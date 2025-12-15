Nouveautés + tendances 50 39

iRobot fait faillite - et est racheté

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique Lorenz Keller Photos: 15/12/2025

Le fabricant de robots aspirateurs iRobot a déposé le bilan aux États-Unis. Il sera repris par la société chinoise Picea Robotics afin que l'activité et les appareils continuent à fonctionner.

Irobot connaît des difficultés financières depuis un certain temps. Ainsi, en novembre, iRobot a dû annoncer que ses revenus étaient bien inférieurs aux attentes et que ses réserves s'amenuisaient. Gary Cohen, PDG d'iRobot, l'a annoncé dans un communiqué de presse : «Ce déficit a augmenté la consommation de trésorerie et a pesé sur la rentabilité, car nous ne pouvions pas couvrir entièrement notre base de coûts fixes.»

Maintenant que les dernières discussions avec les investisseurs ont échoué, iRobot a déposé dimanche 14 décembre au soir «pre-packaged chapter 11 process» . Il s'agit d'une procédure accélérée d'insolvabilité et de redressement aux États-Unis.

Maintenant, le fabricant de robots aspirateurs se fait reprendre par Picea Robotics. Cette entreprise chinoise a déjà construit les modèles actuels de Roomba. iRobot est donc racheté par son fournisseur.

Pour l'instant, les robots Roomba continuent de fonctionner

C'est une bonne nouvelle pour la clientèle, car les opérations se poursuivront donc sans interruption. C'est d'autant plus important que les modèles les plus récents dépendent de l'application iRobot. Si le fabricant arrête les serveurs, l'utilisation des appareils sera limitée. C'est exactement ce qui s'est passé avec le fabricant Neato qui a complètement arrêté la production en 2023. En octobre 2025, la société de défaisance a mis fin à tout support et désactivé les serveurs.

iRobot affirme que les opérations se poursuivront sans aucune restriction sur les fonctionnalités de l'application, le service après-vente, la disponibilité des pièces de rechange et le support produit.

Picea, en tant que nouveau propriétaire, ne fabrique d'ailleurs pas seulement des appareils pour d'autres fabricants comme Shark et Anker, mais possède également sa propre marque de robots aspirateurs, active notamment aux États-Unis. Elle s'appelle 3i. On ne sait pas encore si les deux marques continueront d'exister en parallèle.

Si vous voulez savoir pourquoi iRobot s'est retrouvé dans cette situation et comment l'entreprise comptait s'en sortir en 2025, vous pouvez lire ces deux articles. Malheureusement, ces plans n'ont pas abouti, comme nous le savons maintenant.

