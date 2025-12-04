Nouveautés + tendances 9 4

Boom de l'IA : Crucial disparaît du marché grand public

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique Kevin Hofer Photos: 4/12/2025

L'engouement pour l'IA fait une nouvelle victime - et cette fois-ci, les visseurs de PC sont directement touchés. Micron tire la sonnette d'alarme sur sa marque grand public Crucial. Pourquoi les disques SSD et les barrettes de RAM bon marché doivent mourir pour permettre aux chatbots de réfléchir plus vite.

Tous ceux qui ont assemblé un PC au cours des dernières années connaissent Crucial à coup sûr. La marque était pratiquement synonyme de SSD et de modules de RAM solides et abordables. Moi aussi, j'ai toujours recommandé les modèles de Crucial dans divers essais.

Test de produit Petit mais costaud : Crucial P310 à l'essai par Kevin Hofer

Mais cette époque est désormais révolue. La maison mère Micron ne veut plus vendre de pièces destinées au marché grand public sous sa marque. La raison donnée par la direction se lit aussi sobre que brutale : l'accent est désormais mis entièrement sur l'entreprise et - qui l'eût cru - l'intelligence artificielle.

Plus de charbon comme objectif

Les capacités de fabrication qui étaient auparavant consacrées à votre SSD NVMe ou à votre RAM DDR5 sont radicalement réaffectées. Les cibles s'appellent HBM (High Bandwidth Memory) et Enterprise NAND hautement spécialisé.

La soif de mémoire de l'IA est pratiquement insatiable. Les grands modèles de langage comme ChatGPT ou Claude nécessitent non seulement une immense puissance de calcul, mais aussi d'énormes quantités de mémoire ultra-rapide. Et c'est là qu'il est possible d'obtenir des prix nettement plus élevés que pour la mise à niveau d'un SSD de 1To pour un PC de jeu domestique.

Le stockage devient encore plus un produit de luxe

Qu'est-ce que cela signifie pour les utilisateurs ordinaires ? Rien de bon. Si l'un des plus grands fabricants de mémoire au monde tourne le dos au marché grand public, les soldes vont se raréfier et les prix augmenter. Et ce à un moment où le stockage est de toute façon déjà sacrément cher. D'autres fabricants comme Samsung, Western Digital ou Kingston ne devraient pas être en mesure de combler le vide ainsi créé. Plus encore, je crains que leur focalisation ne s'éloigne encore plus des consommateurs.

C'est une pilule amère. L'époque où la mémoire était presque considérée comme un «jetable» à des prix dérisoires est terminée. Le boom de l'IA absorbe toutes les ressources et nous, les consommateurs, devons faire la queue, bon gré mal gré.

Reste en paix, Crucial. Après cette action de Micron, il me sera difficile de recommander vos produits à l'avenir - si vous revenez un jour vers nous «Petit». Je n'aime pas cette entreprise pour le moment.

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 9 personne(s)







