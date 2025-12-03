Nouveautés + tendances 12 5

Google produit un clickbait d'IA

Debora Pape Traduction : traduction automatique 3/12/2025

Aux États-Unis, Google expérimente des titres de posts plus courts dans son application Discover. L'IA est utilisée pour modifier complètement le sens de certains articles.

Si Google Discover vous présente prochainement des titres courts et étranges qui ressemblent à du clickbait, il se peut que le portail lié n'y soit pour rien. Google teste actuellement une nouvelle fonctionnalité dans laquelle l'IA génère des titres concis pour les articles liés à Discover. Il en résulte des affirmations qui se situent à mi-chemin entre l'exactitude, l'absurdité et l'erreur totale. Pour le moment, seuls les utilisateurs américains sont concernés.

L'affaire est rapportée par The Verge. Google a confirmé les essais en cours au magazine.

Qu'est-ce que Discover? Sur de nombreux smartphones Android, vous trouverez Google Discover en balayant vers la droite sur l'écran d'accueil. Discover est une collection de liens générée pour vous, qui répertorie les articles d'autres portails (et les publicités). Si vous cliquez sur l'un de ces titres, vous serez redirigé vers l'article original. Cela fonctionne de la même manière que Google News, mais Discover n'est pas limité aux actualités.

L'essentiel n'est pas toujours dans la brièveté

En général, Google affiche dans Discover le titre original des articles listés. En règle générale, l'auteur ou l'autrice du texte est responsable du titre. Comme le titre sert d'enseigne à l'article, les journalistes réfléchissent beaucoup à la formulation du titre - qui peut parfois être plus long, afin de refléter correctement le sens de l'article.

Apparemment trop long pour Google. Mallory Deleon, porte-parole de l'entreprise, indique à The Verge que certains utilisateurs américains voient actuellement des titres plus courts. Ils sont censés aider les lecteurs à comprendre plus précisément de quoi parle l'article lié avant de cliquer sur le lien. La contradiction saute aux yeux : les thèmes complexes ne peuvent pas être raccourcis à volonté. De plus, l'IA fait des erreurs

C'est pour ces raisons qu'il semble y avoir des titres qui modifient le sens du titre original, voire qui le déforment complètement. Ainsi, un titre de Google Discover suggérait que Valve avait annoncé le prix de la Steam Machine annoncée. Cependant, la dépêche rapporte effectivement que, selon Valve, le prix sera aligné sur celui d'un PC de jeu - une différence importante.

Captures d'écran des titres modifiés dans Discover.

Source : The Verve

Un autre titre de The Verge a été modifié de «Comment les développeurs Microsoft utilisent l'IA» en «Les développeurs Microsoft utilisent l'IA». Un titre qui suggère une analyse devient un fait peu significatif. Google n'indique pas clairement que le titre est généré par l'IA

Situation perdant-perdant

Ce type de titres raccourcis ne crée pas seulement de la confusion chez les lecteurs, mais peut aussi avoir un impact sur les clics et donc directement sur la monétisation des magazines.

Il est évident que des titres peu évocateurs, comme l'utilisation de l'IA chez Microsoft, entraînent une baisse du nombre de clics. En revanche, les titres clickbait peuvent aider les articles à générer du trafic à court terme, mais ils ne sont pas non plus appréciés des utilisateurs. Ils pourraient éviter la plateforme à l'avenir.

Google modifie ainsi le travail de l'auteur sans sa demande et sans son accord, ce qui influence directement sa portée. Comme de nombreuses personnes ne lisent également que les titres, des informations mal générées peuvent s'installer. Dans de tels cas, Google contribue à la diffusion de fausses news.

Photo d’en-tête : Shutterstock/RYO Alexandre

