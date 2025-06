Nouveautés + tendances 3 0

La commande vocale Alexa fonctionne désormais avec plusieurs ponts Hue

Debora Pape Traduction: traduction automatique 26/6/2025

Si vous utilisez plusieurs ponts Hue dans votre maison, vous ne pouviez jusqu'à présent les contrôler qu'en passant par des commandes vocales Alexa. Avec la nouvelle version de l'application Hue, c'est désormais possible directement.

Les moulins de Philips Hue tournent lentement, mais ils tournent. Fin 2024, Hue a intégré le support multi-ponts tant attendu dans son application. Jusqu'alors, un seul pont était possible par compte Hue. Mais l'intégration ne semblait pas vraiment terminée. Par exemple, les assistants vocaux Alexa et Google Assistant, contrairement à Siri d'Apple, ne pouvaient fonctionner qu'avec un seul pont.

La dernière mise à jour de la version 5.45.125 de l'application Hue change la donne, du moins pour Alexa. Si vous obtenez l'application via l'Apple Store, la mise à jour est déjà disponible. Sur Google Play, elle sera probablement mise à disposition prochainement. Avec la nouvelle version de l'application, vous devrez toutefois reconnecter Alexa à Hue pour qu'elle puisse reconnaître d'autres ponts. Vos automatismes et paramètres existants seront conservés, promet Hue.

La prise en charge de plusieurs ponts n'existait pas auparavant pour Alexa et Google Assistant

Un pont peut contrôler environ 50 appareils Hue. Depuis l'intégration du support multi-ponts, vous pouvez inclure plus de ponts dans votre compte et ainsi contrôler plus d'ampoules, d'interrupteurs, de capteurs et de caméras. Cependant, chaque appareil est associé de manière fixe à un pont spécifique - et les ponts ne communiquent pas entre eux.

C'est là que réside le problème de communication avec Alexa & car malgré le support multi-ponts dans l'application Hue, ce n'était pas le cas pour les intégrations des assistants vocaux : Alexa et Google Assistant ne pouvaient être couplés qu'à un seul pont, de sorte que vous ne pouviez commander par la voix que les appareils qui y étaient connectés. La dernière mise à jour vous facilite un peu la vie - du moins si vous n'utilisez pas d'applications tierces et si Alexa est votre assistant vocal préféré.

.. et si vous n'êtes pas concerné par les pannes de communication générales entre Alexa et Hue. Cependant, par le passé, de nombreux utilisateurs ont rencontré des problèmes généraux avec la commande vocale des ampoules Hue avec Alexa. Signify, la société derrière Philips Hue, a confirmé ces plaintes fin mai. Heureusement, je n'ai pas rencontré ces problèmes.

La commande vocale d'une installation multi-ponts via Google Assistant n'est toujours pas possible, à ma connaissance.

Autres nouveautés de la mise à jour Hue

La nouvelle version de l'application apporte également, selon Notes de mise à jour sur l'Apple Store, une prise en charge supplémentaire des ampoules Hue ainsi qu'un nouvel interrupteur, qui n'ont été commercialisés que récemment :

Appareil d'éclairage mural : Hue Play Wall Washer

Interrupteur : la nouvelle version du bouton intelligent

variantes blanches des spots de plafond Xamento et Adore

