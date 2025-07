Nouveautés + tendances 18 7

Le nouveau service de messagerie Bitchat fonctionne sans Internet

Debora Pape Traduction: traduction automatique 10/7/2025

Lorsque l'électricité est coupée, la communication sur Internet est également à plat - même si votre smartphone a encore du jus. Le nouveau service de messagerie Bitchat du fondateur de Twitter Jack Dorsey utilise un réseau Bluetooth pour la communication hors ligne.

Communiquer avec d'autres personnes par le biais d'une application Messenger - sans Internet, sans pylônes radio et sans serveurs centraux ? Cela n'était pas imaginable jusqu'à présent. Mais C'est exactement l'idée qu'a eue Jack Dorsey, connu comme le fondateur de Twitter et cofondateur de Bluesky. Bitchat, le service de messagerie décentralisé expérimental de Dorsey, n'est pas un concurrent de WhatsApp & Co. Le fonctionnement de l'application limite son utilisation à la proximité hors ligne avec de nombreuses personnes. L'accent est mis sur la sécurité, l'anonymat et le contournement de la censure.

Sur Github, Dorsey décrit plus en détail le fonctionnement du service. Bitchat fonctionne comme un réseau maillé et repose sur les mêmes principes Bluetooth que le Airtag d'Apple et le Smarttag de Samsung : Plus il y a de gens qui utilisent Bitchat, mieux cela fonctionne.

Actuellement, Bitchat fait l'objet d'un test bêta fermé. La question de savoir si, quand et comment le projet sera ouvert au public reste pour l'instant ouverte.

Bitchat utilise la portée Bluetooth d'autres appareils

Le nouveau messager utilise le Bluetooth Low Energy (BLE) pour créer un réseau maillé avec d'autres appareils pour un service de messagerie poste à poste. Dans leur rayon d'action Bluetooth, les appareils peuvent communiquer directement entre eux. Pour ce faire, chaque appareil reçoit un identifiant unique.

Lorsque les distances sont plus importantes, il est nécessaire de faire appel à des abonnés dont les appareils servent de ponts de connexion «» . Pour éviter que les messages ne circulent indéfiniment sur le réseau via des appareils ponts, une limitation de la portée est également intégrée côté logiciel : Un message ne peut passer que sept fois par les ponts, après quoi il expire. Il en résulte une portée totale d'environ 300 mètres.

Telles sont les principales fonctions de Bitchat

Source : Jack Dorsey auf Twitter

Si le destinataire est temporairement injoignable, le message est stocké temporairement sur d'autres appareils. Dès que le destinataire se reconnecte au réseau Bitchat, le message est délivré.

A l'avenir, Messenger pourrait également utiliser de manière limitée les protocoles Internet, «à condition que cela ne porte pas atteinte à ses principes fondamentaux», comme l'écrit Dorsey sur Github. Et parmi eux, la sécurité et l'anonymat.

La sécurité doit passer avant tout

Dorsey est un fervent partisan de l'idée «Protocols, not Platforms». L'idée est que la communication ne doit pas passer par des plates-formes individuelles, car il y a toujours un risque de censure et de compromission.

Au lieu de cela, les messages doivent être transmis de manière décentralisée à l'aide de protocoles utilisés intelligemment, comme le BLE. Ils échapperont ainsi au contrôle des opérateurs de plateformes. Bitchat pourrait donc s'avérer utile là où l'Internet est surveillé ou interdit d'accès.

Selon Dorsey, l'utilisation du service open source est en outre possible de manière anonyme : un numéro de téléphone, une adresse e-mail ou d'autres identifiants ne sont pas nécessaires. Les messages sont en outre cryptés de bout en bout.

Toutefois, l'application n'a pas encore été testée pour sa sécurité face aux attaques de pirates. Le magazine Techcrunch) émet donc un avertissement pour les utilisateurs en phase de test bêta : Il ne faut pas faire confiance à l'application jusqu'à présent. La promesse de sécurité de Dorsey pourrait susciter de faux espoirs. Il est possible d'usurper l'identité d'autres personnes et d'envoyer et de recevoir des messages en leur nom. Dans l'article, l'expert en sécurité Alex Radocea accuse Dorsey d'utiliser la promesse de sécurité uniquement pour générer de l'attention.

Comment l'application pourrait-elle faire ses preuves ?

Bitchat est conçu pour les communications privées en proximité physique. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour échanger des messages au-delà du grand bassin, peut-être même pas avec votre pote au bout de la rue.

En revanche, Bitchat excelle là où Internet n'existe pas ou est surchargé ou surveillé : dans les zones sinistrées, lors de manifestations et, bien sûr, pendant les coupures de courant urbaines. De cette manière, les gens peuvent s'organiser tant que leur smartphone est chargé. Les performances de l'application s'adaptent au niveau de la batterie du smartphone. S'il est plus faible, la recherche d'autres appareils participants dans les environs est moins fréquente.

Le système fonctionne mieux là où de nombreuses personnes utilisent le service - il est donc prédestiné à être utilisé dans les zones sensibles.

Photo d’en-tête : Shutterstock/Frederic Legrand - COMEO

