Nouveautés + tendances 33 11

2 centimètres au lieu de 0,5 : La portée de la NFC est mise à jour

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 19/6/2025

La version 15 de NFC vise à faciliter les transactions par Near Field Communication. La nouvelle norme apporte également d'autres améliorations.

La prochaine génération de Near Field Communication (NFC) est dans les starting-blocks. «NFC Release 15» apporte une amélioration décisive : la portée pour les connexions sans contact est quadruplée, passant de 0,5 cm à 2 cm. Vous pourrez ainsi payer, coupler des appareils ou ouvrir des portes plus facilement avec des smartphones, des montres intelligentes ou des bagues.

Grâce à la portée accrue, les appareils n'ont plus besoin d'être alignés avec autant de précision sur le terminal qu'auparavant. La mise à jour vers la version 15 de NFC promet d'être particulièrement utile pour les petits appareils tels que les smartwatches et autres wearables. Les services Tap-to-Pay comme Apple Pay devraient également fonctionner plus rapidement et de manière plus fiable.

Une prise en charge pour plus de fonctionnalités

Certains appareils enregistrent déjà les connexions sans contact à des distances supérieures à 5 millimètres. Cependant, avec la nouvelle norme, le NFC Forum, l'organisme à l'origine de la norme, souhaite redéfinir la «Baseline». Cela est nécessaire, entre autres, parce que des appareils de plus en plus petits utilisent la NFC. La nouvelle norme faciliterait également l'utilisation des smartphones comme terminaux de paiement - une fonctionnalité utile pour les petits commerces qui dépendaient jusqu'à présent d'un matériel supplémentaire coûteux.

Nouveautés + tendances "Tap to pay" d'Apple arrive en Suisse : l'iPhone comme terminal de paiement par Michelle Brändle

En outre, les transactions bidirectionnelles deviennent possibles avec un seul tap. Par exemple, payer et recevoir simultanément des points de fidélité ou des reçus numériques. Et la mise à jour apporte le support du Digital Product Passport (DPP), qui sera obligatoire dans l'UE d'ici 2027. Cela vous permettra à l'avenir de lire les informations sur les produits, leur origine et les données de durabilité directement via un tag NFC.

Actuellement, la version 15 de NFC est disponible pour les entreprises membres de haut niveau du panel, comme Apple, Google, Sony et Huawei. Elles peuvent déjà intégrer les améliorations dans leurs produits. Une certification publique de conformité à la nouvelle norme devrait suivre à l'automne. On ne sait pas encore si les appareils existants seront compatibles par une mise à jour.

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 33 personne(s)