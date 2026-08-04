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Crise de la mémoire : les GPU deviennent aussi nettement plus chers

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 4/8/2026

Les prix des cartes graphiques sont restés relativement stables ces derniers mois malgré la crise de la mémoire. C'est maintenant terminé. Les GPU vont devenir beaucoup plus chers.

Comme le rapporte PC Gamer (via Economic Daily News), Nvidia prévoit des augmentations de prix de 20 à 30 % pour les puces graphiques et la mémoire associée. Ces prix devraient s'appliquer aux partenaires de Nvidia, tels qu'Asus, MSI et autres. L'ampleur de la répercussion de ces augmentations reste incertaine, selon PC Gamer.

Le fait est que les prix sont déjà répercutés. Fin juillet, les prix d'achat des cartes Nvidia ont augmenté d'environ 25 %, comme me l'a confirmé le Category Management de Digitec Galaxus. Tôt ou tard, vous, en tant que client, paierez donc également plus cher.

De plus, les augmentations annoncées ne feront qu'aggraver la pénurie de cartes graphiques. Les fournisseurs et les magasins achètent les stocks encore bon marché, ce qui réduit les réserves. Celles-ci sont de toute façon faibles en raison de la crise de la mémoire déclenchée par le boom de l'IA. En conséquence, les prix ne feront probablement qu'augmenter au cours des prochains mois.

Si vous espérez maintenant qu'AMD vous sauve, je dois vous décevoir : le fabricant suit également le mouvement. Comme l'écrit PC Gamer, l'entreprise prévoit des augmentations de prix d'au moins dix pour cent. AMD n'aurait attendu que le premier pas de son concurrent Nvidia pour ensuite emboîter le pas.

Quand tout cela prendra-t-il fin ? Soit lorsque la bulle de l'IA éclatera, soit lorsque les fabricants de mémoire augmenteront leurs capacités. Cette dernière option devrait prendre plus de temps. Samsung a récemment annoncé que la crise de la mémoire devrait s'aggraver en 2027.

Photo d’en-tête : Shutterstock / Stas Malyarevsky

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