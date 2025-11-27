Nouveautés + tendances 10 7

Lockerstor Gen2+ : Asustor renouvelle sa gamme de NAS

Martin Jud Traduction : traduction automatique 27/11/2025

Asustor relance la série Lockerstor Gen2. Les modèles Gen2+ utilisent toujours le Celeron N5105 d'Intel, mais offrent désormais deux ports réseau de 5 gigabits.

La série Lockerstor d'Asustor reçoit un plus. Les modèles Gen2+ combinent une plus grande vitesse de réseau avec un équipement solide de milieu de gamme, sans pour autant dépasser la concurrence. Alors que d'autres fabricants comme Ugreen ou QNAP utilisent déjà des ports 10 Gigabit natifs, Asustor mise sur deux ports 5 Gigabit (RJ45). Le fabricant offre ainsi jusqu'à 10 gigabits par seconde, au moins via le multicanal SMB ou l'agrégation de liens

Les modèles en bref

La série Gen2+ comprend trois modèles avec deux, quatre ou six baies de disque dur. Ils se distinguent surtout par la quantité de mémoire vive (RAM) : 4 gigaoctets (Go) pour les modèles à 2 et 4 baies, 8 Go pour le modèle à 6 baies, chacun extensible jusqu'à 16 Go. A cela s'ajoutent des slots M.2 pour SSD, qui peuvent porter la mémoire totale à plus de 200 téraoctets pour le modèle à 6 baies de disque dur. Asustor propose également des disques durs de 30 TB comme étant compatibles

Lockerstor 2 Gen2+ (AS6702T v2) : 2 baies, Intel Celeron N5105, 4 Go de RAM, 2 × 5 Gigabit RJ45, 4 × M.2 NVMe

Lockerstor 4 Gen2+ (AS6704T v2) : 4 baies, Intel Celeron N5105, 4 Go de RAM, 2 × 5 Gigabit RJ45, 4 × M.2 NVMe

Lockerstor 6 Gen2+ (AS6706T v2) : 6 baies, Intel Celeron N5105, 8 Go de RAM, 2 × 5 Gigabit RJ45, 4 × M.2 NVMe

Un port 10 Gigabit peut être ajouté en option via une carte d'extension. Comme chez d'autres fabricants, les deux ports 5 Gigabit peuvent être regroupés. Cela peut se faire soit par agrégation de liens, ce qui permet d'augmenter la vitesse du réseau en cas de transmissions multiples. Ou par SMB multicanal, ce qui permet à un seul fichier volumineux d'utiliser la bande passante combinée. La condition préalable est que le client et le NAS supportent SMB 3 et que les ports soient connectés à la même vitesse.

Les principales spécifications de la nouvelle série de NAS.

Prix et disponibilité

Le prix de vente conseillé est de 469,99 dollars pour le modèle à 2 baies, 619,99 dollars pour le modèle à 4 baies et 819,99 dollars pour le modèle à 6 baies. Asustor a officiellement lancé la série Gen2+ le 25 novembre 2025. Les appareils sont disponibles dès maintenant sur le marché américain. Le lancement en Europe est imminent, mais le fabricant n'a pas encore communiqué de prix concrets en euros ou en francs ni de dates. Nous nous efforcerons d'ajouter les nouveaux NAS dans notre boutique dès que possible.

