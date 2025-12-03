Nouveautés + tendances 28 5

Le Commodore 64 Ultimate est livré avec plus de 100 jeux classiques

Debora Pape Traduction : traduction automatique 3/12/2025

Les fans de Commodore font revivre le culte : Le nouveau Commodore 64 Ultimate est accompagné d'une clé USB en forme de cassette contenant plus de 100 jeux.

L'année 2025 pourrait être l'année de la résurrection de la marque nostalgique Commodore. Après le rachat de la marque par un fan, le YouTuber Peri Fractic, en juin, le premier produit a été annoncé peu après : le Commodore 64 Ultimate. L'appareil est censé réveiller de joyeux souvenirs d'enfance chez les plus âgés, mais il est livré avec des technologies actuelles comme les ports USB-C.

La livraison comprend également une clé USB contenant de nombreux jeux classiques et autres goodies «» . Bien sûr, sous la forme d'une cassette, comment pourrait-il en être autrement ? Jusqu'à présent, on ne savait pas ce que contenait la clé. Aujourd'hui, le secret a été dévoilé - pour ce faire, la société a conçu une couverture du magazine de fans ZZAP 64 qui ne manquera pas de faire couler de nouvelles larmes d'émotion chez de nombreux amoureux de Commodore.

Pour la conception de la couverture, Commodore a obtenu la permission du détenteur des droits, Rockford.

Source : Commodore

Plus de 100 titres sous licence ainsi que des morceaux de musique Commodore et des démos se trouvent sur la clé. Il s'agit notamment de classiques des années 80 et 90, comme «The Way of the Exploding Fist» (1985), «Hunchback» (1983) et «Acid Runner» (1993). Mais il y a aussi des titres développés plus tard pour le C64. Vous trouverez la liste complète ici.

Cela fait de la clé USB une mine de trésors pour les fans de l'époque des jeux vidéo classiques. D'autres jeux sont disponibles sur itch.io - et dans sa newsletter, Peri Fractic indique que les anciennes cassettes C64 originales peuvent également être utilisées avec le nouveau périphérique Ultimate.

Quand le Commodore 64 Ultimate sera-t-il disponible ?

Le Commodore 64 moderne est disponible en précommande depuis juillet et il semble que l'attente touche à sa fin. Il y a environ deux semaines, Peri Fractic a fait le point sur la situation via le canal officiel de Commodore.

10 000 appareils étaient alors prêts pour l'assemblage final. Il s'agissait notamment de 5000 Commodore 64 Ultimate de la version beige «Basic Edition», 2000 de la version transparente et éclairée par RVB «Starlight Edition» et 3000 de la version dorée «Founders Edition». 500 exemplaires devraient ensuite être fabriqués chaque jour et expédiés peu après. Les commandes sont toujours possibles, mais avec une date de livraison prévue à partir de février.

Photo d’en-tête : Commodore

