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Microsoft augmente considérablement les prix de la Xbox

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 26/6/2026

Après la première hausse des prix en octobre, voici maintenant la deuxième. Microsoft augmente les prix de la Xbox de 150 dollars américains au maximum.

Le trio des hausses de prix des consoles est au complet. Après Sony en mars et Nintendo en mai ont chacun annoncé une hausse du prix de leurs consoles, Microsoft emboîte désormais le pas.

À compter du 1er août , le fabricant augmentera les prix de la Xbox Series S et de la Series X. Parallèlement, un modèle disparaîtra de la gamme. La Xbox Series X dans sa configuration à deux téraoctets sera retirée de l’assortiment.

Hausse des prix aux États-Unis – l’Europe devrait suivre

Jusqu’à présent, Microsoft n’a publié les nouveaux prix que pour le marché américain. Les communiqués officiels concernant les pays européens se font encore attendre. Étant donné que Microsoft a généralement répercuté à l’identique les hausses de prix en dollars aux États-Unis en Europe, cela devrait sans doute être le cas cette fois-ci également.

Évolution des prix de la Xbox Series X depuis mars.

Source : Florian Bodoky

Les hausses de prix varient en fonction de la configuration. Les modèles dotés de 512 gigaoctets de mémoire verront leur prix augmenter de 100 dollars américains. Pour les versions dotées d’un téraoctet de mémoire, Microsoft demandera désormais 150 dollars américains de plus.

Concrètement, pour le marché américain, cela signifie que la Xbox Series S avec 512 gigaoctets coûtera désormais 499,99 dollars au lieu de 399,99 dollars. La version 1 téraoctet de la Series S passe de 449,99 à 599,99 dollars. La Xbox Series X va également voir son prix augmenter. La Digital Edition dotée d’un téraoctet de stockage coûtera désormais 749,99 dollars américains (contre 599,99 dollars américains auparavant), tandis que le prix de la version avec lecteur passera de 649,99 à 799,99 dollars américains.

Deuxième hausse des prix en moins d’un an

Après la hausse des prix d’octobre dernier, il s’agit donc déjà de la deuxième augmentation en l’espace de 12 mois. Microsoft invoque principalement l’évolution des coûts de certains composants pour justifier cette mesure. Le coût des puces mémoire et des supports de stockage aurait plus que doublé au cours des derniers mois. De plus, Microsoft s'attend à une nouvelle hausse significative d'ici l'automne 2027. Cela touche particulièrement durement le secteur de l'électronique grand public. Dans ce secteur, les prix de vente du matériel seraient actuellement, dans certains cas, même inférieurs aux coûts de fabrication.

Le prix de la Xbox Series S est resté relativement stable au cours des trois derniers mois.

Source : Florian Bodoky

De nouveaux modèles de paiement devraient donc voir le jour : il sera ainsi possible d’opter pour un paiement échelonné dans le Microsoft Store. Certains magasins tiers devraient également proposer des achats avec un crédit sans intérêt. De plus, un marché de l'occasion contrôlé sera mis en place. Il sera possible d’y échanger d’anciennes consoles ou d’acheter des modèles d’occasion à un prix réduit. Les consoles retournées à Microsoft seront entièrement remises à neuf et revendues à un prix réduit.

Les nouveaux prix s'appliqueront à compter du 1er août 2026. Microsoft n'a pas encore communiqué la date à laquelle les prix définitifs en euros et en francs suisses seront annoncés.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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