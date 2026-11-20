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La nébuleuse d'Orion vue par l'Anglo-Australian Telescope

Spektrum der Wissenschaft Traduction : traduction automatique 21/11/2026

Toujours aussi beau à observer, Messier 42, la grande nébuleuse d'Orion située dans la constellation du même nom, dont nous séparent 1450 années-lumière.

L'une des régions les plus connues du ciel où la formation d'étoiles est actuellement en cours est la grande nébuleuse d'Orion, Messier 42/43, située dans la constellation du même nom. En automne et en hiver, Orion, le chasseur céleste, est bien visible. Une simple paire de jumelles suffit pour distinguer la nébuleuse d'Orion sous la forme d'une petite tache. Ici, la nébuleuse, située à 1450 années-lumière de nous, a été photographiée avec le télescope anglo-australien de 3,9 mètres à Siding Spring. L'image a été réalisée dans le spectre visible à l'aide de filtres à bande étroite et ne reflète donc pas tout à fait l'impression que l'on aurait en observant à l'œil nu à travers un grand télescope.

Au centre de la nébuleuse se trouve le Trapèze, un amas d'étoiles composé de quatre étoiles massives et brillantes, qui sont pour la plupart des étoiles doubles ou multiples, impossibles à séparer spatialement ici. Les quatre composantes principales sont distantes d'environ un an-lumière et demi les unes des autres. Il s'agit d'étoiles massives de types spectraux O et B, qui émettent une grande partie de leur rayonnement dans l'ultraviolet riche en énergie. Elles excitent les masses de gaz environnantes, principalement de l'hydrogène, pour émettre de la lumière visible, ce qui fait briller la nébuleuse d'Orion en tant que nébuleuse en émission.

La nébuleuse d'Orion s'étend sur environ 24 années-lumière, mais ne constitue qu'une petite partie d'une structure beaucoup plus vaste qui occupe une grande partie de la constellation d'Orion. En raison de sa proximité relative et de sa luminosité, elle est fréquemment observée par les astronomes amateurs et très souvent photographiée.

Voici l'image dans son intégralité :

Messier 42 dans la constellation d'Orion

Source : Anglo-Australian Observatory/David Malin / Orion Nebula in Visible Light / CC BY 4.0

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Article original sur Spektrum

Photo d’en-tête : Anglo-Australian Observatory/David Malin / Nébuleuse d'Orion en lumière visible / CC BY 4.0

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