Jolla Phone avec Sailfish OS : un smartphone aux racines Nokia

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 11/12/2025

Vous en avez assez d'Android ou d'iOS ? Sailfish OS est une alternative qui existe depuis près de 15 ans en Finlande. Aujourd'hui, un nouveau smartphone l'utilise.

Sailfish OS est basé sur Linux, comme Android, et il est possible d'installer des applications Android. Le choix de matériel adapté est encore plus restreint que pour GrapheneOS, qui ne fonctionne que sur les appareils Pixel. Il est actuellement possible de précommander un smartphone équipé de ce système d'exploitation. Le nouveau Jolla Phone devrait être livré au cours du premier semestre 2026.

Nokia, Windows Phone et MeeGo : un regard sur l'histoire récente

Lorsque Nokia est passé à Windows Phone avec ses smartphones en 2011, le travail sur son propre système d'exploitation MeeGo n'a pas été arrêté, mais externalisé. En 2012, Jolla a présenté Sailfish OS comme évolution de MeeGo. En 2013, le premier Jolla Phone a été lancé sur le marché. Bien que le smartphone n'ait pas eu de succès, le développement du système d'exploitation n'a pas été arrêté. Fin février 2025, Sailfish OS 5.0 a été lancé

Le nouveau Jolla Phone vu sous tous les angles.

Source : Jolla

Au cours de la dernière décennie, peu d'attention a été portée à Sailfish OS ou à Jolla Oy en tant que société derrière elle. En 2015, une grande partie du personnel a été licenciée. Un tour de financement en décembre a permis d'assurer la pérennité de l'entreprise. Quelques mois plus tôt, l'entreprise avait annoncé qu'elle se concentrerait sur l'octroi de licences de logiciels et qu'elle externaliserait le développement de matériel.

En 2018, le groupe russe Rostelekom est entré dans le capital de Jolla Oy. Un logiciel supplémentaire pour le marché russe, Aurora OS, a été mis au point. En 2021, les relations commerciales ont cessé, selon la Finlande. L'année suivante, Rostelekom se retrouve sur les listes de sanctions après l'invasion russe de l'Ukraine. En 2023, la séparation finale a eu lieu avec la création de Jollyboys Oy. Sailfish OS avait ainsi une nouvelle maison.

Sailfish OS : applications Android et confidentialité

De par son architecture, Sailfish OS n'est pas uniquement destiné aux smartphones. Ainsi, il existe un partenaire de coopération dans le secteur automobile avec Seafarix. Le système d'exploitation devrait même pouvoir être utilisé pour les yachts et les appareils ménagers, mais aussi pour les tablettes, les ordinateurs, les navigateurs, les téléviseurs et les systèmes d'infodivertissement. Contrairement à GrapheneOS, qui est basé sur l'Android Open Source Project, Sailfish OS est un système d'exploitation propriétaire.

Ce à quoi ressemble Sailfish OS 4.

Source : Jolla

Sous Sailfish OS, il est possible d'installer des applications Android grâce au «Jolla AppSupport». Avec «Jolla Harbour», il existe une boutique d'applications dédiée. Il est également possible d'utiliser des plateformes connues comme Aurora (pas le système d'exploitation russe) ou F-Droid. Même le Play Store de Google peut être utilisé avec une modification.

A l'heure actuelle, Sailfish OS ne peut être installé que sur quelques smartphones Xperia de Sony - et de manière moins pratique que GrapheneOS ou /e/OS. En 2024, il existait un smartphone avec Sailfish OS, le Jolla C2, qui a été financé par crowdfunding. Avec le nouveau Jolla Phone, le fabricant tente aujourd'hui de faire revenir son système d'exploitation auprès du grand public.

Une batterie interchangeable, des applications Android sans Android et un bouton de confidentialité

La configuration place le nouveau Jolla Phone dans la catégorie du milieu de gamme inférieur. Ce classement peut encore évoluer en fonction du chipset intégré. Le fabricant parle actuellement d'un chipset 5G de Mediatek, ce qui peut être un spectre plus large.

Le nouveau Jolla Phone est disponible en orange, noir ou blanc.

Source : Jolla

Parmi les particularités de ce smartphone, outre le système d'exploitation Sailfish OS, on trouve la batterie interchangeable. Pour cela, vous retirez la coque arrière, qui est donc également interchangeable. Avec le «Physical Privacy Switch», le nouveau Jolla Phone dispose d'un curseur sur le côté. Il vous permet de désactiver le microphone, le Bluetooth ou les applications Android et tout ce que vous choisissez dans les paramètres

Le bouton de confidentialité se trouve sur le côté droit du Jolla Phone.

Source : Jolla

Optiquement, le nouveau Jolla Phone emprunte à son prédécesseur de 2013. Le fabricant ne communique pas sur la durée pendant laquelle l'appareil recevra des mises à jour logicielles. Pour le premier Jolla Phone, il s'agissait de sept ans.

Les principales caractéristiques en bref:

Ecran : 6,36 pouces AMOLED, Full HD, Gorilla Glass

Chipset : chipset Mediatek 5G

Mémoire vive : 12 Go de RAM

Mémoire : 256 Go + microSD

Caméra principale : 50 mégapixels

Caméra ultra grand angle : 13 mégapixels

Caméra frontale : oui, sans indication de la résolution

Batterie : 5500 mAh, sans indication de la puissance de charge

Prix et disponibilité

Pour l'instant, le nouveau Jolla Phone ne peut être précommandé que directement auprès du fabricant. Le prix de prévente actuel est de 549 euros. Un acompte de 99 euros sera demandé. Le prix de vente ultérieur devrait se situer entre 599 et 699 euros. Les appareils seront expédiés dans l'UE ainsi qu'en Suisse, en Norvège et au Royaume-Uni. Le fabricant prévoit de livrer le deuxième lot de pré-vente à la fin du premier semestre 2026.

Photo d’en-tête : Jolla

