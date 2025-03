Nouveautés + tendances 22 3

"Tap to pay" d'Apple arrive en Suisse : l'iPhone comme terminal de paiement

Michelle Brändle Traduction: traduction automatique 18/3/2025

Si vous voulez payer sans argent liquide, une entreprise peut désormais vous tendre un iPhone au lieu d'un terminal de paiement, même en Suisse.

Avec "Tap to pay", les commerçants peuvent accepter les paiements sans contact via un iPhone. Dans les pays voisins comme l'Allemagne et l'Autriche, la fonction est déjà disponible depuis l'été 2024. Désormais, la méthode fonctionne également en Suisse et dans d'autres pays.

Comment fonctionne "Tap to pay"

Les commerçants utilisent un iPhone Xs ou plus récent. L'application correspondante de leur prestataire de services de paiement est également nécessaire. Les clients peuvent alors approcher leur carte, leur smartphone ou leur smartwatch de l'iPhone. Le paiement est ensuite effectué via NFC. Aucun matériel supplémentaire, tel que des terminaux de paiement, n'est nécessaire.

Le paiement sans contact ne nécessite plus de terminal de paiement, seulement un iPhone et une application.

Source : Shutterstock

Ce que vous devez savoir en tant que client

"Tap to pay" fonctionne pour vous avec les cartes de débit et de crédit de nombreux prestataires de services comme American Express, Discover, Mastercard et Visa. Mais aussi avec les portefeuilles numériques d'Apple, Google et autres. Pour la protection des données, la technologie utilisée est la même que celle qui crypte les transactions de paiement avec Apple Pay.

Ce que vous devez savoir en tant qu'entreprise

L'avantage pour vous, en tant qu'entreprise, est que vous n'avez pas besoin d'acheter un terminal de carte. Les frais d'activation ou les frais mensuels fixes sont également supprimés. Les transactions ne sont toutefois pas entièrement gratuites. Les frais de transaction varient en fonction du pays et du fournisseur. Par exemple, SumUp en Allemagne facture 1,39 % par transaction, en Suisse, 1,5 % pour les cartes de débit et 2,5 % pour les cartes de crédit

Il n'est pas nécessaire d'avoir un iPhone

"Tap to pay" n'est pas réservé à Apple. Les appareils Android avec au moins Android 11, la fonction NFC et les services Google Play peuvent également être configurés comme terminaux de paiement. SumUp offre cette possibilité, mais aussi d'autres plateformes de paiement comme Zettle (Paypal) ou Worldline avec "Tap on Mobile" sont de la partie.

«Tap to pay» existe aussi sur Android.

Source : Vagaro/ Unsplash

En Suisse, vous pouvez, en tant qu'entreprise, accepter des paiements avec un smartphone Android depuis un certain temps déjà. Par exemple avec l'entreprise Worldline mentionnée ci-dessus ou également avec Stripe. Worldline ne facture pas non plus de frais fixes. Les frais de transaction s'élèvent en Suisse à 1,7 pour cent, avec un maximum de 3,50 francs.

Autrement, le paiement sans contact avec le smartphone via Twint est très répandu en Suisse. Ici, en tant qu'entreprise, vous choisissez d'accepter les paiements via un terminal de paiement ou simplement un code QR. Les frais de transaction via le code QR s'élèvent à 1,3 pour cent fixe. Worldline propose également depuis peu la combinaison de "Tap on Mobile" avec Twint.

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 22 personne(s)