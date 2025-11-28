Nouveautés + tendances 4 5

Les publicités de Noël d'Apple privilégient l'humain à l'IA

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 28/11/2025

Alors que les CFF et Coca Cola suscitent des critiques avec des publicités sur l'IA en forme de slops, Cupertino prend le contre-pied : Dans son dernier spot publicitaire pour l'iPhone, Apple fait danser les poupées.

Apple a publié son spot publicitaire annuel de Noël. «A Critter Carol» a été entièrement filmé avec le iPhone 17 Pro et démontre les capacités de la caméra, comme le télé-zoom 8x. Dans le film, un groupe d'animaux trouve un iPhone perdu dans une forêt enneigée et l'utilise pour enregistrer une chanson sur l'amitié - avant de le rendre à son propriétaire légitime.

Comme toujours avec les grosses productions d'Apple, le slogan «Shot on iPhone» est à prendre avec des pincettes. Car autour du smartphone, c'est toute une équipe, des rigs professionnels et des éclairages sophistiqués qui sont mis en œuvre.

Mais ce qui est frappant dans ce cas, c'est autre chose : au lieu de générer les adorables petits animaux par ordinateur, Apple mise sur une technique de production à l'ancienne. Les animaux sont des marionnettes qui sont animées et parlées par de vraies personnes. Même les inscriptions sont faites à la main, en bois.

Des humains au lieu de l'IA

Il n'est évidemment pas possible de se passer totalement de trucages numériques - les marionnettistes portent des costumes bleus et sont supprimés en post-production. Néanmoins, la technique de production largement analogique est une déclaration claire contre la tendance vers l'IA en boucle. «La décision créative d'utiliser des poupées faites à la main souligne l'engagement d'Apple envers l'artisanat et la valeur irremplaçable de la créativité humaine», écrit la société.

Ce n'est pas la première fois ces derniers temps qu'Apple fait appel à des personnes plutôt qu'à des ordinateurs pour ses contenus. La nouvelle intro pour le service de streaming maison - désormais sans plus - n'a pas été animée numériquement, mais directement dans la caméra avec un verre éclairé en couleur. Pour la mélodie, Apple a fait appel à l'auteur-compositeur-interprète Finneas O'Connell (le frère de Billie Eilish).

Ainsi, Apple prend une voie diamétralement opposée à celle d'autres grandes entreprises qui misent sur des contenus générés par l'IA pour leurs publicités, ce qui leur vaut de nombreuses critiques. Par exemple, le spot de Noël de Coca Cola il y a un an avec des personnes générées par IA était absolument horrible. Cette année, le géant de la boisson a réessayé en utilisant des animaux. Mais même ces derniers semblent parfois étranges.

Les nouvelles affiches publicitaires des CFF ne montrent plus non plus de vraies personnes, mais des visages générés par l'IA. Cela est déclaré en tout petit dans le coin avec «AI-Generated». Postfinance, Swisscom et UBS expérimentent également la publicité par IA. En se passant de photographes et de graphistes, il est possible d'économiser de l'argent. Il reste cependant à savoir si les résultats sont de la même qualité et si l'IA slop est bénéfique pour la perception de la marque.

