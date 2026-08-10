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Refroidissement par eau sans bloc de refroidissement : un moddeur pompe le liquide de refroidissement directement sur la puce GPU

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 10/8/2026

Pourquoi utiliser un waterblock métallique ? Un moddeur pompe le liquide de refroidissement directement sur la puce GPU nue. Après diverses fuites et autres pannes, la température d'une RTX 2060 Super descend effectivement à des valeurs super.

La chaîne YouTube TrashBench est connue pour ses idées folles. La dernière en date : un refroidissement par eau directement sur le die GPU nu, sans bloc de refroidissement métallique ni dissipateur thermique. Malgré plusieurs fuites et la crainte justifiée de noyer du matériel coûteux, les résultats sont étonnamment bons.

Vernis à ongles et impression 3D

«À la recherche du bloc d'eau parfait, je me suis demandé : pourquoi avons-nous besoin de métal ?», explique l'hôte de la chaîne. «Pourquoi ne pas simplement pomper de l'eau directement sur le silicium nu ?» Pour les premiers tests, une RTX 3060 déjà morte est utilisée – cela permet de tester le design sans risque.

Screenshot YouTube TrashBench

Pour elle, un bloc d'eau imprimé en 3D est construit, qui dirige le liquide de refroidissement spécial, censé protéger contre les courts-circuits, directement sur le die du GPU. Tous les composants SMD à côté de la puce sont scellés préventivement avec du vernis à ongles pour éviter les courts-circuits dus à l'eau.

Ensuite, des astuces de plomberie éprouvées sont utilisées : rondelles, joints et colliers de serrage. Les raccords d'eau sont fondus dans la pièce imprimée en 3D,

Plusieurs tentatives

Le premier test fuit rapidement. TrashBench scelle donc le bloc imprimé en 3D avec de la résine époxy. Cela fonctionne, mais soudain, ça goutte des raccords de tuyau – eux aussi reçoivent leur dose de résine époxy. Enfin, il a le premier prototype étanche.

Screenshot YouTube TrashBench

Après des tests en direct réussis avec une GTX 980, l'essai principal suit : montage, test et benchmarking avec une RTX 2060 Super. Il s'avère que le choix du matériau d'impression 3D sur l'imprimante 3D est tout sauf anodin. Certains matériaux fuient sur les bords, d'autres sont légèrement poreux. Lors des tests sous tension, le YouTuber utilise par précaution un câble riser PCIe, afin que d'éventuelles fuites ne tombent pas directement sur la carte mère.

L'effort en valait-il la peine ?

Pour la comparaison, le YouTuber ne benchmarke pas seulement son refroidissement direct, mais aussi le refroidisseur de série ainsi qu'un refroidissement par eau tout-en-un (AIO) qu'il installe sur le GPU. En fait, son projet fait maison refroidit le mieux. Le GPU n'atteint que 28 degrés Celsius. Avec l'AIO, c'est 36 et avec le refroidisseur de série, 70 degrés Celsius. En mode jeu, notamment avec Heaven-Benchmark et Cyberpunk 2077, la carte fonctionne sans problème.

Screenshot YouTube TrashBench

TrashBench teste si le principe fonctionne également avec un CPU avec un Intel Core i5-7600K. La conclusion : la taille de la chambre de refroidissement joue un rôle crucial. La GTX 980 avait la plus grande chambre et a obtenu la température la plus basse, pour la RTX 2060 Super elle était plus petite, et pour le CPU, elle était la plus petite en raison du support de montage. Avec des chambres plus grandes, de meilleurs résultats seraient probablement possibles partout – une raison suffisante pour une vidéo de suivi. Mais une chose est déjà claire : pomper de l'eau directement sur du silicium nu fonctionne.

Photo d’en-tête : Capture d'écran YouTube / TrashBench

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