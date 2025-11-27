Nouveautés + tendances 25 9

GrapheneOS pour Pixel 10 : première version disponible avec support expérimental

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 27/11/2025

Cela a pris plus de temps que par le passé, mais GrapheneOS est désormais disponible pour tous les appareils de la série Pixel 10, du moins dans une version expérimentale.

GrapheneOS, la version d'Android sans les services de Google, avec un accent très fort sur la confidentialité, n'est disponible que pour les appareils Pixel. Mais cette année, Google a rendu plus difficile l'accès à la version open source d'Android, ce qui a fait que GrapheneOS est sorti plus tard pour le Pixel 10 que pour les smartphones précédents.

Plus d'efforts : le Pixel 10 n'est plus dans l'AOSP

L'équipe derrière GrapheneOS a dû travailler plus dur cette fois-ci pour amener son système d'exploitation sur les Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold. Pour la première fois, Google a retiré ces appareils de l'Android Open Source Project (AOSP) et n'a plus fourni le code nécessaire aussi facilement. Via ses canaux de médias sociaux, GrapheneOS a annoncé qu'il y avait désormais un support expérimental pour la dernière génération de smartphones de Google. La version est néanmoins déjà qualifiée de «stable».

L'installation est possible via le Web Installer de GrapheneOS. Pour plus d'informations, consultez la page de publication.

La version actuelle de GrapheneOS est basée sur Android 16 QPR1, la première mise à jour trimestrielle du système d'exploitation, publiée le 11 novembre 2025 via AOSP. La version actuelle de GrapheneOS n'est pas seulement disponible pour les Pixel 10, mais aussi pour les smartphones plus anciens, jusqu'au Pixel 6.

Un matériel propriétaire prévu

GrapheneOS dit s'efforcer de trouver du matériel qui complète les appareils Pixel comme base pour le système d'exploitation. Cependant, aucun autre smartphone sur le marché ne répond actuellement aux exigences de sécurité du firmware et du matériel. C'est pourquoi, selon eux, ils sont en discussion avec un grand fabricant et évoquent un délai d'un à deux ans au cours duquel GrapheneOS ne devrait plus être réservé aux smartphones Pixel.

La configuration du téléphone devrait se situer dans la gamme des Pixels normaux - c'est-à-dire sans le supplément Pro ni a. Il ne s'agira pas non plus d'un appareil très bon marché, car seul un «flagship Snapdragon SoC» garantira une longue période de support et les dernières mises à jour de sécurité.

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

