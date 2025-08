Nouveautés + tendances 59 6

Intelligentes mais discrètes : ce que peuvent vraiment faire les nouvelles lunettes intelligentes d'intelligence artificielle Halo

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 1/8/2025

Avec les Halo, Brilliant Labs propose des lunettes d'IA qui misent délibérément sur la discrétion. Au lieu d'une évaluation dans le cloud, tout fonctionne localement, au lieu d'un look tech, on retrouve le style Wayfarer classique et une architecture open source.

Au premier coup d'œil, elles passent inaperçues : monture fine, surface mate, pas d'écran visible, pas de fioritures technologiques. La nouvelle Halo de Brilliant Labs ressemble davantage à une paire de lunettes de tous les jours à la mode, de style Wayfarer classique, qu'à un gadget high-tech.

Mais la première impression est trompeuse. Ce produit discret renferme un puissant assistant d'intelligence artificielle, un mini-écran et tout un ensemble de capteurs. Et tout cela combiné dans une plateforme ouverte qui mise sur la protection des données et la puissance de calcul locale.

Brilliant Labs a été fondé en 2019 par un ancien membre du personnel d'Apple et est basé à Singapour.

Qu'est-ce qui se cache dans le halo?

Vous portez Halo comme une paire de lunettes normale. Elles pèsent à peine plus de 40 grammes et offrent une silhouette fine et discrète de lunettes spectrales similaires à celles de tous les jours. L'écran Micro-OLED intégré ne mesure que 0,2 pouce et n'affiche des informations que si vous inclinez légèrement la tête. L'affichage s'inspire du style des IU d'arcade rétro classiques : simple, coloré, fonctionnel. Au lieu de superpositions virtuelles, vous obtenez des indications ou des réactions compactes.

Les lunettes IA prennent en charge la personnalisation : Vous pouvez ajuster la distance entre les yeux (IPD) et régler le système optique pour une vision de +2 à -6 dioptries. Il est également possible d'utiliser des lentilles de prescription ou des lentilles solaires via le partenaire Smartbuyglasses.

Pour la sortie audio, le Halo dispose de haut-parleurs à son d'os dans les branches.

Source : Brilliant Labs

En plus de l'écran, le Halo utilise un capteur optique, deux microphones avec détection d'activité audio, un capteur de position à 6 axes (IMU) et des haut-parleurs à son d'os pour la sortie audio. La batterie intégrée devrait durer jusqu'à 14 heures selon le fabricant.

Logiciel : «Noa», «Narrative» et le «Vibe-Mode»

Le Halo fonctionne sur un système ouvert : il est basé sur le système d'exploitation ZephyrOS avec une API basée sur Lua. Il est spécialement optimisé pour le matériel à faible consommation d'énergie. La puce B1 d'Alif Semiconductor intègre une NPU (Neural Processing Unit). Le travail de calcul pour l'intelligence artificielle se fait donc directement sur les lunettes, et non dans le cloud.

Au cœur du logiciel se trouve «Noa», un assistant d'IA multimodal. Il traite les informations visuelles et sonores de votre environnement et y réagit en temps réel. Vous pouvez contrôler «Noa» par commande vocale. Par exemple, pour activer le microphone ou la caméra, ou pour mettre les lunettes en mode veille.

Les lunettes d'intelligence artificielle Halo ressemblent à première vue à des lunettes ordinaires

Source : Brilliant Labs

Une autre fonctionnalité clé est le système «Narrative». Contrairement aux assistants vocaux ou aux lunettes de données, Halo ne stocke pas de données brutes telles que des enregistrements audio ou des vidéos. Au lieu de cela, le système abstrait les informations de votre environnement, comme les noms, les thèmes ou le contenu des conversations. Ces informations peuvent être récupérées ultérieurement. Vous pouvez donc demander un nom que vous avez entendu récemment sans que toute votre conversation ait été enregistrée quelque part.

Avec le mode Vibe «» , Halo offre une fonction particulièrement créative : vous pouvez créer vos propres applications à la voix. Il vous suffit de dire ce dont vous avez besoin et «Noa» génère une mini-application adaptée. Celle-ci fonctionne directement sur les lunettes IA et peut même être partagée ou développée. Vous n'avez pas besoin de connaissances en programmation pour cela, mais si vous en avez, vous pouvez étendre les applications avec Lua.

Open Source et protection des données

Halo est entièrement conçu de manière ouverte : La conception du matériel, la base de code et la documentation technique sont librement accessibles sur GitHub. En ce qui concerne la protection des données, Brilliant Labs adopte une approche inhabituellement transparente. Les lunettes traitent les informations localement, ne stockent pas de données brutes et ne transfèrent rien vers le cloud par défaut. Ce n'est que sur demande expresse que vous pouvez synchroniser certaines fonctions via des interfaces externes. Il s'agit notamment de votre agenda ou d'une solution de sauvegarde dans le cloud.

Halo coûte 299 dollars US et peut être précommandé directement auprès du fabricant. Les livraisons devraient commencer dans le monde entier en novembre 2025.

Photo d’en-tête : Brilliant Labs

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 59 personne(s)