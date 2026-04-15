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GoPro Mission 1 : des capteurs plus grands, des enregistrements 8K et 960 images par seconde

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 15/4/2026

GoPro veut bousculer le marché des caméras cinéma compactes : La nouvelle série Mission-1 ne mise plus seulement sur l'action classique, mais apporte la technologie professionnelle dans un format de poche avec des capteurs 1 pouce et une résolution 8K.

Pour la saison des sports d'été , GoPro lance une nouvelle série de caméras d'action. Le modèle de base Mission 1 et la Mission 1 Pro seront disponibles à partir du 28 mai. Le modèle haut de gamme Mission 1 Pro ILS avec objectifs interchangeables Micro Four Thirds devrait être commercialisé au troisième trimestre 2026.

Les trois modèles en bref

La Mission n'est pas une actioncam classique, mais met l'accent sur la réalisation de films cinématographiques. Pour cela, elle dispose notamment d'un capteur 1 pouce de 50 mégapixels, qui devrait faire ses preuves en basse lumière. Les trois modèles sont tous étanches (jusqu'à 20 mètres sans étui) et résistants aux chocs. Si cette technologie puissante et robuste trouve sa place dans une caméra très compacte, la Mission 1 est néanmoins un peu plus grande et plus encombrante qu'une GoPro Hero.

Le modèle de base, la GoPro Mission 1, filme jusqu'à 8K et 30 images par seconde (fps) au format 16:9. Au ralenti, c'est 1080p/240fps. Le mode Open-Gate utilise la surface complète du capteur 4:3 - donc sans crop 16:9. Dans ce mode, la caméra peut atteindre 4K/120 ips, ce qui offre une plus grande flexibilité pour le recadrage.

C'est elle, la GoPro Mission 1 en version de base.

Source : GoPro

La Mission 1 Pro en rajoute une couche : En mode 16:9, il s'agit alors de 8K/60 fps et même de 8K/30 fps en mode Open-Gate. Pour les ralentis, la version Pro peut filmer à grande vitesse jusqu'à 960 fps en 1080p.

Les deux caméras Mission 1 utilisent un objectif fixe de 15 mm de focale et d'ouverture f/2,8.

Le grand avantage du modèle haut de gamme Mission 1 Pro ILS est sa monture d'objectif interchangeable. Il est ainsi compatible avec les objectifs Micro Four Thirds. Cela inclut des fabricants d'objectifs comme Panasonic ou OM Digital. Les objectifs montés d'autres fabricants ont un facteur de crop trois fois plus élevé. Les objectifs ultra-grand angle sont donc moins adaptés, mais les téléobjectifs fonctionnent mieux.

Vous pouvez également monter des objectifs d'autres fabricants sur la GoPro Mission 1 Pro ILS.

Source : GoPro

Les trois caméras sont alimentées par le processeur GP3 maison, fabriqué selon un procédé de gravure en 5 nm. Avec celui-ci, GoPro promet une meilleure gestion de la chaleur et de l'énergie. Avec la nouvelle batterie Enduro 2, vous devriez pouvoir enregistrer plus de trois heures en continu en 4K/30 fps. Pour cinq heures d'enregistrement continu, il est encore possible d'enregistrer en 1080/30 ips jusqu'à ce que la batterie doive être rechargée.

Autres caractéristiques de tous les modèles:

Mesure de l'exposition en direct

Débit binaire : 240 Mbit/s

Batterie Enduro 2 (charge rapide Power Delivery 2.0)

Batterie rétrocompatible avec la GoPro Hero 13 Black

Quatre microphones

Enregistrement float 32 bits

USB-C audio

Bluetooth 5.3

Photos : 50-MP-RAW, 12-MP-JPEG

Captures d'écran : 44 MP en prise de vue 8K

Des accessoires pour encore plus de possibilités

GoPro propose un écosystème d'accessoires modulaires pour sa caméra. Les prix ne sont pas encore fixés

L'édition Grip transforme la Mission 1 en une caméra maniable de style sans miroir. La Creator Edition comprend un nouveau système de microphone sans fil, positionné comme un concurrent direct des solutions de DJI ou Rode.

Si vous avez besoin d'une stabilité encore plus grande, vous pouvez opter pour l'Ultimate Creator Edition : celle-ci comprend un gimbal contrôlé par l'IA qui assure non seulement une bonne stabilisation, mais suit également avec précision les objets dans des conditions d'éclairage difficiles.

Les nouveaux micros sans fil de GoPro.

Source : GoPro

Photo d’en-tête : GoPro

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