Ikea lance une offensive sur la maison intelligente au standard Matter

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 10/7/2025

Pour son futur portefeuille de maisons intelligentes, le magasin de meubles suédois mise sur la norme ouverte Matter. Les nouveaux produits doivent pouvoir être intégrés plus facilement dans différents systèmes.

Ikea réoriente sa stratégie en matière de maison intelligente et s'appuie désormais sur Matter et Thread comme standards centraux. C'est ce qu'explique le directeur David Granath dans une interview accordée à «The Verge». À partir de janvier 2026, l'entreprise lancera plus de 20 nouveaux produits intelligents sur le marché. Parmi eux, des lampes, des capteurs et des télécommandes qui s'intègrent à différents systèmes - même sans le hub propre à Ikea.

Matter est une norme intersectorielle développée par des entreprises comme Apple, Google et Amazon. Elle vise à simplifier la compatibilité entre les appareils de différents fabricants et à faciliter leur installation. Thread est un protocole radio à faible consommation d'énergie pour les réseaux maillés, spécialement conçu pour les appareils intelligents tels que les capteurs ou les lampes.

Jusqu'à présent, Ikea s'est principalement appuyé sur Zigbee, un autre protocole radio à faible consommation d'énergie et à structure maillée, mais qui nécessite un hub dédié et est moins ouvert aux autres plates-formes. Le hub Dirigera existant d'Ikea pourra toujours intégrer des appareils Zigbee. Une mise à jour du micrologiciel fera bientôt du Dirigera un hub Matter. Elle activera également un émetteur thread déjà installé, mais jusqu'à présent inactif.

Nouveaux haut-parleurs personnalisés au lieu de Sonos

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, Ikea a récemment mis fin à sa collaboration avec Sonos. Les haut-parleurs Symfonisk développés conjointement seront vendus et aucun nouveau produit issu de cette collaboration n'est prévu. Les appareils existants continueront à recevoir des mises à jour logicielles. En lieu et place, Ikea lancera à l'avenir ses propres haut-parleurs Bluetooth. Les deux premiers modèles sont un haut-parleur rétro bon marché et une lampe de table avec haut-parleur intégré.

L'enceinte Nattbad coûte 50 francs et ne se connecte qu'en Bluetooth.

En passant à Matter et Thread, Ikea veut faciliter l'intégration de ses appareils dans différents écosystèmes de maisons intelligentes et élargir le choix des utilisateurs. Les nouveaux produits peuvent être directement intégrés à des systèmes tels que Apple Home, Google Home, Amazon Alexa ou Samsung SmartThings. Inversement, après la mise à jour, le hub Dirigera pourra également contrôler les produits Matter d'autres fournisseurs.

