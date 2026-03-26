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De nouveaux appareils photo compacts qui n'apportent rien de nouveau

David Lee Traduction : traduction automatique 26/3/2026

L'offre d'appareils photo compacts laisse à désirer depuis longtemps. Avec le Lumix DC-TZ300 de Panasonic, une nouveauté apparaît maintenant - mais son facteur d'innovation est nul. C'est symptomatique de l'ensemble du secteur.

Le DC-TZ300 de Panasonic offre un zoom optique 15x dans un boîtier compact. La distance focale, convertie en format 35 mm, est de 24 à 360 millimètres, l'ouverture va de f/3,3 à f/6,4. Un stabilisateur d'image optique est également intégré à l'objectif. Le capteur rétro-éclairé de 1 pouce promet une bonne qualité en termes de dynamique et de bruit pour les appareils photo compacts. De plus, la caméra est capable d'enregistrer des vidéos 4K et des ralentis en Full HD.

Ça a l'air correct jusque-là. Sauf que cela existait déjà il y a huit ans. Début 2018, Panasonic a lancé la TZ200, avec des spécifications en grande partie identiques. Deux choses sont différentes sur cette nouvelle caméra :

Elle n'a plus de viseur. Il se charge via USB-C.

Le point 1 est un inconvénient. Et le point 2 est obligatoire, car le chargement via USB-C est une obligation légale dans l'UE et en Suisse. Sans cette amélioration, la caméra ne devrait même pas être commercialisée en Europe.

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Panasonic a déjà supprimé le viseur et ajouté l'USB-C sur le TZ99. Pour le reste, le TZ99 est une réédition du TZ91 de 2017.

C'est le TZ91.

Source : Panasonic

Et voici le TZ99. Trouvez les différences.

Source : Panasonic

L'innovation dans les compacts est-elle encore rentable ?

De l'eau a coulé sous les ponts, mais Panasonic n'est pas le seul à avoir adopté cette stratégie. Les fabricants d'appareils photo n'investissent pratiquement plus dans l'innovation pour les compacts. Entre 2012 et 2019, Sony a sorti sept générations d'appareils compacts RX100, avec parfois des avancées significatives. Depuis, il ne s'est plus rien passé dans la gamme RX100, si ce n'est que les modèles précédents, moins chers, ont progressivement disparu des rayons.

À première vue, cela peut se comprendre : le marché s'est effondré avec le triomphe des smartphones. Depuis que les smartphones maîtrisent également la prise de vue au téléobjectif, plus personne n'a besoin d'un appareil photo compact.

Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y a plus de demande. Depuis quelque temps, une nouvelle tendance se dessine dans le domaine de la photographie : d'objets utilitaires, les appareils photo deviennent des objets d'amateur. Les appareils photo de luxe et rétro jouissent d'une popularité qui ne s'explique pas par leur seule utilité - il doit s'agir d'amour. L'amour de la photographie, le plaisir des rouages mécaniques, des photos que l'on prend soi-même et qui ont une signification - et peut-être aussi de l'appareil photo lui-même. La révolution de l'IA devrait encore renforcer cette tendance : La nostalgie d'un artisanat honnête et authentique ne cesse de croître.

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Même un appareil photo compact ordinaire peut être source de plaisir et est donc plus qu'un simple objet utilitaire. En conséquence, les quelques modèles restants se vendent étonnamment bien. Le RX100 VII est l'un des appareils les plus vendus dans notre boutique, malgré son âge et son prix exorbitant. Pour le Fujifilm X100VI, un engouement fou il y a deux ans a fait que l'appareil n'était pratiquement pas disponible. Le Ricoh GR IV a aussi ses fans.

De ce fait, je pense qu'il y aurait un marché, petit mais intéressant, pour un nouvel appareil photo compact avec une réelle innovation.

La caméra vlogging - un euphémisme ?

Une grande partie des nouveautés de ces dernières années sont placées sous le signe de la caméra vlogging. Bien sûr, la vidéo est une énorme tendance à laquelle les fabricants veulent répondre. Mais souvent, caméra de vlogging ne signifie guère plus que l'absence de viseur sur un appareil photo compact - comme sur le TZ300. Les composants de la caméra sont généralement vieillis. Ils peuvent ainsi être vendus un peu plus longtemps comme des nouveautés.

Mon souhait aux fabricants : Canon, s'il vous plaît, un V1 avec viseur. Et Sony, s'il vous plaît, un nouveau RX100. Cela devrait être possible sans faire exploser le budget de développement.

Photo d’en-tête : Panasonic

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