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Les Xbox Series X et S coûteront jusqu'à 200 euros de plus en Europe

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 3/8/2026

Microsoft augmente également les prix de ses consoles Xbox actuelles en Europe. La Series X, désormais la plus chère, coûtera à l'avenir près de 800 euros.

Depuis le 1er août, vous devez payer beaucoup plus cher pour une nouvelle Xbox Series X ou Series S. La Series S avec un téraoctet de stockage est particulièrement concernée : elle coûte désormais 599,99 euros au lieu de 399,99 euros. Cela représente une augmentation d'environ 50 %. Microsoft ne change rien au matériel.

Le prix du modèle le moins cher jusqu'à présent, la Series S avec 512 gigaoctets de stockage, passe de 349,99 à 499,99 euros. Les deux variantes de la Series X, plus puissante, sont chacune 200 euros plus chères. L'édition numérique coûtera à l'avenir 749,99 euros au lieu de 549,99 euros. Pour le modèle avec lecteur, Microsoft demande désormais 799,99 euros au lieu de 599,99 euros.

L'Europe est plus touchée que les États-Unis

Microsoft avait déjà annoncé l'augmentation des prix fin juin. Mon collègue Florian avait alors fait état des nouveaux prix aux États-Unis. Des informations concrètes pour l'Europe et la Suisse manquaient encore à ce moment-là.

Nouveautés + tendances Microsoft augmente considérablement les prix de la Xbox Florian Bodoky 16 likes 16 25 commentaires 25

Il est désormais clair qu'en Europe, la majoration est parfois encore plus élevée qu'aux États-Unis. Là-bas, les prix ont augmenté de 100 ou 150 dollars US selon le modèle. Microsoft retire également de son offre la Xbox Series X avec deux téraoctets de stockage.

Microsoft n'a pas encore publié de nouvelles recommandations de prix officielles pour la Suisse.

Le stockage rend les consoles plus chères

Microsoft justifie les prix plus élevés principalement par l'augmentation des coûts de stockage et de mémoire vive. Ceux-ci auraient plus que doublé et demi en quelques mois. L'entreprise s'attend à un nouveau doublement d'ici l'automne 2027.

La comparaison avec le lancement sur le marché en novembre 2020 montre également à quel point les prix ont augmenté. La Xbox Series X avec lecteur coûtait alors 499,99 euros. Avec la nouvelle recommandation de prix de 799,99 euros, elle est 300 euros ou 60 % plus chère.

La Xbox Series S a été lancée à 299,99 euros. Le modèle techniquement largement inchangé avec 512 gigaoctets coûte désormais autant que la Series X au lancement sur le marché.

Photo d’en-tête : Robert Way / Shutterstock

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