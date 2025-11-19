Nouveautés + tendances 10 0

Présentation de Zigbee 4.0 : Le protocole smarthome gagne en portée

Debora Pape Traduction : traduction automatique 19/11/2025

Dix ans presque jour pour jour après le lancement de Zigbee 3.0, le protocole radio pour la maison intelligente reçoit un nouveau numéro de version. Il pourra désormais utiliser les bandes 800 et 900 MHz en standard.

La Connectivity Standards Alliance (CSA), l'organisation à l'origine du développement de Zigbee, a présenté la quatrième version du protocole radio de la maison intelligente. Zigbee 4.0 met l'accent sur une plus grande portée, une sécurité accrue et une plus grande autonomie de la batterie. La nouvelle marque Zigbee «Suzi» fait également partie de la mise à jour. Suzi est l'abréviation de Sub-GHz-Zigbee. Le nouveau profil intègre l'utilisation de la bande de fréquences de 800 MHz en Europe (bande de 900 MHz aux États-Unis) en plus de la bande de 2,4 GHz utilisée jusqu'à présent.

Si vous utilisez déjà des appareils Zigbee, rien ne change pour vous dans un premier temps : Zigbee 4.0 est rétrocompatible et vous pouvez continuer à les utiliser. Alors que de plus en plus de fabricants utilisent la norme Matter, plus récente, pour intégrer leurs appareils, Zigbee reste pertinente avec la nouvelle version. Les deux protocoles ne s'excluent pas non plus l'un l'autre : Matter peut également intégrer des appareils Zigbee via des passerelles.

Qu'est-ce que Zigbee? Zigbee est un protocole radio sans fil développé depuis 2004 pour les appareils smarthome et IoT. Depuis la ratification de Zigbee 3.0 en 2015, il est considéré comme une norme utilisée par des marques importantes telles que Philips Hue et Ikea Trådfri. Zigbee est réputée pour son efficacité énergétique. Cela est particulièrement pertinent pour les thermostats, les capteurs ou les contacts de porte alimentés par batterie. Zigbee permet de créer un réseau maillé dans lequel les appareils se transmettent des signaux entre eux afin d'augmenter la portée et la stabilité. Le taux de transmission est limité à 250 kilobits par seconde au maximum.

Une plus grande portée, une consommation d'énergie réduite, une installation plus rapide

Avec Suzi, Zigbee devrait être encore plus performant. L'utilisation de fréquences plus basses nécessite moins d'énergie, ce qui a un impact positif sur l'autonomie de la batterie. En outre, les signaux devraient pouvoir traverser plus facilement les murs et autres obstacles. Cela se traduit par une plus grande portée. Les interférences avec les signaux WLAN ou Bluetooth sont réduites, ce qui rend le réseau Zigbee plus stable. Suzi est donc intéressant, par exemple, pour les applications d'énergie intelligente, telles que les compteurs électriques et les capteurs installés à l'extérieur ou dans des bâtiments étendus.

La fonction «Zigbee Direct» a également été optimisée. Lancée en 2023, Zigbee Direct désigne la combinaison de Zigbee et de Bluetooth Low Energy (BLE). Elle facilite principalement la mise en service de nouveaux appareils Zigbee : La configuration initiale s'effectue via Bluetooth sans avoir recours à un concentrateur séparé. Il est désormais possible d'ajouter plusieurs appareils au réseau en même temps.

Zigbee devient plus sûr

Avec Zigbee 4.0, les mécanismes de sécurité du protocole sont également renforcés. L'un des points clés est la modernisation du cryptage, qui s'appuie désormais sur des méthodes cryptographiques actuelles et protège ainsi mieux contre les attaques telles que l'interception ou la manipulation des paquets de données.

L'ASC appelle cela l'agilité cryptographique : le système peut adopter de nouvelles méthodes de cryptage plus puissantes dès qu'elles deviennent la norme internationale. Le réseau est ainsi mieux protégé contre les menaces futures.

L'authentification a également été améliorée : des fonctions telles que «Dynamic Link Key» et «Device Interview» visent à garantir que seuls les périphériques de confiance sont autorisés sur le réseau. Cela réduit le risque d'accès à des appareils non autorisés ou altérés.

En matière de communication, Zigbee 4.0 propose des niveaux de sécurité qui dépendent de la sensibilité des données transmises. Un niveau de sécurité plus élevé est imposé, en particulier pour les applications sensibles telles que les appareils à énergie intelligente ou les capteurs liés à la sécurité.

La certification devient plus simple

Pour pouvoir utiliser officiellement Zigbee, les fabricants doivent faire certifier leurs appareils à cet effet. Le processus de certification garantit qu'ils répondent à toutes les exigences en matière de fonctions Zigbee et aux normes de sécurité actuelles. Avec Zigbee 4.0, le processus de certification est simplifié, ce qui permet d'accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits. La certification Zigbee 4.0 devrait commencer au premier semestre 2026.

Photo d’en-tête : Shutterstock/Halfpoint

