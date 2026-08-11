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Le test Noctua démasque les fausses déclarations des fabricants de boîtiers PC

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 11/8/2026

Noctua a mesuré plus de 100 boîtiers de PC. Le résultat : de nombreuses spécifications des fabricants concernant l'espace disponible pour le refroidisseur de CPU sont incorrectes. Les écarts vont de -3,5 à +10 millimètres.

Comme Noctua l'écrit dans un article, des employés ont mesuré eux-mêmes plus de 100 boîtiers PC et ont constaté des écarts significatifs par rapport aux spécifications officielles des fabricants pour 56 modèles. Le spécialiste des refroidisseurs réagit ainsi aux plaintes de clients dont les propres mesures ne correspondaient pas aux informations figurant sur les sites web des fabricants.

Plus d'espace = potentiel gâché

Les différences sont parfois importantes. Pour le NZXT H2 Flow, par exemple, une hauteur maximale de refroidisseur de 75 mm est officiellement indiquée, mais en réalité, des refroidisseurs allant jusqu'à 79 mm peuvent y être installés. Pour le Thermaltake TR100, il y a 2,7 mm d'espace en plus que ce qui est annoncé, et pour le Corsair Frame 4000D, même 10 mm.

Cela semble inoffensif au premier abord, mais c'est une occasion manquée pour vous en tant qu'acheteur : si vous vous en tenez strictement aux chiffres officiels, vous risquez de gaspiller de la puissance de refroidissement, car un refroidisseur plus grand et plus puissant aurait facilement pu être installé. Dans les deux premiers boîtiers mentionnés, des ventilateurs plus grands peuvent effectivement être installés. Dans le dernier, une RAM plus haute peut être utilisée, car le ventilateur du refroidisseur peut être monté plus haut sur l'élément de refroidissement. Ce sont toutes des choses importantes pour la construction d'un PC.

Moins d'espace = construction ratée

C'est plus critique dans le cas contraire. Noctua a également trouvé des boîtiers qui offrent en réalité moins d'espace que ce qui est indiqué. Pour l'Asus Prime AP201, c'est 1,7 mm de moins, et pour le Lian Li B4-mATX, même 3,5 mm. Si vous avez choisi votre refroidisseur exactement selon les spécifications du fabricant, cela peut devenir un problème. Pour le boîtier Asus, vous devrez alors tenir compte de la hauteur de la RAM, ou pour le boîtier Lian-Li, un ventilateur qui devrait avoir de la place selon les spécifications ne rentrera pas. La conséquence : des efforts de retour, car vous devrez renvoyer soit le refroidisseur, soit le boîtier.

Mesurer soi-même est le mieux

Le plus sûr est donc d'acheter d'abord le boîtier, puis de rassembler les autres composants. C'est particulièrement utile pour les constructions Mini-ITX, car les réserves d'espace y sont de toute façon limitées et les informations erronées deviennent rapidement un problème. Alternativement, la base de données de compatibilité de Noctua, dans laquelle l'entreprise publie les dégagements mesurés par elle pour chaque boîtier, peut vous aider.

Cela soulève la question : de telles inexactitudes ne concernent-elles que les refroidisseurs de CPU, ou d'autres informations comme les dégagements de GPU ou d'alimentation sont-elles également fausses ? La base de données de Noctua ne couvre jusqu'à présent que les refroidisseurs. Pour tout le reste, vous dépendez toujours d'autres sources ou d'un mètre ruban.

De légers écarts peuvent s'expliquer par des tolérances. Chaque boîtier produit en série n'est pas identique. J'ai demandé à Asus comment ils expliquent les différences. Une réponse est toujours en attente. Dès que je l'aurai, je la publierai ici comme mise à jour.

Photo d’en-tête : Noctua

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