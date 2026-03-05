Nouveautés + tendances 4 0

Innovation suisse : passer d'un système d'appareil mobile à l'autre en appuyant sur un bouton

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique Lorenz Keller Photos: 6/3/2026

La start-up zurichoise Soverli présente son système pour smartphone au Mobile World Congress de Barcelone. Il permet de passer d'un système d'exploitation à l'autre en appuyant sur un bouton.

Ce n'est qu'en juin dernier que Soverli a été créée en tant que spin-off de l'ETH Zurich. Mais l'intérêt est déjà grand. Car l'entreprise suisse a la solution à un problème que rencontrent de nombreuses entreprises, des institutions gouvernementales, mais aussi de plus en plus de particuliers avec les téléphones portables.

Les exigences des entreprises en matière de protection des données et de sécurité sont très différentes des souhaits, des besoins et des habitudes des membres du personnel. Dans le pire des cas, ils contournent les blocages ou utilisent des applications non souhaitées sur le téléphone portable de l'entreprise.

Les applications smartphone fortement réduites rendent les membres du personnel malheureux.

Deux systèmes sur un seul appareil

Soverli permet désormais d'utiliser deux systèmes d'exploitation différents avec un seul appareil. Il peut s'agir, par exemple, d'un Android conventionnel avec des services Google et, en plus, d'une interface d'entreprise basée sur Linux. Il est également possible d'installer deux versions d'Android avec des applications et des protections différentes.

Pour passer d'un système à l'autre, il suffit d'appuyer sur un bouton sur le côté. Lors de la prise en main au MWC, cela a fonctionné rapidement et sans problème.

Le PDG et cofondateur Ivan Puddu me montre un exemple d'application au salon. Il simule un tracker installé sur un Android normal, qui lit l'écran. «Maintenant, je passe au système Linux - et le tracker ne voit plus que du noir», dit-il. En fait, il n'y a plus rien à voir, pour l'espion, c'est comme si l'écran était désactivé.

En appuyant sur un bouton, je peux passer d'une interface à l'autre.

Deux partenaires matériels déjà à bord

Soverli ne peut cependant pas être installé sur n'importe quel smartphone. Seuls les appareils validés par le fabricant sont pris en charge, car la solution suisse intervient en profondeur dans le système. Il faut donc une collaboration avec les marques de smartphones. Jusqu'à présent, Punkt et Gigaset ont pu être gagnés. «Des négociations sont en cours avec d'autres fabricants de matériel», dit Ivan Puddu.

Des premiers projets sont déjà en cours. Le CEO ne peut toutefois pas donner de détails, car il s'agit d'institutions publiques. Pour l'instant, la start-up vise les entreprises et les institutions, mais les particuliers devraient également pouvoir utiliser Soverli. Dès que d'autres fabricants de smartphones seront montés à bord, le système sera disponible en téléchargement pour tous.

