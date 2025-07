Nouveautés + tendances 15 3

Boîte à pain 2.0 : voici le Commodore 64 Ultimate

Martin Jud Traduction: traduction automatique 14/7/2025

L'ordinateur familial avec son boîtier caractéristique en forme de boîte à pain est de retour. A partir de l'automne, le Commodore 64 Ultimate sera disponible avec du matériel FPGA moderne et des connecteurs anciens.

A l'origine, le youtubeur Christian Simpson aka «Peri Fractic» voulait acheter les droits exclusifs de la marque Commodore. Mais il a ensuite, comme l'a rapporté notre collègue Debora, racheté l'ensemble de la société - Commodore Corporation, y compris les 47 marques encore déposées. Son projet de faire revivre la marque en tant que projet de fan a ainsi pris son envol. Il a également annoncé son intention de présenter un nouveau Commodore, et c'est exactement ce qu'il a fait.

Un design classique et une technologie moderne

Après plus de 30 ans, il existe un nouveau matériel qui fonctionne comme l'original. Cela signifie que le Commodore 64 Ultimate n'émule pas du matériel ancien, mais qu'une nouvelle puce FPGA d'AMD (Xilinx Artix-7) doit assurer une lecture fidèle des logiciels. Il dispose de 128 mégaoctets de RAM DDR2 et de 16 mégaoctets de mémoire flash NOR.

Le logiciel n'est pas émulé, mais reproduit fidèlement» grâce à une puce FPGA d'AMD «.

Source : Commodore International Corporation

Grâce à des connecteurs à la fois anciens et modernes, le nouveau C64 devrait être compatible avec 99 pour cent des anciens jeux et périphériques. Cela inclut bien sûr une interface Datasette, qui permet d'utiliser le lecteur de bande du même nom.

Tous les anciens ports sont présents.

Source : Commodore International Corporation

Si vous ne possédez pas de disquette (ou de cassettes audio), le nouveau C64 peut les simuler, par exemple à partir d'une clé USB. Il en va de même pour les lecteurs de disquettes, les modules, les puces SID, les extensions de mémoire et les fonctionnalités réseau.

La connectivité moderne est également disponible.

Source : Commodore International Corporation

Comme vous pouvez utiliser des écrans modernes grâce à la connexion HDMI, l'ordinateur y simule le timing PAL/NTSC (1080p @ 50 Hertz ou 60 Hertz). Des effets de scanline sont disponibles en option. Les autres nouveaux ports sont trois ports USB-A 2.0, un port USB-C, un port jack 3,5 mm, un port optique S/PDIF, un slot MicroSD et un port Ethernet (100 Mbps). Le Commodore 64 Ultimate peut également se connecter à un réseau sans fil (la version Wi-Fi n'est pas mentionnée dans les spécifications).

Le clavier reçoit de nouveaux switches.

Source : Commodore International Corporation

Au niveau de la disposition du clavier, rien n'a changé. Cependant, la sensation de frappe sera différente, car des switchs modernes Gateron Pro 3.0 avec LED RGB sont intégrés (55 grammes de force de frappe).

Egalement disponible en transparent et transparent doré à l'automne

La livraison comprend une cassette USB «» avec plus de 50 jeux, musiques et démos sous licence. Il s'agit d'une clé USB au design de cassette audio avec 64 gigaoctets de mémoire.

Il existe aussi une version LED transparente.

Source : Commodore International Corporation

Vous pouvez le précommander sur commodore.net. La livraison est prévue pour octobre/novembre 2025. La version standard est actuellement disponible à partir de 299,99 USD, hors TVA et frais de port. Si vous voulez un C64 avec une touche moderne, il existe également une édition Starlight transparente avec des LED à partir de 349.99 USD et une édition Founders transparente dorée à partir de 499.99 USD. Cette dernière comprend notamment un badge doré 24 carats et des touches en or satiné.

L'édition Founders en or avec boîtier en ambre et insigne en or 24 carats.

Source : Commodore International Corporation

Photo d’en-tête : Commodore International Corporation

