentation en Chine, Xiaomi a dévoilé les 18 Pro et 18 Pro Max pour l'Europe, soit bien plus tôt que leurs prédécesseurs, qui sortaient généralement en mars. Les deux smartphones diffèrent par leur taille, mais disposent du même système de caméra. L'écran de confidentialité ainsi que l'écran situé au dos sont également présents sur les deux modèles.

Voici un aperçu des principales caractéristiques :

Pour les batteries, Xiaomi réduit à nouveau la capacité destinée à l'Europe. Au lieu de 7000 et 8500 mAh, les batteries silicium-carbone des smartphones en Europe disposent de 6000 et 7050 mAh. La raison invoquée serait des exigences réglementaires. Celles-ci n'empêchent toutefois pas fondamentalement des capacités plus élevées : Xiaomi vend lui-même, avec le Redmi Note 17 Pro Max, un smartphone doté d'une batterie de 10 000 mAh sans aucun problème en Europe.

Le Xiaomi 18 Pro Max, plus grand, en «Cosmic Blue».

Un écran au dos plutôt qu'une photo dans la coque

Les écrans de 2,9 et 2,7 pouces situés au dos des smartphones attirent le regard. Vous pouvez choisir des cadrans pour une montre ou une image d'arrière-plan. De plus, ils peuvent afficher pratiquement tout ce qui apparaît dans les notifications sur la face avant. Certaines applications permettent de contrôler la lecture multimédia via ce que l'on appelle le « Back-Display ». Vous pouvez également y fixer des codes QR ou des cartes d'embarquement pour un accès rapide. Le traducteur IA utilise le mini-écran pour afficher la traduction à votre interlocuteur.

Différents cadrans sont disponibles pour la montre.

Bien entendu, l'écran sert de viseur lors de la prise de selfies avec l'appareil photo principal. Dès qu'il y a plus de trois personnes dans le cadre, le smartphone passe automatiquement à l'appareil photo ultra grand-angle. L'écran est situé, avec les caméras, sous une vitre Gorilla Glass Victus 2.

L'écran arrière peut afficher diverses informations.

Si tout cela vous semble superflu, comme ce fut le cas pour moi au début : réfléchissez au nombre de personnes qui glissent des photos ou des accessoires optiques dans leur coque de smartphone transparente.

Écran de confidentialité : fini les regards indiscrets sur votre écran

L'écran avant des deux modèles Xiaomi 18 est conçu pour éloigner les regards indiscrets sur le côté. En mode confidentialité, il désactive les pixels d'affichage habituels. Seuls les « pixels de confidentialité » avec un angle de vision plus étroit restent actifs. Contrairement au Galaxy S26 Ultra de Samsung, les Xiaomi ne peuvent pas seulement restreindre la vue sur l'ensemble de l'écran. Vous pouvez sélectionner des applications individuelles, des notifications ou des zones spécifiques à protéger.

Cependant, quiconque regarde directement par-dessus votre épaule aura le même angle de vue que vous. C'est pourquoi le smartphone vous avertit par des vibrations et via la «Hyper Island», un élément de notification autour de la caméra frontale, lorsqu'il détecte d'autres yeux.

Plus l'angle de vue est large, plus l'écran de confidentialité restreint la visibilité.

Mode photo rétro pour les caméras

Pour les caméras, Xiaomi poursuit son partenariat avec Leica. Le système de caméra, identique sur les deux smartphones, a été développé en collaboration avec les experts photo de Wetzlar, en Hesse. L'appareil photo principal et le téléobjectif périscopique disposent chacun d'un capteur de 200 mégapixels. Le téléobjectif périscopique a une distance focale de 75 mm (équivalent 24x36) et Xiaomi promet une qualité d'image exceptionnelle jusqu'à un agrandissement numérique de 300 mm.

L'appareil photo ultra grand-angle est à peine visible sous l'écran.

D'autres nouveautés concernent le logiciel de traitement d'image. Par exemple, avec «Essential Moment», trois styles d'image sont proposés : «B&W Film» pour des prises de vue en noir et blanc avec une gamme tonale nuancée, «Iconic CCD» qui, avec ses couleurs vives et riches, rappelle les vieux appareils photo numériques, et «Modern Vintage» qui offre un « look intemporel » avec des tons de couleur finement ajustés.

L'IA vous aide lors de la prise de vue. Elle éclaircit notamment les visages lors des portraits. Lors de la retouche d'image, elle fait des suggestions pour la composition ou le recadrage.

HyperOS 4 avec encore plus d'aspect verre

Le Xiaomi 18 Pro et le Pro Max sont les premiers smartphones que Xiaomi équipe d'HyperOS 4 dès la sortie d'usine. L'interface utilisateur est basée sur Android 17 et dispose d'encore plus d'aspect verre. Elle est censée offrir une impression chaleureuse et vivante. Vous pouvez également personnaliser et organiser l'écran de verrouillage et les notifications de manière encore plus individuelle.

À quel point voulez-vous que ce soit transparent ?

Prix et disponibilité

Les caméras sont identiques sur les deux Xiaomi 18 et les deux disposent d'un écran au dos ainsi que d'un écran de confidentialité à l'avant. La principale différence réside dans la taille, y compris la capacité de la batterie. De plus, le chipset du Xiaomi 18 Pro est moins puissant, mais reste meilleur que presque tous les autres chipsets.

Le prix de vente conseillé commence à 1399 euros pour le Xiaomi 18 Pro et à 1599 euros pour le Xiaomi 18 Pro Max, chacun avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Les appareils devraient être disponibles prochainement. Dès que ce sera le cas, je les mettrai en lien ici.

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

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