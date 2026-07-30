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AMD Radeon RX 9050 : Les cartes graphiques de 4 Go sont de retour - mais pour l'instant uniquement dans les PC préassemblés.

Martin Jud Traduction : traduction automatique 30/7/2026

Avec la Radeon RX 9050, AMD présente une nouvelle carte graphique d'entrée de gamme – pour 279 dollars américains avec 8 Go de VRAM, ou avec 4 Go, mais uniquement dans les PC pré-assemblés. C'est le premier GPU de bureau AMD avec seulement 4 Go de VRAM depuis 2022.

AMD a officiellement listé la Radeon RX 9050 sur son site web – la première nouvelle carte graphique de bureau d'AMD depuis environ un an. La carte est basée sur Navi 44 et est disponible en deux variantes : avec 8 Go de VRAM GDDR6 pour la vente libre, et une version de 4 Go qu'AMD réserve exclusivement aux OEM. ASRock a brièvement listé la version de 4 Go, mais a ensuite retiré la page. Les deux versions partagent la même architecture RDNA 4 avec 16 unités de calcul, 16 cœurs RT et 1024 processeurs de flux.

Le lancement sur le marché est immédiat, mais pour l'instant uniquement dans les régions Asie-Pacifique, Japon et Amérique latine. En Europe et aux États-Unis, la version 8 Go n'est pas disponible à l'achat (du moins pour l'instant). Le retour de la catégorie 4 Go n'est pas un hasard : l'augmentation des prix de la RAM et la pénurie de composants rendent à nouveau nécessaires des mesures d'économie, même pour les cartes graphiques.

La version 8 Go : 279 dollars, économe et utilisable en 1080p

La version 8 Go coûte 279 dollars américains (prix de vente conseillé). Elle offre un bus mémoire de 128 bits, 32 Mo de cache Infinity, une fréquence mémoire de 18 Gbit/s et une bande passante de 288 Go/s – et avec une consommation électrique typique (TBP) de 92 watts, c'est l'une des cartes graphiques de bureau les plus économes en énergie du marché.

Selon AMD, les valeurs pour le 1080p avec des réglages moyens sont les suivantes : «Cyberpunk 2077» atteint 96 FPS, «Call of Duty: Black Ops 7» 116 FPS, «Forza Horizon 6» 131 FPS. Les titres e-sport fonctionnent nettement mieux – «Counter-Strike 2» atteint 227 FPS, «Rainbow Six Siege» 206 FPS.

La version 4 Go : exclusive aux OEM et avec un bus mémoire réduit de moitié

La version 4 Go est une autre histoire. ASRock l'a listée comme «Radeon RX 9050 Challenger 4GB» (archivée ici), avant que la page correspondante ne disparaisse. Elle est livrée avec un bus mémoire de 64 bits (au lieu de 128 bits), 4 Go de VRAM GDDR6, une fréquence de jeu de 1920 MHz et jusqu'à 2600 MHz en mode boost. Elle est connectée via PCIe 5.0, l'alimentation est fournie par un connecteur 8 broches. FSR 4 est pris en charge.

Pour les titres AAA actuels exigeants, la carte ne devrait pas vraiment convenir, même en 1080p. Tom’s Hardware a découvert la carte 4 Go dans un PC pré-assemblé à 900 dollars de Best Buy – avec un Ryzen 5 5500, 8 Go de RAM DDR4 et un SSD PCIe 4.0 de 500 Go.

Photo d’en-tête : AMD (rendu artistique)

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