Nouvelles fonctionnalités de push : Bluesky veut fidéliser les fans de sport avec plus de contrôle et des mises à jour en direct

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 8/7/2025

Avec la dernière mise à jour, Bluesky introduit de nouvelles options pour les notifications push. Vous pouvez désormais cibler les comptes à partir desquels vous souhaitez être informé des nouvelles activités. Les discussions sportives devraient particulièrement en profiter.

La plateforme de médias sociaux Bluesky a publié une importante mise à jour des notifications. Le réseau veut ainsi vous donner plus de contrôle sur votre timeline. Et surtout, s'adresser davantage aux fans de sport.

Qu'est-ce qui est nouveau?

Bluesky cite en tout trois nouveautés centrales:

Les notifications d'activité pour les comptes individuels : Vous décidez vous-même si vous voulez être informé des nouveaux articles, citations ou réponses de certains utilisateurs.

Un contrôle plus fin : vous pouvez contrôler les notifications de manière très précise, par exemple uniquement pour les nouveaux articles, mais pas pour les réponses ou les likes.

Une meilleure vue d'ensemble : les paramètres de notification ont été revus et sont maintenant plus accessibles.

Le nouveau système intègre également l'ancienne fonction «Priority Notifications». Si vous aviez activé les notifications uniquement pour les comptes suivis, ces paramètres sont conservés.

Vous pouvez choisir ce que vous voulez voir en cliquant sur l'icône des paramètres en haut à droite de vos notifications.

C'est justement dans un réseau décentralisé comme Bluesky, qui n'utilise pas de tri algorithmique, que ce nouveau contrôle sur votre propre timeline est une étape importante. Vous décidez de ce que vous voulez voir et de qui.

Les discussions sportives en point de mire

Bluesky a déclaré à plusieurs reprises au cours des derniers mois que le développement de sa présence dans les discussions sportives était une priorité absolue. Bien que le dernier billet de blog ne mentionne pas explicitement cet aspect, les nouvelles fonctionnalités de notification visent précisément de tels scénarios.

En tapant sur la cloche, vous activez les notifications push de certains comptes comme la plateforme de journalisme sportif The Athletic.

Car les discussions sportives se nourrissent du temps réel. Si vous suivez des journalistes sportifs, des comptes de fans ou des athlètes, vous pouvez désormais activer des notifications ciblées. Ainsi, vous restez informé pendant les matchs, les tournois ou les moments importants de l'intersaison.

Dès le mois de mai, Bluesky avait testé un badge «Live» pour les contenus sportifs, qui devait afficher les retransmissions en direct de manière plus proéminente. Actuellement, il fonctionne surtout comme lien vers des flux externes sur YouTube ou Twitch. Bluesky signale ainsi qu'à l'avenir, vous pourrez suivre les événements sportifs en temps réel et pas seulement sous forme de résumés.

Bluesky vs. X : la situation dans le domaine du sport

Malgré un nombre croissant d'utilisateurs, Bluesky reste encore loin derrière X (anciennement Twitter) dans le domaine du sport. X reste la plateforme dominante pour les commentaires en direct, les breaking news et les mèmes viraux autour des événements sportifs. La plateforme compte environ 350 à 600 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde, selon les sources, et a développé une scène forte de journalistes sportifs et d'équipes et de ligues.

Bluesky, quant à lui, compte environ 36,5 millions d'utilisateurs inscrits. Bien que la communauté soit en pleine croissance, les signaux sont mitigés en ce qui concerne l'activité et la portée. Certains indicateurs d'engagement stagnent, et de nombreux journalistes célèbres restent pour l'instant actifs sur X ou utilisent Bluesky au maximum comme une deuxième utilisation.

