"Le mod de Red Dead Redemption 2 apporte des mécanismes de capture et de combat à l'épopée western de Rockstar

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 5/2/2026

Un projet de mod du YouTuber "Blurbs" ajoute à "Red Dead Redemption 2" un système complet de capture de créatures et de combat. Au lieu des duels classiques, les animaux s'affrontent désormais dans des combats au tour par tour.

Dans le monde impitoyable de «Red Dead Redemption 2», le ton est habituellement donné par les fusillades, les décisions morales et la lutte quotidienne pour la survie. Mais le moddeur et YouTuber «Blurbs» a complètement bouleversé cette dynamique familière. Au lieu de duels à la gâchette et de drames de hors-la-loi, vous êtes soudain confronté à un jeu de capture de créatures étrange, mais qui fonctionne étonnamment bien, avec des combats, des mécanismes de capture et une interface utilisateur de style rétro.

«Blurbs», un ancien développeur de logiciels et créateur de contenu, s'est fait un nom en créant des mods comiques absurdes pour des jeux populaires. «Mais son dernier projet dépasse tout ce qu'il a fait jusqu'à présent : dans une vidéo YouTube de 20 minutes, il documente le processus complet de développement de son mod Pokémon»- Style pour l'épopée de l'Ouest. Le résultat fait fusionner les mondes de Nintendo et de Rockstar d'une manière que personne n'aurait probablement crue possible.

Les balles Arthur au lieu des Pokeballs

Le mod remplace le couteau de lancer dans le jeu par ce que l'on appelle une Arthurball, un clin d'œil aux iconiques Pokeballs. Celui-ci vous permet de capturer la faune sauvage du jeu : Des ours, des serpents, des tortues, des chiens, des cerfs et même des poissons atterrissent dans votre équipe. Vous pouvez nommer individuellement chaque animal capturé.

Dans sa vidéo, «Blurbs» montre par exemple comment il capture, entre autres, le légendaire élan et le légendaire alligator géant. La diversité est impressionnante : des canards inoffensifs aux lions dangereux, toute la faune de «Red Dead Redemption 2» est à votre disposition. Cela représente près de 200 espèces différentes.

Comme dans les RPG classiques de créatures, l'aventure commence par le choix d'un compagnon de départ.

Source : Blurbs / YouTube

Des combats avec des movesets uniques

Mais il ne suffit pas de les attraper. «Blurbs» a mis en place un système de combat au tour par tour à part entière, qui rappelle fortement «Pokémon». Vous pouvez défier les PNJ en les pointant du doigt. La caméra passe alors à une vue de combat typique de «Pokémon», dans laquelle vos animaux capturés affrontent les créatures de votre adversaire.

Chaque animal dispose d'attaques et de types individuels. Les combats se déroulent comme dans les jeux classiques «Pokémon», sauf qu'au lieu de Pikachu et Glutexo, c'est un loup qui affronte un canard. L'interface utilisateur a également été entièrement revue sur «Blurbs»: Il y a un menu Party pour vos animaux, des indicateurs de statut pendant les combats et toutes les fonctionnalités que vous attendez d'un RPG de combat d'animaux moderne.

Le système de combat au tour par tour s'inspire visiblement des RPG de créatures classiques, mais reste ancré dans l'univers du jeu et des animaux de RDR2.

Source : Blurbs / YouTube

La bande de Van der Linde en chef d'arène

Les adversaires sont particulièrement créatifs : «Blurbs» a transformé toute la bande de Van der Linde, la famille criminelle d'Arthur Morgan dans le jeu, en échelles d'arène. Cela donne au mod une véritable progression. Vous allez travailler à travers des personnages connus du jeu pour devenir le dresseur d'animaux ultime du Far West.

La réalisation technique a été loin d'être triviale. Dans sa vidéo, «Blurbs» montre le processus de développement chaotique avec tous ses obstacles. Comme pour tout mod complexe, les moindres changements de code ont entraîné des bugs absurdes et des problèmes inattendus. Mais ce sont précisément ces moments qui rendent la vidéo si divertissante. «Blurbs» emmène ses spectateurs dans un voyage à travers les triomphes et les frustrations du développement de mods.

Lancement prévu - mais avec des restrictions

Normalement, «Blurbs» ne publie pas ses mods pour le grand public. La raison : ses créations sont techniquement complexes et nécessitent plusieurs programmes qui doivent fonctionner ensemble. Mais ce mod semble même avoir conquis le cœur du développeur. A la fin de sa vidéo, «Blurbs» annonce vouloir effectivement publier le mod après une phase de nettoyage du code.

Il y a cependant un hic : le mod ne fonctionne qu'en combinaison avec un logiciel de streaming. Techniquement, vous pouvez l'utiliser même sans streaming actif. Cependant, le logiciel OBS (Open Broadcaster Software) doit être installé sur votre PC. La date exacte de sortie du mod n'a pas encore été révélée à «Blurbs». Les personnes intéressées devraient garder un œil sur sa chaîne YouTube et ses canaux de médias sociaux.

Photo d’en-tête : Blurbs / YouTube

