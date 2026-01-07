Nouveautés + tendances 10 0

Le Wi-Fi rencontre le design : Harman Kardon rend les SoundSticks & Aura prêts pour le multiroom

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 7/1/2026

Harman Kardon donne un coup de jeune à ses classiques du design : les SoundSticks 5 et Aura Studio 5 sont dotés du WLAN et d'un contrôle étendu des applications.

Au CES de Las Vegas, Harman Kardon a présenté de nouvelles versions de ses enceintes design SoundSticks 5 et Aura Studio 5. Ces modèles sont désormais compatibles avec le multiroom, mais conservent leur design. Le lancement commercial est prévu pour mars prochain.

Une concurrence design pour Sonos et consorts

La principale nouveauté est la connexion Wi-Fi. Vous diffusez de la musique de Spotify, Tidal et ainsi de suite directement par Wi-Fi et contrôlez avec l'application maison. Apple AirPlay et Chromecast sont également pris en charge. Les prédécesseurs étaient limités au Bluetooth. Vous pouvez également utiliser Auracast pour regrouper plusieurs haut-parleurs dans une pièce ou configurer des paires stéréo.

Tout est contrôlé par l'application Harman Kardon One : elle permet non seulement de connecter et de contrôler les haut-parleurs, mais aussi de calibrer la pièce et de régler l'éclairage et l'égalisation.

SoundSticks 5 Wi-Fi : design peu encombrant

La SoundSticks 5 est un système 2.1 classique avec deux satellites et un caisson de basses avec les éléments de base habituels : un woofer de 5,25 pouces dans le sub, six médiums et deux tweeters dans les satellites.

Malgré leur look de haut-parleurs pour PC, les SoundSticks sont des haut-parleurs autonomes.

Source : Harman Kardon

Ces derniers sont censés offrir une reproduction sonore large avec des basses définies et des aigus clairs. Les haut-parleurs conservent leur design et proposent également un éclairage et une personnalisation des couleurs via une application.

Aura Studio 5 Wi-Fi

Spectacle lumineux maintenant avec option multiroom.

Source : Harman Kardon

Le futuriste Aura Studio 5 sera lui aussi équipé du streaming Wi-Fi. Son système à trois voies comprend un caisson de basses, plusieurs haut-parleurs de médium et un tweeter. La projection de lumière autour du dôme «» est censée créer une ambiance. Celle-ci peut être ajustée via l'application. Auracast est également pris en charge.

Les deux modèles Wi-Fi devraient être disponibles à partir de mars 2026. Selon les premières indications, le prix est d'environ 350 euros par appareil. Les prix suisses devraient suivre.

Photo d’en-tête : Harman Kardon

